על פי רשות הטבע והגנים, הפיצוץ מהווה חלק ראשון במבצע הנדסי מיוחד שנועד להתמודד עם סכנת התמוטטות ממשית של גוש סלע גדול בראש המצוק, שהיה עלול לקרוס ללא כל התראה מוקדמת ולסכן את חייהם של מטיילים ומבקרים. הפיצוץ בוצע בפיקוח צמוד של רשות העתיקות, בתיאום עם עיריית חדרה.