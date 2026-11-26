בעוד ב יהדות התורה מדווחים על התקדמות במגעים הקואליציוניים עם ישר! , ב ש"ס מפקפקים בסיכויים של המפלגה האשכנזית להגיע להסכם עם גדי איזנקוט. הבדלי גישות אלו באים הבוקר (חמישי) היטב לידי ביטוי בביטאונים המפלגתיים של שתי המפלגות החרדיות.

כל עיתון והקו שלו

אחרי שבמליאת הכנסת נפלה אתמול הצעת חוק שהגישו ש"ס והח"כים מאיר פרוש ואליקים שטארק מיהדות התורה בעניין הקפאת מעצרי עריקים - עיתון "הדרך" של ש"ס יצא במתקפה נגד גוש איזנקוט. במאמר שפורסם בעיתון נכתב בין היתר: "חרף ההצהרות על נכונות להידברות עם הציבור החרדי, בחרו חברי גוש השמאל להצביע נגד ולהפיל את הצעת החוק של ש"ס להפסקת המעצרים".

בעיתון "המודיע" שמזוהה עם ח"כ פרוש, שנחשב לסמן ימני ביהדות התורה, נכתב כי "קבוצת גוש האופוזיציה, הכוללת את המפלגות הערביות, הפילה את החוק להפסקת מעצר בני הישיבות". בגוף הידיעה צוטט פרוש כאומר: "סבא של סבא של סבא שלי התפלל לעלות לארץ, לא כדי שהיום נצטרך להתמודד עם מציאות שבה רוצים לעצור את הנכדים שלנו, בגלל שהם רוצים לשבת וללמוד תורה".

מנגד, בעיתון "יתד נאמן" שמזוהה עם דגל התורה והיו"ר יעקב אשר, העומדים בחזית המגעים עם גוש איזנקוט נמסר דיווח עובדתי על הפלת הצעת החוק - מבלי לייחס למי שהפילו אותה מילים כמו "רדיפה" או "שנאה", כפי שנהוג בדרך כלל בידיעות אחרות בעיתון שקשורות לאכיפה נגד עריקים חרדים.

"לאחר שההצעה קיבלה פטור מחובת הנחה בוועדה המסדרת: גוש האופוזיציה הפיל את הצעת החוק להקפאת מעצרים", נכתב בשער הביטאון הליטאי. בהמשך נכתב כי "ההצעה שבמסגרתה יוקפאו הליכי האכיפה הפלילית נגד לומדי תורה שתורתם אומנותם נפלה במליאת הכנסת".

נציין כי מגיש הצעת החוק מיהדות התורה ח"כ מאיר פרוש, שגם הציג אותה במליאת הכנסת, נועד אתמול אחרי ההצבעה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדובר בפגישה שנקבעה מראש ולמרות שפרוש מזוהה עם הימין בתוך יהדות התורה, לאחרונה נשמעה בסביבתו ביקורת על ההליכה עם הגוש הימני שלא הניבה תוצאות עבור החרדים.