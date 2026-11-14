במסגרת הליך הסגרתו לרשויות בבולגריה, מחר (ראשון) בבוקר צפוי החשוד להיות מובא לבית המשפט לדיון הארכת מעצר. מהחקירה עלה כי בין החשוד לאטנסוב, בן 83 שהחזיק בנכסים בישראל, התקיים ככל הנראה קשר כספי. אחת האפשרויות שיצטרכו החוקרים בבולגריה לבדוק, היא אם הרצח קשור לניסיון להשתלט על כספו או על נכסיו של אטנסוב.