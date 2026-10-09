חוסיין א-שייח, שמשמש כמזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף וכסגנו של נשיא הרשות הפלסטינית, הודיע לצרפת על דחיית הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בכמה חודשים. הבחירות תוכננו ל-28 בנובמבר לאור ההבטחה של אבו מאזן לנשיא צרפת, עמנואל מקרון, שהייתה חלק משמעותי מהכרזתו של האחרון על הכרה במדינה פלסטינית; אלא שלטענת א-שייח, "החמרת התנאים ברחבי השטחים הפלסטיניים לא יאפשרו לקיימן".