רוסיה מתכננת מתקפות כטב"מים חדשות נגד אירופה, וכעת נמצאות על הכוונת שלה גם מדינות באגן הים התיכון שלא התמודדו עד כה עם מתקפות דומות: ספרד, צרפת ואיטליה. כך דיווח היום (חמישי) העיתון הספרדי "אל מונדו", ולפיו סוכנות הביון האמריקנית (CIA) הזהירה מפני התוכנית הרוסית החדשה, שבמסגרתה ישוגרו כטב"מים מספינות סוחר בים התיכון אל עבר יעדים שונים בשלוש המדינות הללו – במטרה לנקום בהן על התמיכה בקייב, עם יצירת "אפקט כלכלי ופוליטי", לשון הדיווח.
ב"אל מונדו" לא מצטטים גורמים אמריקניים, אבל נטען כי כמה מדינות באירופה – בכלל זאת שלוש המדינות שנמצאות על הכוונת – קיבלו מידע על האזהרה שהועברה. גורם המקורב למשרד ההגנה בליטא, שלפי הדיווח קיבלה גם היא את המידע על התוכנית – אמר לעיתון הספרדי: "הם ישתמשו בכטב"מים שישוגרו מהים, מוחבאים בתוך מכולות. זה ממש לא מסובך".
לפי הדיווח שלטונות ליטא מודעים לפרט נוסף מהאזהרה שהגיעה מהמודיעין האמריקני: התוכנית היא להשתמש במתקפות בכטב"ם מסוג "גרברה", שקטן יחסית לכטב"מים גדולים יותר דוגמת ה"שאהד", ולפיכך ניתן להסתירו בתוך מכולות. הכטב"ם הזה לפי "אל מונדו" שוקל 18 ק"ג בלבד, אורכו 2 מטר ומוטת כנפיו 2.5 מטר. הוא מסוגל להגיע לטווח של עד 600 ק"מ, ובעיתון ציינו כי אם ישוגר במרחק של 200 עד 300 ק"מ מהחוף, הוא יגיע ליעדו בתוך כשעה ורבע עד שעתיים, בהתאם למהירות שלו. "המטען הקטן שלו לא יוכל להשמיד מתקן גדול, אבל הוא יוכל להצית שריפה, לגרום נזק לציוד חשוף או להביא לסגירה זמנית של נמל ימי או שדה תעופה. האפקט הרצוי יכול להיות פוליטי, כלכלי או חומרי", כתבו בעיתון.
ב"אל מונדו" ציינו בהקשר זה כי גם בצרפת, גם באיטליה וגם בספרד ייערכו בשנה הבאה בחירות, וכי בשלושתן ישנם "גורמים קיצוניים השואפים לנצל את הפחד והתשישות מאוקראינה" – ניסוח שכוונתו למפלגות ימין קיצוני ביבשת, שבחלקן מגלות טון אוהד ביחס למוסקבה, הקורא לשקם את היחסים עמה, בין היתר כדי לחדש את ייבוא הגז והנפט הזולים שלה, וכן לעצור את הסיוע הצבאי והכלכלי היקר לקייב. ברקע, נזכיר, הקרמלין מואשם כבר שנים בניסיון להתערב בבחירות באירופה ומעבר לה כדי לזרוע פילוג או לקדם גורמים ידידותיים אליו.
לפי הדיווח ליטא ומדינות נוספות קיבלו את המידע הזה זמן קצר אחרי ביקורו המסתורי של ראש ה-CIA ג'ון רטקליף במוסקבה ב-25 באוגוסט, ביקור שבו לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית הוא הזהיר את רוסיה ממתקפה אפשרית על מדינות נאט"ו – מתקפה שמטרתה תהיה לבחון את לכידות הברית ואת נכונותן של חברותיה להגן זו על זו. בשבועות האחרונים הולך וגובר החשש שפוטין ינסה לבצע מהלך כזה של הסלמה, ופרשנים תוהים אם זו תהיה הדרך שלו למצוא מפלט מהמבוי הסתום שאליו נקלע בשדה הקרב באוקראינה, כשבמקביל קייב ממשיכה לחולל נזק אדיר עם מתקפות הכטב"מים שלה בעומק רוסיה, בהן היא פוגעת בין היתר במתקני נפט ומחסני סחר מקוון.
ב"אל מונדו" דווח עוד, מפי גורמים דיפלומטיים באחת המדינות הבלטיות (ליטא, לטביה ואסטוניה), כי הן היו מודעות לביקור המתוכנן של רטקליף במוסקבה וכי הן קיבלו לאחר מכן תדרוך עליו. גורמים המעורים באזהרה האמריקנית אמרו לעיתון כי גם ממשלות ספרד, צרפת ואיטליה קיבלו את המידע על המתקפות האפשריות המתוכננות נגדן. בעיתון ציינו כי בסמוך לאזהרה נערך הכינוס יוצא הדופן של כל מנהיגי המפלגות בצרפת בארמון האליזה, כינוס שבו הנשיא עמנואל מקרון תדרך אותם על הסכנה הנשקפת מרוסיה. אחרי המפגש, שנמשך שעות ושהשתתפו בו גם בכירי מודיעין וביטחון, הודיע מקרון כי הורה לממשלה לגבש תוכנית להגנת תשתיות קריטיות ומתקנים רגישים של התעשייה הביטחונית מפני כלי טיס בלתי מאוישים ומתקפות סייבר. "בשבועות האחרונים האיום, ובפרט האיום ההיברידי הרוסי, נגד האירופים ונגד צרפת – התגבר", הוא אמר.
אחרי המפגש ההוא ניפקה גם מנהיגת הימין הניצי בצרפת והמועמדת הבולטת לנשיאות מרין לה פן הצהרה חריפה כלפי רוסיה, ולצד סגנה ז'ורדן ברדלה היא אמרה בסוף השבוע כי הם "לעולם לא יסכימו שמעצמה זרה – במקרה הזה רוסיה – תנסה להכתיב, במישרין או בעקיפין, את מדיניותה של ארצנו באמצעות הפחדה, איומים, ערעור היציבות או לחץ פסיכולוגי". בקרמלין דחו בהמשך את הדברים שלה, וטענו כי "רוסיה לא מאיימת על צרפת או על אף מדינה אחרת באירופה" – אמירה שסותרת איומים מפורשים במוסקבה, שנשמעו רק לאחרונה, לתקוף את בריטניה בגלל הסיוע הצבאי שלה לקייב.
במקביל לחשש מהסלמה רוסית, הבוקר דיווחה פולין על פעולת חבלה נוספת שאירעה בשטחה – אחרי שבחודשים היא ומדינות נוספות דיווחו על שורה של פעולות "לוחמה היברידית" שמאחוריהן נטען כי עומדת רוסיה, פעולות שהשיא שלהן היה בחודש שעבר עם רחפן הנפץ שאותר ליד מטוס אוקראיני עמוס בתחמושת בנמל התעופה בלייפציג שבגרמניה.
לפי סגן ראש ממשלת פולין, קשישטוף גבקובסקי, שריפה פרצה אמש בתחנת תקשורת קרקעית של רשת לווייני "סטרלינק" במרכז פולין – המספקת גישה לאינטרנט באזור, בכלל זאת גם לאוקראינה. "השריפה כילתה את תחנת החשמל ואת הגנרטור. ברור שמעשה החבלה הזה תוכנן בכוונה כדי להשבית את התחנה – ובכך למעשה לנתק את חיבור האינטרנט, ולשבש את הגישה לאינטרנט עבור מוסדות שונים, כולל הצבא האוקראיני", אמר גבקובסקי, שציין כי בינתיים כבר חזרו המערכות שניזוקו לפעולה שגרתית. לדבריו טרם נקבע שרוסיה אחראית לשריפה, אבל "סימנים רבים מצביעים על כך שהאירוע תואם את דוקטרינת המתקפות החדשה של רוסיה".
למרות האזהרות מהסלמה רוסית, שלפי הדיווח היום מגיעות גם מהמודיעין האמריקני, ארה"ב תחת הנשיא דונלד טראמפ דווקא בוחנת כעת צמצום דרמטי של הכוחות האמריקניים המוצבים באירופה – כחלק מהלחץ על חברות נאט"ו להגדיל את ההשקעה הביטחונית שלהן – ובינתיים הנשיא גם מקווה לקדם שוב את המגעים לסיום המלחמה באוקראינה. למרות כישלון מאמציו האחרונים לקדם הפסקת אש חלקית על מתקני אנרגיה – בעיקר כדי לסייע בהפחתת מחירי הסולר שזינקו אחרי המתקפות האוקראיניות על בתי זיקוק רוסיים – טראמפ ממשיך במאמצים הללו, ואתמול הודיע מזכיר המדינה שלו מרקו רוביו כי ארה"ב הזמינה את הנשיא פוטין להשתתף בפסגת מנהיגי ה-G20 שתיערך במיאמי בדצמבר.
הבוקר הגיב דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב להזמנה, ואמר כי רוסיה "מעריכה ומוקירה" אותה, אבל הוסיף כי לפני שרוסיה תקבל החלטה לכאן או לכאן עליה לערוך בחינה קפדנית. ההזמנה של טראמפ מהווה מכה נוספת למאמציהן של מדינות המערב לבודד כמה שיותר את פוטין כעונש על הפלישה לאוקראינה. נגד פוטין מוטל גם צו מעצר מטעם בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג באשמת פשעי מלחמה באוקראינה, ומאז הפלישה ב-2022 הוא לא הגיע לאף כינוס בינלאומי במערב. טראמפ שבר את מאמצי הבידוד הללו כבר בפסגה שערך עמו באלסקה באוגוסט אשתקד, ובעבר העלה גם את האפשרות להחזרתה של רוסיה לפורום ה-G8, הפורום הבינלאומי שמכונה G7 מאז סילוקה ממנו בעקבות כיבוש חצי האי קרים ב-2014.
בשטח בינתיים נמשכות כל העת המתקפות הקטלניות של רוסיה על יישובי אוקראינה, והבוקר דיווחו הרשויות באזור חרקוב שבמזרח המדינה על שישה בני אדם שנהרגו במתקפה על חווה חקלאית. שבעה עובדים נוספים בחווה נפצעו. במקביל, ברוסיה דווח על "שברי כטב"ם" שגרמו לשריפה במתקן תעשייתי במחוז קרסנודר. הרשויות מסרו כי איש לא נפצע, וכי השריפה כובתה.