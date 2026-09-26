נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס אמש (שישי) לראשונה לחשש האירופי ש רוסיה תסלים את העימות עם מדינות מערב אירופה – ושלל זאת לחלוטין. במקביל, פוטין הביע הערכה פסימית בנוגע להתקדמות לעבר הפסקת אש באוקראינה והאשים בכך את המתקפה האוקראינית המאסיבית על מוסקבה במהלך "הבחירות" לפרלמנט הרוסי.

גלריה "מעדיפים את אוקראינה כבשר תותחים". פוטין ( צילום: Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File )

בהתייחס לקולות שנשמעו באירופה בשבוע האחרון בנוגע לעימות צבאי ישיר עם רוסיה אמר פוטין: "רבים באירופה אומרים, שהם מצפים למתקפה מצד הפדרציה הרוסית, ולכן עליהם להתכונן לפעולה צבאית, למלחמה עם רוסיה. אני רוצה להדגיש שוב, שאנחנו לא מתכוננים לפעולה צבאית כלשהי עם אירופה. אין לנו תוכניות כאלה. וחשוב מכל, אין לכך שום עילה".

עם זאת, פוטין בחר להעצים את המתיחות מול המדינות הבלטיות, כשהתייחס בלעג להצהרה של שר ההגנה של אסטוניה מרטין הרם שהכריז שעל ארצו להיות מוכנה להדוף כל מתקפה ו"להשמיד כל גורם שיחצה את הגבול". בהתייחס לכך אמר פוטין: "זו פרובוקציה. הקרקס כבר עזב, אבל הליצנים נשארו".

דבריו של פוטין נאמרו שעות לאחר אירוע חריג שבו הסיר שופר הקרמלין, סוכנות הידיעות הרוסית "ריא נובוסטי", טור דעה שבו איים הכותב במלחמת בזק נגד מדינה בלטית אחרת, ליטא. נזכיר, שאחד התרחישים שהועלו השבוע במערב הוא שרוסיה ובת בריתה בלארוס ינסו להשתלט על "מסדרון סובאלק" - רצועת השטח שבין פולין לליטא, המפרידה בין בלארוס למובלעת הרוסית קלינינגרד ומהווה את החיבור היבשתי היחיד של המדינות הבלטיות לשאר שטח הברית.

הטור שנגנז נכתב על ידי פובליציסט בשם אלכסנדר נוסוביץ' לאחר שהפרלמנט בווילנה החל לקדם השבוע הצעת החלטה שלפיה ליטא תוותר על הסטטוס הלא גרעיני שלה ותאפשר להציב בשטחה נשק גרעיני.

הטור שעורר בהלה. "לרוסיה ( צילום: מתוך אתר РИА Новости )

בטור, תחת הכותרת "לרוסיה מצפה מבצע צבאי מיוחד נוסף והוא יהיה מאוד קצר", נכתב בין היתר: "מדינות אירופה ממשיכות לדחוף את נושא העברת הנשק הלא קונבנציונלי לגבולות רוסיה ובחרו במדינה שמוכנה להפוך למחסן גרעיני".

לאחר מכן איים נוסוביץ' על ליטא בפלישה ואף מתקפה גרעינית. לדבריו: "רוסיה יכולה אפילו להרשות לעצמה לוותר על פריסת כוחות קרקע. רק טילים עם ראשי נפץ מתאימים. הפתרון אינו רק מהיר, הוא מהיר כברק. אל תחשבו יותר מדי על שניות". במהלך הטקסט מכנה הכותב את ליטא "מדינה אובדנית חסרת שכל", "אידיוטית שימושית" ו"קמיקזה קטנה אך גאה בחוץ לארץ הקרוב של רוסיה".

אלא שזמן קצר לאחר פרסום הטור הוא נמחק וכל מי שנכנס ללינק המקורי באתר "ריא נובוסטי" נתקל בהודעת מערכת שבה נכתב: "המאמר מאת הסופר הפרילנסר אלכסנדר נוסוביץ' הוסר מהאתר משום שלא תאם את דעת המערכת ואת מדיניותה, ואת המדיניות הרשמית של הפדרציה הרוסית".

עוד לפני שנמחק הופץ הטור המאיים ברשתות החברתיות ועורר בהלה אצל חלק גדול מאוכלוסיית ליטא. דובר רשמי מטעם הצבא בווילנה נאלץ לפרסם הודעת הרגעה שבה נכתב: "לאור ההצהרה התעמולתית של רוסיה, אנו מזכירים לכם כי רוסיה מנסה להפחיד את שכנותיה בדרך קבע תוך שימוש ברטוריקה עוינת. זהו מנהג רוסיה נפוץ ואין לנקוט בשום פעולה נוספת בעקבות הדברים".

נזכיר שבתוך פרק זמן של כ-35 שנים רוסיה איבדה כמעט לחלוטין את אחיזתה בים הבלטי. הרפובליקות הסובייטיות לשעבר, אסטוניה, ליטא ולטביה הצטרפו לברית נאט"ו בתחילת שנות ה-2000. כעשרים שנה לאחר מכן שברו שבדיה ופינלנד מדיניות נייטראליות של עשרות שנים והצטרפו לנאט"ו. כעת נותרה בידי רוסיה גישה לים הבלטי רק דרך מובלעת קלינינגרד שכאמור כדי להגיע אליה יבשתית יש צורך לעבור דרך שטח ליטא.

"אוקראינה כבשר תותחים"

ועכשיו לחזית האוקראינית: בהופעתו הפומבית אמש הכריז פוטין כי לפני כל התקדמות לעבר הסדר על קייב "להרגיש את עוצמת מכות התגובה של רוסיה" למתקפת הכטב"מים המאסיבית של אוקראינה השבוע על מוסקבה. המתקפה האוקראינית נערכה ביום האחרון של "הבחירות" לפרלמנט הרוסי שבו ניצחה כצפוי מפלגת "רוסיה המאוחדת" המזוהה עם פוטין.

לדברי נשיא רוסיה: "קלפיות הותקפו. אחת המתקפות כוונה נגד בית ספר שבו הייתה קלפי. הם החלו לתקוף את בתיהם של יושבי ראש ועדות הבחירות האזוריות. במקרה אחד, יו"ר ועדה אזורית נפצעה, בעלה נפצע וילד שלה נפצע. במקרה אחר, למרבה הצער, זה הסתיים בטרגדיה ויו"ר ועדת הבחירות נהרגה. אנחנו חייבים לגרום לקייב להבין שתקיפות בעומק שטח רוסיה רק יחמירו את המצב". על תפקידן של מדינות מערב אירופה בעימות באוקראינה אמר: "הם רוצים שאוקראינה תמשיך לשמש כבשר תותחים, ככלי למאבק נגד רוסיה".