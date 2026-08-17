ראש הממשלה בנימין נתניהו נועד היום (שני) במשך ארבע שעות עם חתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, שמנסה להגיע למתווה סופי לסיום המלחמה בעזה . הפגישה החלה בארבע עיניים, ובהמשך הצטרפו אליה ראש מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, וכן טוני בלייר ונציגים אחרים שלה. על פי גורם מדיני ישראלי, סוגיות לבנון ויהודה ושומרון לא עלו בפגישה המורחבת, ולא ברור אם עלו בשיחה בארבע עיניים.

גלריה ארכיון. בנימין נתניהו עם ג'ארד קושנר ( צילום: קובי גדעון, לע"מ )

לשכת ראש הממשלה לא פרסמה תמונה מהפגישה, ובהודעה באנגלית בלבד נכתב כי "ראש הממשלה ומועצת השלום קיימו דיונים מעמיקים ובונים. הוסכם על הקמת שתי קבוצות עבודה, אחת בנושא פירוק נשק ופירוז עזה, שישראל ומועצת השלום נחושים כי יש לסיים במהירות לפני שיקום כלשהו בעזה. קבוצת עבודה שנייה תתמקד בתברואה, מים נקיים ונושאים אחרים בבריאות הציבור עבור תושבי עזה, אשר משפיעים גם על אזרחי ישראל".

קושנר הגיע לישראל כבר אתמול לאחר שנועד במצרים עם משלחת בכירי חמאס. לטענת הגורם הישראלי, בפגישה היום הסכימו שני הצדדים ששיקום עזה לא יתבצע ללא פירוק הארגון מנשקו בכל הרצועה. הוא הוסיף שנתניהו דרש שהצעד הראשון יהיה מסירת הנשק של הארגון להשמדה אצל מפקד כוח הייצוב הבינלאומי לעזה (ISF), הגנרל ג'ספר ג'פרס, מהלך שיתבצע תחת פיקוח אמריקני.

גורם במועצת השלום אישר הדברים: "ישראל הציגה באופן מקצועי את הדאגות והחששות הביטחוניים והמועצה מאד מתחשבת בכך. כולם מסכימים על המטרה הסופית: פירוק מלא של חמאס מנשקו ושלטונו, פירוז מלא של עזה, ורק אחר כך נסיגה ישראלית מלאה. הכיוון בפגישה היה חיובי ויש רצון הדדי לתת לזה הזדמנות".

הוא הוסיף ש"תוך כמה שבועות חמאס יצטרך להראות צעדים אמיתיים וממשיים שהוא מתחיל להתפרק בפועל מנשקו. לא רק 'על הנייר'. אם הוא יעשה זאת, זה צעד מאוד חיובי. אם לא, יהיה ברור לכולם שהוא לא מתכוון לממש בפועל את הדברים שעליהם חתם. במקרה כזה לישראל יהיה גיבוי מדיני בינלאומי לפעול לפירוק חמאס מנשקו". לדבריו, "הישראלים הולכים לתת לזה הזדמנות. עכשיו זה תלוי בחמאס להראות אם הוא באמת מתכוון לציית".

החיסולים יימשכו. סיכול המחבל ברצועת עזה בשבוע שעבר ( צילום: דובר צה"ל )





כמו כן דורשת ישראל שצה"ל לא ייסוג מהקו הצהוב, המפריד בין השטח שבשליטתו ברצועת עזה לבין האזור החמאסי, ויוכל לסכל כל איום על הכוחות. האמריקנים כבר הביעו חוסר נוחות ממדיניות החיסול שצה"ל ממשיך ליישם ברצועה, אך נתניהו הבהיר בפגישה שכל מי שהיה שותף לטבח 7 באוקטובר ימשיך להוות מטרה, וכך כל גורם אחר שמאיים על חיילי צה"ל.

נושא שכן עלה בפגישה היה החשש מאסון תברואתי. הנוכחים הזהירו מסכנה של התפשטות מגיפות, וסוכם על גיבוש תוכנית שתמנע זיהום מי תהום וזיהום חופים.

טון "חיובי" - וביקורת: "נפגשת עם אדריכלי הטבח"

על פי הצד הישראלי, הטון בפגישה היה חיובי וקושנר שותף לקביעה שלא יהיה שיקום לפני פירוז. לדברי הגורם המדיני, ההצהרה של נתניהו בחודש שעבר שלפיה הוא שולל את תוכנית 15 הנקודות גרמה למועצת השלום להתארגן מחדש.

"קושנר השתמש במשפט 'אני לא אתערב לכם באיך אתם שומרים על הביטחון שלכם'", אמר. "הצד הישראלי הבהיר בפגישה שלא ניתן דבר שיסלול דרך למדינה פלסטינית. הייתה תפיסה שרצתה להתחיל בפיילוטים, אבל עכשיו אין פיילוטים. חמאס חייב להראות השמדה של נשק. הובהר שיש לוודא שלא תהיה הצגה מצד חמאס של הצגת נשקים תקולים. האמריקאים אמרו שהם נחושים לראות שהתוכנית מתקדמת, ונתניהו אמר להם שמבחן הרצינות יהיה מסירת הנשק".

כמו כן, בשיחה ביקר נתניהו את פגישתו של קושנר עם הנהגת חמאס, ואמר לו: "אלה אדריכלי 7 באוקטובר". קושנר לא הגיב. בנוסף, ראש השב"כ דוד זיני וראש אמ"ן שלומי בינדר הציגו לקושנר ולשאר הנציגים מידע מודיעיני רחב על המצב בעזה ועל התעצמות חמאס, כמו גן מידע שלפיו טורקיה מממנת את חמאס.

קושנר, מלאדנוב ונציגי מועצת השלום בבית הנשיא. "התרשמתי כי האינטרס הישראלי הוא מרכזי בתוכנית" ( צילום: שלו שלום )

קושנר ומלאדנוב נפגשו גם עם הנשיא יצחק הרצוג , שבניגוד לנתניהו פרסם תיעודים מהפגישה. מבית הנשיא נמסר כי בפגישה דנו במאמצים הרבים של מועצת השלום בהובלת הנשיא טראמפ וצוותו להתקדם לשלבים הבאים בעזה. "על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר עבור כל העמים באיזור", אמר הרצוג.