דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר בצהריים (יום ה') כי האזהרה החריגה והישירה של רוסיה ל נאט"ו – במזכר דיפלומטי שבו איימה כי לא תהסס להשתמש גם בנשק גרעיני אם הברית הצפון-אטלנטית תנסה להטיל מצור על מובלעת קלינינגרד – לא צריכה להתפרש על ידי המערב ככזו החותרת לעימות. לטענת פסקוב, האזהרה נועדה רק להבטיח את ביטחונה של המובלעת השוכנת בין פולין ל ליטא . הדברים הללו מגיעים שעות אחרי שאמש עוררו הדיווחים על המכתב החריג חשש גדול באירופה, שמצטרף לחשש שכבר מביעות שלל מדינות ביבשת מ הסלמה אפשרית שמתכנן נגדן הנשיא ולדימיר פוטין . אחר הצהריים התייחס גם מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה לאיום, וקרא לאירופה להמשיך לפעול בנחישות ולא לפחד: "רוסיה מנסה לפלג בינינו, אבל המסר שלי ברור: הישארו רגועים, המשיכו כרגיל ותמשיכו לסייע לאוקראינה".

פגיעה ישירה: כטב"ם רוסי מתפוצץ על בית ספר בקייב ( צילום: רויטרס )





גלריה נשיא רוסיה פוטין. לא האיום הגרעיני הראשון, אבל עכשיו זה גם במכתב ( צילום: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

את מכתב האזהרה העבירה מוסקבה לנאט"ו אחרי שבימים האחרונים שגרירויות רוסיות בשלוש מדינות אירופיות כבר פרסמו הודעות שבהן טענו כי הברית הצפון-אטלנטית נערכת להטיל מצור אווירי וימי על קלינינגרד. הן הזהירו כי מנהיגי אירופה "משחקים משחק מסוכן", ואיימו גם הן כי רוסיה מוכנה לעשות שימוש בנשק גרעיני כדי להגן על המובלעת. סוכנות הידיעות רויטרס, שהשיגה עותק מהמכתב הרוסי לנאט"ו, דיווחה כי במסמך מאשים הקרמלין כי המערב צועד ב"מסלול מסוכן וחסר אחריות" שטומן בחובו "סכנה גדולה של עימות צבאי ישיר". במסמך מאיים הקרמלין שעימות כזה כולל גם את האפשרות של "תקיפות רוסיות נגד מרכזי קבלת החלטות במדינות החברות בברית – כבר מההתחלה (של העימות)".

גם המכתב כאמור כולל איום גרעיני מפורש: "רוסיה תהיה מוכנה להשתמש בכל ארסנל הכוחות והיכולות העומד לרשותה, בכלל זאת נשק גרעיני, כדי להגן על שטחה, אם מדינות נאט"ו ינסו לבודד את מחוז קלינינגרד משאר שטחי המדינה". במקביל, דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה התייחסה להתבטאויות של בכירים אירופים בנוגע לקלינינגרד, ואמרה כי הן מעידות על "רוסופוביה" ועל נכונות של אירופה לצאת למלחמה נגד מוסקבה. הגורמים האלה, כך אמרה זכרובה, "צריכים לחזור לקרקע המציאות. אנחנו מקווים שהאזהרות שלנו יישמעו על ידי אלה שאליהם הן מופנות". היא הוסיפה: "אם אירופה תתקוף את רוסיה, זו תהיה מלחמה מסוג שונה לחלוטין – מלחמה קצרה מאוד". גם דוברו של פוטין, פסקוב, טען אתמול כי גורמים באירופה, בפרט בפולין, משמיעים "התבטאויות משתלחות" ביחס לקלינינגרד. "זה טבעי לחלוטין שהדיפלומטים שלנו מנסים להזכיר לחמי המזג באירופה את מסמכי המדיניות שלנו הנוגעים לסוגיה הזו", אמר פסקוב.

דוברת נאט"ו אליסון הארט אישרה אמש כי רוסיה שלחה מסר בכתב לברית הצפון-אטלנטית. "אנחנו מגנים בחריפות את האיום בשימוש בכוח, לרבות כל רטוריקה גרעינית חסרת אחריות", היא מסרה, וטענה כי לנאט"ו אין תוכניות בכל הנוגע לקלינינגרד. לדבריה הברית המערבית שלחה תגובה למסר הרוסי, "שבה צוין כי נאט"ו היא ברית הגנתית וכי אף אחד מהתרגילים או הפעילויות שלה אינם מהווים סכנה לשום חלק משטחה של רוסיה". מזכ"ל נאט"ו רוטה אמר אמש מצדו כי בתגובה שנשלחה לרוסיה נאמר כי האיום הגרעיני "לא מועיל כלל". לדבריו, במסר התגובה נאמר עוד: "אנחנו ברית הגנתית, הפסיקו עם האיומים הגרעיניים. אין לכך שום הצדקה". רוטה, שדיבר בכנס ביטחוני בבריסל, נשאל אם הסיכון לשימוש בנשק גרעיני נגד המדינות הבלטיות (ליטא, אסטוניה ולטביה) הוא כעת ממשי, והשיב בשלילה: "לא, הוא לא. פוטין יודע שלעולם לא יוכל לנצח את נאט"ו, ולכן אני לא מתייחס לזה ברצינות רבה כל כך".

טילים גרעיניים במצעד במוסקבה, ארכיון ( צילום: AFP )

קלינינגרד, נזכיר, היא מובלעת רוסית הנמצאת תחת שלטונה של מוסקבה מאז כיבושה מידי גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה, וכיום מתגוררים בה קרוב למיליון תושבים. היא שוכנת לחופי הים הבלטי, בין שתי חברות נאט"ו ליטא ופולין, ויש לה חשיבות אסטרטגית גדולה עבור רוסיה בשל העובדה שהנמל בה הוא הנמל היחיד שלה בים הבלטי שבו המים לא קופאים בחורף. בנמל נמצא הבסיס הראשי של הצי הרוסי בים הבלטי, ובמובלעת מוצבים אמצעים צבאיים רבים – בכלל זאת טילי איסקנדר שמסוגלים לשאת ראשי קרב גרעיניים.

קלינינגרד עומדת כבר זמן רב במוקד ספקולציות סביב תרחישי עימות אפשריים בין רוסיה לנאט"ו , כשבין היתר מזהירים מומחים כי ייתכן שפוטין ינסה לאתגר את הברית הצפון-אטלנטית בכך שיכבוש את מסדרון סובאלק , הכינוי לרצועת שטח באורך של כ-65 ק"מ בגבול שבין ליטא לפולין – שמהווה את הנקודה הקרובה ביותר המפרידה בין בלארוס, בעלת בריתה של רוסיה, לבין קלינינגרד. מנגד, בתרחיש של עימות ישיר פרשנים צבאיים במערב מעריכים כי הבסיסים הצבאיים בקלינינגרד יהיו כנראה אחד היעדים הראשונים של מתקפה מצד נאט"ו. המתיחות סביב המובלעת גברה השנה גם על רקע תרגילים צבאיים שנאט"ו ערכה בחודשים האחרונים בים הבלטי, עם תרגילים נוספים שמתוכננים החודש. אשתקד השיקה הברית באזור את מבצע "Baltic Sentry" להגנה על כבלי תקשורת ותשתיות תת-ימיים – על רקע האשמות שספינות הקשורות לרוסיה מחבלות בהם או ממפות אותם לקראת חבלה עתידית, כחלק מ"הלוחמה ההיברידית" שאירופה מאשימה כי רוסיה מנהלת נגדה, כנקמה על הסיוע לאוקראינה.

מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה. "תהיו רגועים, תמשיכו כרגיל" ( צילום: Chris McGrath/Getty Images )

התרגילים של נאט"ו בים הבלטי גוברים. נושאת המטוסים הבריטית HMS Prince of Wale ליד נורבגיה, ביולי ( צילום: Leon Neal/Getty Images )

בכיר ביטחוני אירופי אמר אמש לרויטרס כי האיום הגרעיני במכתב הרוסי לנאט"ו הוא "הפעם הראשונה מאז המלחמה הקרה שרוסיה מאיימת עלינו כך. לכן מדובר בעניין רציני". דיפלומט מנאט"ו נשמע מנגד מודאג פחות, כשברקע כבר השמיע פוטין כמה וכמה איומים גרעיניים כלפי המערב מאז פרוץ המלחמה באוקראינה: "הייתי אומר שהמכתב הרוסי הוא בסך הכול ניסיון רוסי נוסף להפחיד את האירופים, ושהתגובה של נאט"ו נחושה ואחראית. היא מבהירה מחדש שלא ירתיעו אותנו מתמיכה באוקראינה".

ניקולאי סוקוב, מומחה לנשק גרעיני המתגורר בווינה ושימש בעבר כדיפלומט רוסי, הזהיר מצדו כי הסיוע הגובר של אירופה לקייב מקשה עליה יותר ויותר להימנע מהידרדרות לעימות ישיר עם מוסקבה. לדבריו, האזהרה הרוסית עשויה להעיד על כך שהגורמים הניציים ברוסיה צוברים השפעה בדיון המתנהל שם סביב האופן שבו יש להגיב לפעולות המערב, הכוללות משלוחי נשק לקייב, סנקציות חדשות על מוסקבה, השתלטות על ספינות רוסיות בלב ים (כחלק מהניסיון לבודד אותה מהכלכלה העולמית) – וכאמור גם תרגילים צבאיים סמוך לקלינינגרד. "הם (הרוסים) נערכים לפעולות נוספות, כולל מצור על הים הבלטי – דבר שנמצא, לפי החישוב האירופי, מעט מתחת לסף המלחמה, אבל מבחינתם זו תהיה מלחמה גלויה. אני רואה סיכון לחישוב מוטעה מצד שני הצדדים", אמר סוקוב, שהזהיר כי רוסיה ואירופה נמצאות כעת על מסלול התנגשות.

פגיעת הכטב"ם היום בבית הספר בקייב. 100 ילדים היו בפנים, אבל ניצלו כי פונו למרחב המוגן ( צילום: רויטרס )

הנזק לבית הספר. "רוסיה מנסה להשמיד את הילדים" ( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

כטב"ם רוסי בשמי קייב. המתקפות רק גוברות ( צילום: REUTERS/Alina Smutko )