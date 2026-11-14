מדן בן ה-47 נבחר לכנסת אחרי ששוריין על ידי נתניהו ברשימת הליכוד. הוא בנו של הרב יעקב מדן (מראשי ישיבת הר עציון שבאלון שבות), והוא ממייסדי היישוב אביגיל שבדרום הר חברון וממקימי יחידת מרעול, יחידת חיפוש וגששות בצה"ל. אחרי טבח 7 באוקטובר הוא השתתף במסגרת אותה יחידה בקרבות בעוטף עזה, וכלוחם מילואים לחם בהמשך בעזה. ב-10 בנובמבר 2023, בפעילות מבצעית באזור בית חאנון שבצפון הרצועה,

נפגע הכוח שבו לחם מפיצוץ מטען וארבעה מחיילי היחידה שלו נהרגו