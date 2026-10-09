חוסיין א-שייח, שמשמש כמזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף וכסגנו של נשיא הרשות הפלסטינית, הודיע לצרפת על דחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בכמה חודשים. הבחירות תוכננו ל-28 בנובמבר לאור ההבטחה של אבו מאזן לנשיא צרפת, עמנואל מקרון, שהייתה חלק משמעותי מהכרזתו של האחרון על הכרה במדינה פלסטינית; אלא שלטענת א-שייח, "החמרת התנאים ברחבי השטחים הפלסטיניים לא יאפשרו לקיימן".
לטענת א-שייח, במכתב שנשלח לשר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו, "התנאים הפוליטיים, הביטחוניים והכלכליים הצפויים, שעליהם התבססה קביעת מועד הבחירות למועצה המחוקקת ל-28 בנובמבר 2026, לא התממשו. קיום הבחירות תחת הנסיבות הנוכחיות נתקל במכשולים מהותיים שמשפיעים על חופש ההשתתפות ועל טוהר ההליך הדמוקרטי".
רק לפני פחות משבועיים, נזכיר, הגיעו חמאס, הג'יהאד האיסלאמי ומוחמד דחלאן להסכם על ברית משותפת כדי להנחיל תבוסה לאבו מאזן. בכלי התקשורת הפלסטיניים אומרים כי הבחירות צפויות להידחות למועד מוגדר במהלך 2027.
הבחירות האחרונות לפרלמנט הפלסטיני התקיימו בשנת 2006 ואילו הבחירות לנשיאות נערכו לאחרונה ב-2005. בלשכת הנשיאות ברמאללה נימקו את ההחלטה לקיים בחירות בנובמבר, לראשונה זה שני עשורים, בטענה כי "הצו הנשיאותי נועד לבסס את יסודות הדמוקרטיה ולהשלים את התהליך הבחירתי שהחל במדינת פלסטין".
מקרון, נזכיר, הכריז לצד אבו מאזן בנובמבר 2025 על הקמת ועדה משותפת לפריז ולרמאללה, שבה ידונו בחוקת "המדינה הפלסטינית" העתידית ש"תחיה בשלום ובביטחון לצד ישראל". אבו מאזן עצמו הכריז בנאום שבו פנה למקרון כי "אנו מאשרים מחדש בפניך את מחויבותנו לכל ההתחייבויות והרפורמות המפורטות במכתבנו אליך, כולל קיום בחירות לנשיאות ולפרלמנט תוך שנה מסיום המלחמה. אנו מתקרבים לסיום ניסוח החוקה הזמנית של מדינת פלסטין והחוקים המסדירים בחירות ומפלגות פוליטיות".