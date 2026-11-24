בין היתר ידרשו במפלגה כי לא יחול אף שינוי מהמצב שהיה קיים לפני פקיעת חוק "תורתו אומנותו": כל מי שרשום בישיבה זוכה לפטור מגיוס עד גיל הפטור - זהו תנאי בסיסי בעיני החרדים. כמו כן, ביהדות התורה ידרשו להמשיך להפעיל מערכות חינוך מפלגתיות פרטיות במימון המדינה - בלא התערבות בתכנים הנלמדים בהן - ושמירה על הסטטוס-קוו בנושאי דת ומדינה.

בין היתר ידרשו במפלגה כי לא יחול אף שינוי מהמצב שהיה קיים לפני פקיעת חוק "תורתו אומנותו": כל מי שרשום בישיבה זוכה לפטור מגיוס עד גיל הפטור - זהו תנאי בסיסי בעיני החרדים. כמו כן, ביהדות התורה ידרשו להמשיך להפעיל מערכות חינוך מפלגתיות פרטיות במימון המדינה - בלא התערבות בתכנים הנלמדים בהן - ושמירה על הסטטוס-קוו בנושאי דת ומדינה.

בין היתר ידרשו במפלגה כי לא יחול אף שינוי מהמצב שהיה קיים לפני פקיעת חוק "תורתו אומנותו": כל מי שרשום בישיבה זוכה לפטור מגיוס עד גיל הפטור - זהו תנאי בסיסי בעיני החרדים. כמו כן, ביהדות התורה ידרשו להמשיך להפעיל מערכות חינוך מפלגתיות פרטיות במימון המדינה - בלא התערבות בתכנים הנלמדים בהן - ושמירה על הסטטוס-קוו בנושאי דת ומדינה.