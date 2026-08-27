מאזור הגבול בין נפאל לטיבט הגיעו הערב (חמישי) תמונות לוויין חדשות שממחישות עוד יותר, מהחלל, את גודל האסון. מעבר הגבול, שממנו הגיע התיעוד הוויראלי שבו נראה הזרם האדיר פורץ בעוצמה אדירה, כוסה לחלוטין בבוץ אחרי שנשטף - וכך תועדה גם עיירה שלמה שעד לפני כיממה עמדה על תילה.

התיעוד המטורף מטיבט: שטף מים אדיר סוחף תושבים וכלי רכב ( צילום: רויטרס )





"מבנים חזקים ובנויים היטב פשוט נמחקו כמו קיסמי שיניים", תיאר את המצב דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב. הוא הוסיף בשיחה עם כתבים בבית הלבן כי שוחח עם ההנהגה בנפאל, והציע "כל מה שהיא רוצה". אבל מאמצי החילוץ מתנהלים בתנאים קשים ביותר, מאחר שזרם המים המפלצתי עקר בדרכו עשרות גשרים וחסם יותר מ-40 קילומטרים של כבישים. הדרך היחידה להגיע כעת לאזור היא באמצעות מסוקים, וגם אלה מתקשים לעתים למצוא מקום טוב מספיק לנחיתה. השיטפון גרם גם לקריסה של עמודי חשמל ותקשורת, ולכן באזורים נרחבים בזירת האסון אין גישה לחשמל ולאינטרנט.

על פי הנתונים הרשמיים שפרסמו נפאל וסין, יותר מ-390 בני אדם נהרגו. מספר הנעדרים עומד על יותר מ-1,400, ובהם מאות תיירים זרים ועולי רגל. בין הנעדרים בנפאל 517 אזרחים זרים: 178 מהם מהודו, יותר מ-60 מארה"ב, ו-30 נוספים ממדינות שונות - כולל אוקראינה, בריטניה, דרום אפריקה, יפן - וגם אחד מישראל, בן 60 . במחוז ג'ירונג בטיבט מונים 558 נעדרים, בהם 260 אזרחים זרים.

לפני האסון אחרי האסון מעבר הגבול בין טיבט לנפאל: הכול כוסה בבוץ תמונה ימין - צילום: Vantor/Handout via REUTERS | תמונה שמאל - צילום: Vantor/Handout via REUTERS

שיעורם הגבוה של התיירים בין הנעדרים נובע מהעובדה שהשיטפון פגע גם בסיאברובסי, נקודת המוצא לטרק הלאנגטנג המפורסם, ובאזורים נוספים שבהם עוברים תיירים מהודו ומהפזורה ההודית כדי לעלות לרגל להר קאילאש בטיבט, שהוא אתר קדוש להינדים.

אסמיטה דהאל, תושבת קטמנדו, סיפרה לרשת CNN על הדאגה לאחיה סומאן בן ה-21, שעובד בחברה שעוסקת בהבאת עולי רגל להר. "אנחנו מקווים לנס. אנחנו דואגים שהאוטובוס שלו נסחף בשיטפון - ופשוט לא יודעים. הדבר האחרון שהוא אמר לי אתמול היה 'נתראה בבוקר'", היא אמרה. סאגאר פאנדיי, מנכ"ל חברת תיירות בהימלאיה, טס מעל האזור במסוק, וסיפר אחר כך לרויטרס: "אין שום דבר מעשה ידי אדם שם. לא נשאר שם שום יישוב אנושי. הכול פשוט שטוח. כל מי שהיה במלון, במסעדה, במכונית - אני מאמין שכולם הלכו".

ואסנאתי, שאחותה וֶנִילָה הייתה חלק מקבוצת עלייה לרגל שהגיעה ממלזיה, שמעה ממנה אחרי שחצתה לטיבט מנפאל - ומאז נותק הקשר. "אני שבורה לחלוטין, ובאמת רוצה שהיא תחזור. אין לי אף אחד מלבדה", היא אמרה. שובה שרסטה, בת 33, מחכה לכל שביב מידע על בעלה רג'אן. הטלפון שלו צלצל בניסיון הראשון, אבל אחר כך נדם. "אני ממשיכה להסתכל על כל מסוק, ומקווה שהוא יצא ממנו", היא אמרה.

לפני האסון אחרי האסון העיירה נעלמה תחת הבוץ תמונה ימין - צילום: Vantor/Handout via REUTERS | תמונה שמאל - צילום: Vantor/Handout via REUTERS

גלריה המסוקים מתקשים לנחות ( צילום: AP Photo/Rajesh Kumar Singh )

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

גלי ההדף של האסון הגיעו גם לקהילות ברחבי העולם, שם עוקבים הנפאלים וקרובי הנעדרים אחר הדיווחים. פמה גורונג, בעל מסעדה נפאלית בניו יורק, סיפר ל-CNN שאיבד כל אפשרות ליצור קשר עם קרוביו. "אני מקווה שהם בחיים", הוא אמר. רוג'ינה, שמתגוררת באוטווה, קנדה, גילתה כי העיירה שבה נולדה נשטפה כליל. "כל מי שאני מכירה - חברים, קרובי משפחה - כולם חיפשו נעדרים", אמרה.

ג'נאק בהאדור, שהצליח להינצל מהשיטפון באחד מאתרי העלייה לרגל, סיפר לסוכנות הידיעות רויטרס כי "הנהר נראה קטן מרחוק - אבל פתאום החל לעלות על גדותיו ושטף הכול". במשפט אחד קצר, הוא תיאר: "זה הגיע פתאום - והתפוצץ כמו פצצה".

האסון בגבול נפאל-טיבט, נזכיר, אירע אתמול בסביבות השעה 9:00 בבוקר לפי השעון המקומי, כשמסה אדירה של קרח, סלעים ובוץ קרסה לתוך נהר להנדה קולה, יובל של נהר הבהוטקושי בגבול ההימלאיה שבין השתיים. הקריסה גרמה לנהר לעלות על גדותיו ושלחה זרם מים שגרם לשיטפונות הרסניים בצד הנפאלי והטיבטי של הגבול. בתמונות ובסרטונים שהגיעו מהאזור נראה נחשול המים החייתי דוהר במורדות, עוקר גשרים ממקומם וממוטט בתים על יושביהם. בסרטון, שהפך ויראלי במיוחד, ושצולם כאמור במצלמת אבטחה בצד הטיבטי של מעבר הגבול בין סין לנפאל במחוז ג'ירונג, נראים אנשים מבחינים בזרם המים האדיר המתקדם לכיוונם במהירות ומנסים לברוח, אבל אז הוא פורץ בעוצמה אדירה, חודר בין בניינים, חניונים וכבישי גישה – וקובר וסוחף את כל הנקרה בדרכו, כולל אוטובוסים וכלי רכב המתהפכים, נמעכים והופכים לגרוטאות מרוסקות.

הציוויליזציה נעלמה

בדיווחים בסין נאמר הערב כי אנשי החילוץ של המדינה עדיין לא הגיעו לאזור של מעבר הגבול במחוז ג'ירונג. הצוותים פועלים לפנות את כביש הגישה המרכזי המוביל לאזור. מעבר הגבול הזה נחשב למרכזי בפרויקט "החגורה והדרך" של סין, ובעשור האחרון נבנו בו מגרשי חניה ואזורים לוגיסטיים. כל המבנים במתחם מעבר הגבול, כולל שער הגבול – מבנה מפואר הנושא את סמל המדינה של סין ומאכלס את סוכנויות המכס וההגירה – נהרסו לחלוטין. המתחם כולו כוסה בשכבה עבה של בוץ, ולפי הדיווחים בסין, כמעט נטול כל זכר לציוויליזציה.

היום שאחרי האסון בנפאל, מהרחפן ( צילום: רויטרס )





הגיאולוג הממשלתי של סין, גואו ג'ואוצ'נג, אמר כי הסחף שזרם נע במהירות של כ-50 מטר בשנייה, מה שהותיר לאנשים מעט מאוד זמן להגיב. בשעות הראשונות שלאחר האסון דיווחו מכונים גאולוגיים כי רעידת אדמה בעוצמה 4.4 דרגות אירעה באזור כ-7 דקות לפני שהשיטפון היכה, והעלו את הסברה כי היא זו שגרמה לאסון. עם זאת אמש עדכן המכון הגאולוגי של ארה"ב כי הרעד שזוהה תחילה כרעידת אדמה היה למעשה אנרגיה סיסמית שנוצרה על-ידי מפולת מעל לפני הקרקע, ולא להפך, וכי עוצמת הרעד שגרמה המפולת הייתה שוות ערך לזו של רעידת אדמה בדרגה 5.2. מומחים שבחנו צילומי לוויין של חברת Planet Labs אמרו כי שיטפון הבזק הקטלני נגרם כנראה כשחלקו התחתון של קרחון התנתק והתרסק על קרקעית העמק, כקילומטר מתחתיו, תוך שהוא גורף וסוחף איתו כמות גדולה של סלעים ומשקעים. עם זאת עדיין לא ברור מה גרם לקריסת הקרחון.

חוקר כדור הארץ דן שוגר, פרופסור חבר באוניברסיטת קלגרי שהתבונן בתמונות של Planet Labs, אמר אמש לסוכנות הידיעות רויטרס כי מהצילומים נראה שכמות גדולה של שלג נמסה ב-24 השעות שקדמו לאסון: "חלק מהקרחונים בעמק היו מכוסים אתמול בשלג, והיום הם ברובם קרח חשוף. במילים אחרות – ואציין שעדיין לא ראיתי נתונים מתחנות מזג אוויר – כנראה היה חם". הוא הסביר כי האסון אירע אחרי שגוש קרח ברוחב של כ-600 מטרים התנתק בבת אחת ונפל לקרקעית העמק: "הקרקעית נראית כאילו פצצה התפוצצה שם – מדובר פשוט במשקעים מהקרחון שהתפרק", אמר ל"ניו יורק טיימס".

( צילום: PRAKASH MATHEMA and PRAKASH MATHEMA / AFP )