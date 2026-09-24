רוסיה

מתכננת מתקפות כטב"מים חדשות נגד אירופה, וכעת נמצאות על הכוונת שלה גם מדינות באגן הים התיכון שלא התמודדו עד כה עם מתקפות דומות:

ספרד

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צרפת

ו

איטליה