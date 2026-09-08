האמת המרה שיש לומר היא שמערכת החינוך פה קרסה - מוטב להכיר במציאות במקום להתכחש לה. בשונה מהקונספציה הבטחונית, לחינוך ילדנו אין 7 באוקטובר. אין יום ושעה עליהם אפשר להצביע ולומר: כאן קרסה מערכת החינוך. כדרכן של מערכות ענק, מדובר בתהליך ארוך עם אין ספור סימפטומים שמעידים על מערכת גוססת.

תוצאות מבחני פיז"ה