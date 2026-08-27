הישראלי בשנות ה-60 לחייו שמוגדר מנותק קשר מאז שיטפונות הענק שפקדו את נפאל טייל יחד עם קבוצה מאורגנת בשם Isha Sacred Walks שנסעה להר קאילאש במעבר טיבט, שבו עושים טקס בודהיסטי בתקופה הזאת של השנה - והשתתף באירוע, למרות שבעונה הזאת מעט מאוד ישראלים מבקרים במדינה.
אתמול בבוקר, בסביבות השעה 9:00, הוא הגיע למעבר הגבול בין טיבט לנפאל וככל הנראה חצה אותו לצד 77 תיירים זרים ושלושה אנשי צוות/ מתנדבים. הקבוצה חזרה ממסע להגיעה לצד הטיבטי של הגבול. לפי Isha, אנשי הקשר שלהם דיברו עם ראש הקבוצה כ-10 דקות בלבד לפני האסון. זמן קצר לאחר מכן שטף זרם אדיר של מים את מעבר הגבול, ומאז הוא וכל חברי הקבוצה נעדרים, ובשלב זה לא ברור האם הם בטיבט או בנפאל. כל האזור מנותק קשר, כך שבהחלט ייתכן שהוא לא מצליח להעביר מסרים לקרוביו. הוא היה אמור להגיע עם הקבוצה לקטמנדו, אך זה לא קרה.
ישנם כמה תרמילאים נוספים המוגדרים מנותקי קשר, ומספרם מוערך בחמישה, אך לא ידוע אם היעדרותם קשורה לשיטפונות. כל מי שנמצא באזור של טרק הלאנג טאנג מוגדר כנעדר, למרות שלפי כל הערכות מי שנמצא במקום בטוח ולא נפגע מהשיטפונות, אך בכל אופן הם עדיין מנותקי קשר.
בעקבות מזג אוויר קיצוני, שיטפונות וגלישות בוץ באזורים שונים בנפאל ובסביבת הגבול עם טיבט, ובשל דיווחים על פגיעה בתשתיות, חסימת צירים וקשיי גישה לאזורים מסוימים, משרד החוץ ממליץ לישראלים השוהים בנפאל לנקוט משנה זהירות ולהימנע מהגעה לאזורים שנפגעו או שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות כאזורי סיכון.
לפי המשרד, ישראלים השוהים באזורים שבהם קיימות סכנת הצפות, מפולות או עלייה במפלסי נהרות מתבקשים להישמע באופן מלא להנחיות הרשויות המקומיות, להתרחק מנהרות, ערוצי מים, מדרונות ואזורים מועדים למפולות, ולהימנע מנסיעות שאינן חיוניות בדרכים שבהן קיימת סכנת חסימה או קריסה. באזור צ'יטוואן (Chitwan) ובמוקדים נוספים שלגביהם מתפרסמות התרעות מקומיות מומלץ לנהוג בזהירות מיוחדת, לעקוב אחר הודעות הרשויות ואם יש צורך גם לעזוב את אזורי הסיכון בהתאם להנחיות המקומיות.
בנוסף, גיבש המשרד המלצות נוספות: לעקוב באופן שוטף אחר תחזיות מזג האוויר והודעות הרשויות בנפאל; לוודא כי בני משפחה או מכרים בישראל יודעים היכן אתם נמצאים ומהו מסלול נסיעתכם; להחזיק טלפון נייד טעון ואמצעי טעינה נוסף; להימנע מניסיון לחצות כבישים, גשרים או מעברי מים שהוצפו; לעדכן את שגרירות ישראל בנפאל במקרה של מצוקה או ניתוק קשר עם מטיילים ישראלים בטלפונים הבאים: חדר מצב - 02-5303155, השגרירות - 00-977-1-4434966, 00-977-14290500.
עוד נמסר כי "שגרירות ישראל בנפאל והאגף לעניינים קונסולריים במשרד החוץ עוקבים אחר ההתפתחויות ונמצאים בקשר עם הגורמים המקומיים. מדובר באירוע מתפתח וההמלצות עשויות להתעדכן בהתאם להתפתחויות בשטח. משרד החוץ קורא לישראלים באזור לגלות אחריות, להימנע מנטילת סיכונים מיותרים ולהישמע להוראות הרשויות המקומיות".
בנפאל ובטיבט נמשכים הניסיונות למצוא ניצולים אחרי שמפולת אדירה של מים, קרח ובוץ קברה כפרים ועיירות בגבול ביניהן. בנפאל טיפס מספר ההרוגים הרשמי ל-157 נכון לאמש, אבל הוא צפוי עוד לעלות דרמטית משום שבמדינה האסייתית דיווחו על מאות נעדרים, כולל לפחות 291 תיירים זרים שהגיעו לטייל באזור. סין השכנה, שבה שוכן חבל טיבט, דיווחה על 3 הרוגים ודאיים ועוד מאות נעדרים, וההערכה היא שגם שם האסון כבד.
משרד החוץ מסר בנוגע להיעדרות הישראלי: "קונסוליית ישראל בבייג'ינג והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתו, ומסייעות בכל האמצעים העומדים לרשותן למאמצי איתורו".
שר החוץ גדעון סער הוסיף: "אני עומד לצד העם בנפאל כשהוא מתמודדים עם שיטפונות בזק הרסניים, אובדן חיי אדם טרגי והרס נרחב. תנחומיי הכנים ביותר למשפחות שאיבדו את יקיריהן. מחשבותיי עם הנפגעים, כמו גם עם כוחות ההצלה שעובדים ללא לאות בתנאים קשים ביותר. ישראל מביעה סולידריות מלאה עם ממשלת נפאל ועמה, ומתפללת לשלומם ובריאותם של כל הנפגעים".
שליח חב"ד בקטמנדו, הרב חזקי לפשיץ, מסר: "זה מסתמן כאסון הגדול בתולדות נפאל, לפחות מבחינת ההרס. מדברים על בין אלף לעשרת אלפי הרוגים. ייקח זמן לדעת. הנהר לקח הכול - אנשים על בתיהם. כל האזור מנותק קשר".