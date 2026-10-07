מגיש ערוץ 14 ותחנת הרדיו 103 FM, ינון מגל, התייחס הבוקר (רביעי) בתוכנית הרדיו היומית לדברים המזעזעים שהפנה אתמול למשפחות שכולות, לשורדי שבי ולקרוביהם. מגל, שלא התנצל, ציין שהוא "החריג את משפחות החטופים" אך לא חזר בו מהדברים שאמר, במסגרת המונולוג התוקפני שהפנה כלפי החתומים על הספר "בנימין נתניהו מר הפקרה – מורשתו של נוטש החטופים".
כך אמר מגל בשידור הבוקר, כשבישראל מציינים 3 שנים בדיוק לטבח 7 באוקטובר: "אני חייב להגיד שאני החרגתי את משפחות החטופים אתמול, אני לא חושב שצריך לדבר ככה על משפחות החטופים, והייתי צריך לעשות את זה מוקדם יותר ולהבהיר את הדברים שאני לא מדבר על משפחות החטופים. שגם ככה הן סובלות מאוד וקרה להן אסון נורא וזו טרגדיה נוראית. והייתי צריך לעשות את זה מלכתחילה וזו הייתה טעות שלא עשיתי את זה מלכתחילה, אני לגמרי מקבל את הדבר הזה. לא הייתה לי שום כוונה לפגוע במשפחות".
ברשת X דבריו של מגל פורסמו היום רק בעמוד הרשמי של תחנת 103 FM, ולא בחשבון הפרטי של האיש. אתמול, במשך דקות הקריא מגל באופן רצוף את שמותיהם של החתומים על הספר, כינה אותם "אנשים מתועבים" והוסיף כי "הדבר היחיד שיכול למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק 'מחל' לנתניהו בקלפי בבחירות. מְחַל, מְחַל לנו, מְחַל לנו, כפר לנו, סלח לנו. זו האפשרות היחידה שלהם לכפר על התועבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר 'מר הפקרה'. וכל מי שהשתתף, תשלשלו את הפתק 'מחל', מְחַל לנו ביום הבחירות".
בסיום דבריו הוא הוסיף לתקוף את מי שחתום על הספר ואמר: "כל השמות שהקראתי ייזכרו לדיראון עולם על עמוד הקלון, אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילת דם על בנימין נתניהו, שהוא 'מר הפקרה'". שותפו של מגל לתוכנית, העיתונאי בן כספית, העיר לו אתמול שמדובר במשפחות נפגעי 7/10, ומגל השיב כי "לצורך העניין אני אחריג את המשפחות האלה".
כבר אתמול, חלק מאלו שהוזכרו במונולוג של מגל הגיבו לו ישירות. עפרי ביבס, אחותו של ירדן ביבס שאשתו שירי וילדיהם אריאל וכפיר נרצחו בעזה, כתבה ב-X: "היחידים שאבקש מהם סליחה עד יום מותי הם שירי, אריאל וכפיר". איל אשל, שבתו רוני התצפיתנית נרצחה בחמ"ל בנחל עוז, כתב: "אני רוצה להתנצל בפני נתניהו שרצחו לי את הילדה במשמרת שלו. ינון מגל, עשיתי את זה נכון?". גיל דיקמן, בן הדוד של כרמל גת שנרצחה בשבי, כתב: "שיוכבד ליפשיץ תחזור לעזה, שמשפחת ביבס תתנצל, שעדינה משה ונילי מרגלית יבקשו סליחה מנתניהו! ורק אם נצביע מחל! אולי ימחלו לנו!! ארגון פשע שסוחט את הקורבנות שלו".