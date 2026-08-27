אתמול בבוקר, בסביבות השעה 9:00, הוא הגיע למעבר הגבול בין טיבט לנפאל וככל הנראה חצה אותו לצד 77 תיירים זרים ושלושה אנשי צוות/ מתנדבים. הקבוצה חזרה ממסע להגיעה לצד הטיבטי של הגבול. לפי Isha, אנשי הקשר שלהם דיברו עם ראש הקבוצה כ-10 דקות בלבד לפני האסון. זמן קצר לאחר מכן שטף זרם אדיר של מים את מעבר הגבול, ומאז הוא וכל חברי הקבוצה נעדרים, ובשלב זה לא ברור האם הם בטיבט או בנפאל. כל האזור מנותק קשר, כך שבהחלט ייתכן שהוא לא מצליח להעביר מסרים לקרוביו. הוא היה אמור להגיע עם הקבוצה לקטמנדו, אך זה לא קרה.