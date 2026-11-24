ביהדות התורה מחממים מנועים ומתכוננים להתחיל במו"מ רשמי עם מפלגת ישר! של גדי איזנקוט, ולשם כך עמלים על הקמת צוות משא ומתן רשמי שידון באופן גלוי ומוצהר על תנאים לכניסה לממשלה. במפלגה החרדית מחכים לאישור רשמי מהרבנים לפתוח בהליך, אך יציבו שורת תנאים.
המעבר המסתמן לשלב הרשמי התאפשר בעקבות תחושה של "התקדמות משמעותית" בין הצדדים ומה שהוגדר כ"אווירה חיובית" במגעים. במקביל, נמשכים המגעים בין אנשי ישר! לנציגי הליכוד במגעים לממשלת אחדות, והצוותים ייפגשו מחר לפגישה נוספת.
בין היתר ידרשו במפלגה כי לא יחול אף שינוי מהמצב שהיה קיים לפני פקיעת חוק "תורתו אומנותו": כל מי שרשום בישיבה זוכה לפטור מגיוס עד גיל הפטור - זהו תנאי בסיסי בעיני החרדים. כמו כן, ביהדות התורה ידרשו להמשיך להפעיל מערכות חינוך מפלגתיות פרטיות במימון המדינה - בלא התערבות בתכנים הנלמדים בהן - ושמירה על הסטטוס-קוו בנושאי דת ומדינה.
בריאיון שהעניק מוקדם יותר ל"כיכר השבת", אמר ח"כ יצחק פינדרוס מהמפלגה כי יתעקשו על הדרישה שחוק הגיוס שיגובש יעמוד במבחן בג"ץ: "אני לא יודע את הניסוח של החוק, אני אמרתי את העקרונות של החוק כרגע. אבל אני יכול לענות לך על זה דבר אחד - אם אתה בא למכור לי דירה ואני בא לקנות, אתה צריך להביא הוכחת בעלות על הדירה שלך. אם אתה לא מסוגל להעביר חוק, וחלק מהדברים שאתה צריך להוכיח זה שאתה מסוגל להעביר - אז עוד פעם: אין דירה, אין קנייה, אין עסקה!".
"זה תפקידו של איזנקוט", קבע פינדרוס. "אתה בא אליי לעסקה - אתה צריך למצוא לזה פתרון. לא יודע, תביא את טובי המשפטנים במדינת ישראל, תביא את טובי עורכי הדין, תביא את טובי המוחות, תמצא פתרון! אנחנו, מאוד ברור לנו מה אנחנו מבקשים. אתה רוצה למכור? אתה רוצה את האצבעות שלנו? תביא את זה".
בתקופה האחרונה דווח בעיקר על מו"מ שמקיימים ביהדות התרוה מול ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, שאף כתב כי "הדרך היחידה לפרק את גוש נתניהו היא להקים קואליציה עם ש"ס ויהדות התורה". מוקדם יותר, יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף את יהדות התורה ומתח ביקורת על המגעים מול גוש השינוי. "הצביעות של מחנה 'רק לא ביבי' נחשפת בשיא מערומיה", כתב ברשת X, "חבירה של החרדים לשמאל תהיה איוולת שתתהפך להם על הראש".
יו"ר יהדות התורה יעקב אשר הגיב לו: "בצלאל, לפני שאתה מחלק אזהרות על נפילה בפח של השמאל, אולי תסביר איך חלקים מהציונות הדתית נפלו בדיוק בפח הזה במשך כל הקדנציה האחרונה על גבו של עולם התורה".