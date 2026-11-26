רשות הטבע והגנים ביצעה היום (חמישי) פיצוץ מבוקר של מצוק בחוף תל גדור שסמוך לחדרה. על פי הודעת הרשות, הפיצוץ בוצע לצורך "מניעת התמוטטות שעלולה לסכן חיי אדם".
על פי רשות הטבע והגנים, הפיצוץ מהווה חלק ראשון במבצע הנדסי מיוחד שנועד להתמודד עם סכנת התמוטטות ממשית של גוש סלע גדול בראש המצוק, שהיה עלול לקרוס ללא כל התראה מוקדמת ולסכן את חייהם של מטיילים ומבקרים. הפיצוץ בוצע בפיקוח צמוד של רשות העתיקות, בתיאום עם עיריית חדרה.
"במהלך ביצוע העבודות גודר האזור והוצב בו שילוט אזהרה, והכניסה לשטח העבודות אסורה לציבור. בהמשך, מתוכננות עבודות לייצובו של המצוק. חשוב לזכור כי סכנה דומה קיימת בקטעי חוף רבים בין הרצליה לחדרה ויש להתרחק משפת המצוק וממרגלותיו ולא להיכנס לאזורים מגודרים", ציין גיא לויאן, סגן מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים.
שמורת הטבע חוף גדור היא אחד ממקטעי החוף היפים והמיוחדים באזור השרון, ומושכת אליה מטיילים, משפחות ומבקרים רבים. אלא שמצוקי הכורכר המתנשאים מעל רצועת החוף טומנים בחובם סכנה משמעותית: גושי סלע וחול, לעיתים במשקל של מאות קילוגרמים, עלולים להתנתק מהמצוק ולקרוס בבת אחת, ללא סימנים מקדימים. הסכנה חמורה במיוחד במקטעי חוף צרים העוברים ישירות מתחת למצוק, שבהם אין למבקרים אפשרות להתרחק במהירות מאזור ההתמוטטות.
בחודש ינואר האחרון קרס חלק מהמצוק בחוף סידני עלי בהרצליה. באירוע זה לא היו נפגעים. לפני כשנה, בחודש דצמבר קרס חלק ממצוק ליד חוף בלו-ביי בגבול נתניה-עמק חפר. מומחים התריעו אז כי מצוקים ברחבי ישראל ימשיכו לקרוס. לדבריהם, לא נעשים די מאמצים כדי למנוע את הסכנה, שכבר גבתה בעבר חיי אדם.