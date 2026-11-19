התקלה החריגה ברשת התקשורת המסווגת של הסוכנות לביטחון לאומי של ארצות הברית ( NSA ), שהובילה להשבתת מערכות ולשיבושים בעבודתם של אלפי עובדים, פגעה גם בפעילותו של מתקן מודיעין מרכזי במדינת ג'ורג'יה - שאחראי בין היתר על מבצעי סייבר ואיסוף מודיעין במזרח התיכון. כך דיווחה היום (חמישי) רשת CNN, מפי ארבעה מקורות המעורים בפרטים. הפגיעה בפעילות המתקן התרחשה בזמן שארה"ב מנהלת מלחמה נגד איראן, והעלתה שאלות בנוגע להשלכות האפשריות של התקלה על פעילות המודיעין האמריקני באזור.

גלריה מטה ה-NSA במרילנד ( צילום: רויטרס )

לפי הדיווח, במהלך התקלה לא הצליחו אנשי מרכז המודיעין בג'ורג'יה להשתמש ברשת התקשורת הפנימית המסווגת של הסוכנות, המכונה NSANet, כדי ליצור קשר עם עמיתיהם המוצבים במזרח התיכון. עם זאת, גורמים אמריקנים הדגישו כי מערכות המודיעין הרגישות והחשובות ביותר של הסוכנות המשיכו לפעול, וכי אנשי המודיעין הצליחו להעביר מידע באמצעות מערכות גיבוי וערוצי תקשורת חלופיים.

רשת NSANet משמשת להעברת מידע מסווג בין עובדי הסוכנות ברחבי העולם, לרבות דוחות מודיעיניים רגישים. בכיר לשעבר ב-NSA הסביר כי כאשר הרשת מושבתת, איש מודיעין המוצב באחת מבירות המזרח התיכון עלול לאבד באופן זמני את הגישה לדוח מודיעיני שהועבר באמצעותה, אך עדיין יוכל להשיג את המידע דרך ערוץ אחר. מרכז הסוכנות בג'ורג'יה ממלא תפקיד מרכזי בפעילות הסייבר האמריקנית במזרח התיכון, בעוד מטה ה-NSA בפורט מיד שבמרילנד אחראי לניהול רשת התקשורת המסווגת. השיבושים המחישו עד כמה תפקודה של מערכת פנימית אחת עשוי להשפיע על עבודת המודיעין האמריקני גם בזירות לחימה מרוחקות.

התקלה, שהחלה שלשום, הותירה עובדים רבים בסוכנות ללא אפשרות לבצע את עבודתם כרגיל. גם אתמול נדרשו עובדים שאינם חיוניים במטה שבמרילנד להישאר בבתיהם, כדי לאפשר לצוותים הטכניים להמשיך במאמצי השיקום. בהודעה פנימית שהגיעה לידי CNN נמסר לעובדים כי כדי להבטיח את המשך ההתקדמות בהשבת המערכות לפעילות, עובדים שאינם חיוניים במשמרת לא יתייצבו לעבודה אלא אם יקבלו הוראה אחרת מהממונים עליהם. גורם בכיר בממשל האמריקני הודה כי עבודות התיקון והשבת הגישה למערכות מתקדמות "לאט מהצפוי".

מתקן המודיעין המרכזי בג'ורג'יה. ב-NSA לא הצליחו ליצור קשר עם עמיתים במשך יום שלם ( NSA )

גורמים בסוכנויות מודיעין אחרות בארה"ב הבחינו אף הם בשיבושים, לאחר שלא הצליחו ליצור קשר עם עמיתיהם ב-NSA במשך יום שלם. אחד מקבלני המשנה שעובדים עם הסוכנות תיאר את המראות החריגים במטה בפורט מיד, שבו מועסקים יותר מ-20 אלף בני אדם: "חלק ממגרשי החניה היו נטושים לחלוטין ביום שלישי". לפי דיווח של רשת CBS אתמול, רשת התקשורת הפנימית כבר חזרה לפעול, אך בסוכנות המשיכו להגביל את הגעת העובדים מחשש שעומס גדול של משתמשים שיתחברו בו-זמנית יגרום לשיבושים נוספים.

על אף חומרת התקלה והעובדה שהיא פגעה באחת מסוכנויות הביון החשובות בעולם, גורמים אמריקנים הבהירו כי אין ראיות לכך שמדובר במתקפת סייבר. לפי CNN, נראה שמקור השיבושים בעדכוני תוכנה שביצעה הסוכנות בעקבות גילוי פרצות אבטחה חמורות בשפת התכנות PHP, המשמשת חלק גדול מאתרי האינטרנט בעולם. הפרצות התגלו בחודש שעבר בסיוע כלי בינה מלאכותית, והובילו למאמצים נרחבים של חברות וגופים ממשלתיים להתקין עדכוני אבטחה במהירות. באופן אירוני, גם ה-NSA עצמה פרסמה בחודש שעבר אזהרה מפני הפרצות וקראה לארגונים להתקין את התיקונים הנדרשים באופן מיידי.

אלא שכעת מתברר כי הניסיון להתמודד עם איומי הסייבר החדשים עשוי ליצור בעיות מסוג אחר. מערכות המחשוב המיושנות של סוכנויות ממשלתיות אינן בהכרח מסוגלות להתמודד עם קצב השינויים המהיר, והתקנת עדכוני אבטחה עלולה לגרום להשבתות בלתי צפויות. סגן יו"ר ועדת המודיעין של הסנאט, הסנאטור הדמוקרטי מארק וורנר, הזהיר כי הבינה המלאכותית מאפשרת לזהות פרצות אבטחה במספר עצום של מערכות ובמהירות חסרת תקדים. לדבריו, הדבר יוצר לחץ כבד על חברות וגופים ממשלתיים להתקין תיקונים רבים כמעט בבת אחת, ומעמיס על מערכות שלא תוכננו להתמודד עם קצב שינויים כזה.

טראמפ. בממשל מבהירים שוב ושוב: "לא מתקפת סייבר" ( צילום: Mandel NGAN / AFP )

גם ראש המודיעין הלאומי של ארה"ב, ג'יי קלייטון, התייחס ל גל התקלות הטכנולוגיות שפקד בימים האחרונים גופים ממשלתיים וחברות פרטיות. בעדות בפני ועדת ביטחון המולדת של בית הנבחרים אמר כי הוא בטוח ברמה גבוהה מאוד שהתקלות לא נגרמו ממתקפות סייבר. לדבריו, "לכל אחת מהתקלות היו גורמים שונים, ובבדיקות שנערכו לא נמצאו סימנים המאפיינים פעילות של האקרים".

לצד ההסברים הטכנולוגיים, התקלה גם חשפה את הקושי של ה-NSA להתמודד עם מערכות מחשוב שנבנו והתרחבו לאורך עשרות שנים. בכיר לשעבר בסוכנות הסביר כי רשת NSANet לא תוכננה מלכתחילה כמערכת אחת, אלא התפתחה בהדרגה למערך עצום ומורכב של חומרה ותוכנה. החלפתה כיום, לדבריו, תהיה תהליך יקר וממושך במיוחד.