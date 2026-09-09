) אישרה הערב (יום ד') ברוב קולות בין המדינות החברות מהלך של הפניית איראן למועצת הביטחון של האו"ם – בעקבות הקביעה כי טהרן מפרה את התחייבויותיה במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. למהלך לא צפויות השלכות מעשיות כמו סנקציות חדשות, מפני שכל הצעה כזו תיחסם לבטח על ידי בעלות בריתה של איראן, סין ורוסיה, המחזיקות בזכות וטו במועצת הביטחון – אבל העברת הסוגיה לגוף העליון של האו"ם נתפסת כהסלמה דיפלומטית מצד המערב, וטהרן איימה כי תגיב לכך, כשברקע ממילא

) אישרה הערב (יום ד') ברוב קולות בין המדינות החברות מהלך של הפניית איראן למועצת הביטחון של האו"ם – בעקבות הקביעה כי טהרן מפרה את התחייבויותיה במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני. למהלך לא צפויות השלכות מעשיות כמו סנקציות חדשות, מפני שכל הצעה כזו תיחסם לבטח על ידי בעלות בריתה של איראן, סין ורוסיה, המחזיקות בזכות וטו במועצת הביטחון – אבל העברת הסוגיה לגוף העליון של האו"ם נתפסת כהסלמה דיפלומטית מצד המערב, וטהרן איימה כי תגיב לכך, כשברקע ממילא

– יום לפני שישראל פתחה במלחמת "עם כלביא" נגד איראן, שבסיומה הפציצה ארה"ב את מתקני הגרעין האיראניים המרכזיים – ושבה נקבע כי איראן מפרה את המחויבויות שלה במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני.

– יום לפני שישראל פתחה במלחמת "עם כלביא" נגד איראן, שבסיומה הפציצה ארה"ב את מתקני הגרעין האיראניים המרכזיים – ושבה נקבע כי איראן מפרה את המחויבויות שלה במסגרת האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני.

שאותרו בכמה מתקני גרעין לא-מוכרזים באיראן, חקירות שנפתחו בעקבות חשיפת "ארכיון הגרעין" על ידי המוסד ב-2018 – והחשד הוא שמדובר במתקנים ששימשו בעבר את איראן לתוכנית הגרעין הצבאי שלה, תוכנית שהיא מכחישה רשמית כי אי-פעם ניהלה. בעבר דווח שהתוכנית הזו נסגרה ב-2003, אבל בישראל טוענים כי היא נמשכה גם לאחר מכן. איראן הביעה בעבר זעם על ההחלטות נגדה בסבא"א, טענה כי היא סיפקה בכך לכאורה תירוץ לישראל לתקוף – והגבילה דרמטית את שיתוף הפעולה עם פקחי הגרעין, שלא מורשים לבקר במתקני הגרעין מאז שהופצצו ביוני אשתקד.

שאותרו בכמה מתקני גרעין לא-מוכרזים באיראן, חקירות שנפתחו בעקבות חשיפת "ארכיון הגרעין" על ידי המוסד ב-2018 – והחשד הוא שמדובר במתקנים ששימשו בעבר את איראן לתוכנית הגרעין הצבאי שלה, תוכנית שהיא מכחישה רשמית כי אי-פעם ניהלה. בעבר דווח שהתוכנית הזו נסגרה ב-2003, אבל בישראל טוענים כי היא נמשכה גם לאחר מכן. איראן הביעה בעבר זעם על ההחלטות נגדה בסבא"א, טענה כי היא סיפקה בכך לכאורה תירוץ לישראל לתקוף – והגבילה דרמטית את שיתוף הפעולה עם פקחי הגרעין, שלא מורשים לבקר במתקני הגרעין מאז שהופצצו ביוני אשתקד.