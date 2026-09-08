נתוני המבחן הבינלאומי מעלים תמונה מדאיגה על מצב החינוך בישראל: ירידה במתמטיקה ובמדעים, צניחה חדה בהבנת הנקרא - והישגים נמוכים גם בהשוואה לממוצע במדינות ה-OECD. במשרד החינוך טוענים: המלחמה השפיעה. לפי תחקיר של גיא אסיף ב-ynet, לקראת מועד קיומו ניסו גורמים בארץ להשפיע על התוצאות | כל הנתונים
ירידה חדה בהישגים של תלמידי ישראל בכל התחומים, הרבה מעבר לממוצע OECD, כך עולה מנתוני מבחן פיז"ה לשנת 2025 שפורסמו היום (שלישי). על פי הנתונים, לעומת תוצאות המבחן שנערך בשנת 2022, ישראל איבדה במבחן הנוכחי 38 נקודות בהבנת הנקרא, 25 במתמטיקה ו-23 נקודות במדעים.
הדבר בא לידי ביטוי גם בירידה במיקום של ישראל ביחס למדינות אחרות ב-OECD. בהבנת הנקרא ירדה ישראל חמישה מקומות, למקום ה-31 מתוך 38 מדינות שחברות בארגון. במדעים נרשמה ירידה של שני מקומות, אל המקום ה-33. במתמטיקה ירדה ישראל מקום אחד וגם כאן היא מדורגת במקום ה-33. על פי נתונים של משרד החינוך הירידה בציונים בחינוך הממלכתי ביחס למבחן של 2022 היא "חריגה במיוחד". לקריאת כל הנתונים של משרד החינוך על המבחן.
מבחני פיז"ה בודקים את יכולתם של בני 15, תלמידי כיתות ט' וחלקם ב-י', להשתמש בידע ובמיומנויות כדי להתמודד עם משימות ובעיות. נזכיר שבתחקיר ynet ו״ידיעות אחרונות״ חשף גיא אסיף כי לקראת מועד המבחן בשנה שעברה, הפעילו גורמים במשרד החינוך מנגנון שיטתי, במטרה להשפיע על תוצאות מבחני הפיז"ה בישראל - בין היתר בשל קירבת פרסום התוצאות למועד הבחירות. על פי התחקיר, מנגנון זה התבסס על הכנה ממוקדת של בתי ספר שנדגמו ופניות אסורות לגוף המדידה הלאומי. למרות ניסיונות אלו, התוצאות איכזבו.
"מהירידות החדות שנרשמו"
במבחנים האחרונים, בשנת 2025, השתתפו 91 מדינות (לעומת 80 במבחן הקודם), שרובן אינן חברות ב-OECD, כך שמהנתונים ניתן ללמוד גם על מצבם של תלמידי ישראל ביחס למדינות נוספות בעולם: במדעים ישראל מדורגת במקום ה-43 מתוך 91, בהבנת הנקרא במקום ה-37 ובמתמטיקה במקום ה-43.
במדעים, התחום המרכזי במחזור המבחנים הנוכחי, הציון הממוצע בישראל עומד על 442 נקודות, לעומת 482 בממוצע OECD. במתמטיקה השיגה ישראל 433 נקודות, מול 463 בארגון; ובהבנת הנקרא 436 נקודות, לעומת 461. משמעות הדבר היא פער של 40 נקודות במדעים, 30 במתמטיקה ו-25 בהבנת הנקרא, כשבכל שלושת התחומים ישראל נמצאת מתחת לממוצע של OECD.