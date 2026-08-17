בעקבות האירועים בכפר קוסרה : שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע היום (שני) שצה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. "לא נאפשר אלימות ונטילת החוק לידיים מצד גורמים בלתי מוסמכים", אמר בדיון ביטחוני בהשתתפות הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים נוספים בצה"ל, בהם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. בנוסף, עדכנו במשרד הביטחון, סוכם בתיאום עם אלוף הפיקוד וגורמי המקצוע לקדם במהירות את המהלך לאסדרת החוות החוקיות.

הרמטכ"ל זמיר, השר כ"ץ והאלוף בלוט ( צילום: Menahem Kahana / AFP, דובר צה"ל )

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר כשעתיים לאחר מכן כי הוא נענה לבקשת כ"ץ אך הציב תנאים. "מדובר בצעד משמעותי בדרך לריבונות ישראלית ביו"ש. על מנת לקדם את מימוש ההצעה, אני דורש להעביר את האחריות על מג"ב איו"ש מצה"ל למשטרת ישראל, בהתאם להסכם הקואליציוני, שעד כה הופר", נמסר.

בן גביר דרש עוד כי הסמכות למעצרים מינהליים והגבלות מינהליות, יעברו משר הביטחון אליו ולמשטרה. "עד היום לא השתמשו בסמכויות הללו נגד האנרכיסטים ונגד גורמים מתנועות אנטי ציוניות נגד מדינת ישראל, הגיע הזמן להפעיל את הכלים הללו נגד אויבי המדינה. עם ביצוע הצעדים הללו תוכל משטרת ישראל לקבל באופן מעשי את האחריות על הסמכויות ביו"ש".

בהודעה שפורסמה מטעם השר כ"ץ נמסר גם שסוכם בתיאום עם אלוף הפיקוד וגורמי המקצוע לקדם במהירות את המהלך לאסדרת החוות החוקיות. לצד זאת נמסר שבדיון צוינו "תופעות קשות מאוד של הפרות חוק ופעילות אלימות מצד מיעוט קטן מקרב ציבור המתיישבים היהודים שמאלצות את צה"ל להקצות יותר ויותר כוחות לעיסוק בנושא".

על פי ההודעה, "יישקלו צעדים כלכליים מרתיעים נגד מי שיבצע פעילות בלתי חוקית או בלתי מוסדרת, שגורמת להוצאות גדולות למערכת הביטחון, בנוסף להיבטים הפליליים של המעשים".

לאורך הימים האחרונים השתלטה קבוצת מתנחלים על אזור בפאתי הכפר קוסרה שבשומרון. המשתתפים צרו על בתי תושבים פלסטינים, ולא התפנו במשך זמן רב חרף ניסיונות חוזרים ונשנים של כוח צבאי שנשלח למקום.

כבר ביום שישי הודיע השר כ"ץ כי הנחה את צה"ל להכין תוכנית להעברת כלל סמכויות האכיפה על אזרחים ישראלים למשטרה. "תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני ולהתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים. כל האחריות על אכיפת הנושאים האזרחיים והשלטת חוק וסדר תועבר לאחריות המשטרה".

גורמים במשטרה ציינו בתגובה כי ההודעה של השר מתייחסת בעיקר לפעילות שלה בשטחי C מחוץ ליישובים. מדובר על קרוב ל-160 חוות שיושבות על פני שטח נרחב, ולטענת הגורמים כדי שהמשטרה תוכל לפעול בשטחי A ו-B על המדינה להחיל ריבונות ולהפוך את שטחים אלו לשטחי C.