לפי גורמים בצרפת, במתקפת הסייבר הותקפו לפחות 300 סניפים של אינטרמרשה/נטו (Intermarché/Netto), קצת פחות מ-100 חנויות של רשת קואופרטיב U, כ-80 חנויות של רשת קרפור, כמה חנויות השייכות לקבוצת א. לקלרק (E.Leclerc) וכ-30 סניפי מונופרי (Monoprix). קבוצת "לה מוסקטר", שבבעלותה רשת אינטרמרשה, מסרה כי מקררים בסניפיה חוממו ל-50 מעלות צלזיוס במשך שש שעות. דובר מטעם הרשת ציין כי כל המזון הושלך לאשפה כדי למנוע סיכונים תברואתיים ולא להפר את תקנות הבטיחות במזון. הרשת ציינה כי הדבר הוביל לבזבוז מאסיבי של מזון ולהפסדים כספיים שהיקפם עדיין לא ידוע, וכי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות צפויה להיות מול חברות הביטוח, שאינן מכסות אירועים מסוג זה.

לפי גורמים בצרפת, במתקפת הסייבר הותקפו לפחות 300 סניפים של אינטרמרשה/נטו (Intermarché/Netto), קצת פחות מ-100 חנויות של רשת קואופרטיב U, כ-80 חנויות של רשת קרפור, כמה חנויות השייכות לקבוצת א. לקלרק (E.Leclerc) וכ-30 סניפי מונופרי (Monoprix). קבוצת "לה מוסקטר", שבבעלותה רשת אינטרמרשה, מסרה כי מקררים בסניפיה חוממו ל-50 מעלות צלזיוס במשך שש שעות. דובר מטעם הרשת ציין כי כל המזון הושלך לאשפה כדי למנוע סיכונים תברואתיים ולא להפר את תקנות הבטיחות במזון. הרשת ציינה כי הדבר הוביל לבזבוז מאסיבי של מזון ולהפסדים כספיים שהיקפם עדיין לא ידוע, וכי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות צפויה להיות מול חברות הביטוח, שאינן מכסות אירועים מסוג זה.

לפי גורמים בצרפת, במתקפת הסייבר הותקפו לפחות 300 סניפים של אינטרמרשה/נטו (Intermarché/Netto), קצת פחות מ-100 חנויות של רשת קואופרטיב U, כ-80 חנויות של רשת קרפור, כמה חנויות השייכות לקבוצת א. לקלרק (E.Leclerc) וכ-30 סניפי מונופרי (Monoprix). קבוצת "לה מוסקטר", שבבעלותה רשת אינטרמרשה, מסרה כי מקררים בסניפיה חוממו ל-50 מעלות צלזיוס במשך שש שעות. דובר מטעם הרשת ציין כי כל המזון הושלך לאשפה כדי למנוע סיכונים תברואתיים ולא להפר את תקנות הבטיחות במזון. הרשת ציינה כי הדבר הוביל לבזבוז מאסיבי של מזון ולהפסדים כספיים שהיקפם עדיין לא ידוע, וכי אחת מנקודות המחלוקת המרכזיות צפויה להיות מול חברות הביטוח, שאינן מכסות אירועים מסוג זה.

לפי מקורות המעורים בפרטים, המתקפה כוונה נגד מערכות בקרת קירור מתוצרת חברת "דנפוס" (Danfoss) הדנית. ערוץ החדשות הצרפתי BFMTV דיווח כי ההאקרים הצליחו להפעיל מרחוק חימום יזום במקררים, במקפיאים ובחדרי קירור בחנויות רבות. דבר התקיפה עורר הערב סערה בצרפת, ומנכ"ל קואופרטיב U, דומיניק שלשר, אמר כי "פגיעה בציוד החיוני לשימור מוצרים טריים ולהבטחת אספקת המזון לציבור הצרפתי היא חמורה באופן קיצוני וחסרת תקדים לחלוטין". הוא הוסיף כי "הצוותים שלנו מגויסים במלואם, בשיתוף פעולה עם טכנאי קירור, כדי להשיב את המצב לקדמותו בהקדם האפשרי", וכי החקירה תצטרך לשפוך אור מלא על מה שקרה. התביעה בפריז אישרה כי פתחה בחקירה ראשונית בנוגע ל"מתקפת הסייבר רחבת ההיקף שפגעה במקררים ברשתות קמעונאיות מרכזיות רבות ברחבי המדינה".

לפי מקורות המעורים בפרטים, המתקפה כוונה נגד מערכות בקרת קירור מתוצרת חברת "דנפוס" (Danfoss) הדנית. ערוץ החדשות הצרפתי BFMTV דיווח כי ההאקרים הצליחו להפעיל מרחוק חימום יזום במקררים, במקפיאים ובחדרי קירור בחנויות רבות. דבר התקיפה עורר הערב סערה בצרפת, ומנכ"ל קואופרטיב U, דומיניק שלשר, אמר כי "פגיעה בציוד החיוני לשימור מוצרים טריים ולהבטחת אספקת המזון לציבור הצרפתי היא חמורה באופן קיצוני וחסרת תקדים לחלוטין". הוא הוסיף כי "הצוותים שלנו מגויסים במלואם, בשיתוף פעולה עם טכנאי קירור, כדי להשיב את המצב לקדמותו בהקדם האפשרי", וכי החקירה תצטרך לשפוך אור מלא על מה שקרה. התביעה בפריז אישרה כי פתחה בחקירה ראשונית בנוגע ל"מתקפת הסייבר רחבת ההיקף שפגעה במקררים ברשתות קמעונאיות מרכזיות רבות ברחבי המדינה".

לפי מקורות המעורים בפרטים, המתקפה כוונה נגד מערכות בקרת קירור מתוצרת חברת "דנפוס" (Danfoss) הדנית. ערוץ החדשות הצרפתי BFMTV דיווח כי ההאקרים הצליחו להפעיל מרחוק חימום יזום במקררים, במקפיאים ובחדרי קירור בחנויות רבות. דבר התקיפה עורר הערב סערה בצרפת, ומנכ"ל קואופרטיב U, דומיניק שלשר, אמר כי "פגיעה בציוד החיוני לשימור מוצרים טריים ולהבטחת אספקת המזון לציבור הצרפתי היא חמורה באופן קיצוני וחסרת תקדים לחלוטין". הוא הוסיף כי "הצוותים שלנו מגויסים במלואם, בשיתוף פעולה עם טכנאי קירור, כדי להשיב את המצב לקדמותו בהקדם האפשרי", וכי החקירה תצטרך לשפוך אור מלא על מה שקרה. התביעה בפריז אישרה כי פתחה בחקירה ראשונית בנוגע ל"מתקפת הסייבר רחבת ההיקף שפגעה במקררים ברשתות קמעונאיות מרכזיות רבות ברחבי המדינה".