במוקד אחד מכיווני חקירת הרצח של הפרופסור הישראלי אנדריי אטנסוב בסופיה שבבולגריה, עומד קשר כספי אפשרי בינו לבין החשוד ברצח, תושב בת ים בן 32 שנעצר אתמול בעקבות צו מעצר בינלאומי. המעצר בישראל התרחש כחודש אחרי שאטנסוב הוכה למוות בתחנת מטרו בסופיה.
במסגרת הליך הסגרתו לרשויות בבולגריה, מחר (ראשון) בבוקר צפוי החשוד להיות מובא לבית המשפט לדיון הארכת מעצר. מהחקירה עלה כי בין החשוד לאטנסוב, בן 83 שהחזיק בנכסים בישראל, התקיים ככל הנראה קשר כספי. אחת האפשרויות שיצטרכו החוקרים בבולגריה לבדוק, היא אם הרצח קשור לניסיון להשתלט על כספו או על נכסיו של אטנסוב.
בין השאר, התברר כי החשוד התגורר בסמוך למשפחתו של אטנסוב בבת ים, וכך הכיר אותו. עם זאת, בשלב זה אין חשד שמישהו שלח את החשוד בן ה-32 לפגוע בפרופסור בסופיה והנסיבות נמצאות בחקירה.
הרצח אירע ב-15 באוקטובר בתחנת המטרו ז'וליו קירי (joliot-curie) בבירת בולגריה. לפי דיווח בערוץ bTV הבולגרי, אטנסוב, מרצה ותיק שלימד שנים רבות בפקולטה לביולוגיה באוניברסיטת סופיה, הוכה באכזריות במעלית בתחנה. הוא פונה לבית חולים מקומי במצב אנוש, כשהוא מורדם וסובל מפציעות קשות, ובהמשך נקבע מותו. הרשויות תפסו תיעוד ממצלמות האבטחה בזירה שטרם פורסם.
אתמול נחשפה הפרשה עם מעצרו של תושב בת ים בחשד למעורבות ברצח. יחידת יל"פ איילון פעלה לאיסוף ראיות ולמעצר החשוד, בשיתוף מחלקת התיאום המבצעי בחטיבת המודיעין, המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ומשטרת בולגריה. במסגרת החקירה הוצא נגדו צו מעצר זמני לשם הסגרתו.