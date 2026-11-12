חבר הכנסת אחמד טיבי ענה למרים פרץ, אמו של ח"כ אליסף פרץ ממפלגת ישר! שאמרה היום (חמישי) כי "אם המפלגה שלו תשב בממשלה עם מפלגה ערבית, הוא עוזב". טיבי הזכיר כי לפני כחמש שנים, כשרצה לנשיאות המדינה, הקמפיין מטעמה השאיר פתק על דלת לשכתו שבו נכתב: "אחמד היקר, העם כבר בחר. עכשיו תורך לבחור מהלב. זה בידך!".
בפוסט שהעלה לרשת X, ערך טיבי את התמונה המקורית וכתב: "אחמד היקר. בני לא רוצה לשבת איתכם כי אתם ערבים. מעדיפה שנתניהו יהיה ראש ממשלה. זה בידכם".
פרץ אמרה את הדברים נגד כניסת מפלגות ערביות לממשלה היום בריאיון לרדיו קול ברמה, וסיפרה על הלחצים שבנה נתון להם מאז שהצטרף למפלגת ישר! של גדי איזנקוט. "הלחצים מופעלים מהיום הראשון", תיארה. "ודאי בימים האלה, לחצים מאוד מאוד גדולים. אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. אני רוצה לשמור את הדברים, יום אחד הדברים יתגלו".
לדברי פרץ, "אם יעמדו שאלות יסוד קשות שיתנגשו בערכים שלו, אני מאמינה שהבן שלי אליסף יודע טוב מהי הדרך של העם שלנו. הוא גדל על ערכי הדרך הזו, ואני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".
עם זאת, היא אמרה כי הבעיה מבחינתה היא צירוף של מפלגות ערביות לממשלה ולאו דווקא בהישענות עליהן: "גם בממשלות הקודמות, גם של ראש הממשלה ביבי נתניהו, נשענו על ערבים מבחוץ בחוקים כמו ביטוח לאומי וכדומה. אני מדברת על משהו אחר. אני מדברת על ישיבה בממשלה, עם מפלגה ערבית שתחליט בשבילי האם להגן על הבית הזה, האם לצאת לקרב, האם לתת לחיילי צה"ל את מה שצריך לתת. לא יקום ולא יהיה".