(חמישי) כי "אם המפלגה שלו תשב בממשלה עם מפלגה ערבית, הוא עוזב". טיבי הזכיר כי לפני כחמש שנים, כשרצה לנשיאות המדינה, הקמפיין מטעמה השאיר פתק על דלת לשכתו שבו נכתב: "אחמד היקר, העם כבר בחר. עכשיו תורך לבחור מהלב. זה בידך!".

(חמישי) כי "אם המפלגה שלו תשב בממשלה עם מפלגה ערבית, הוא עוזב". טיבי הזכיר כי לפני כחמש שנים, כשרצה לנשיאות המדינה, הקמפיין מטעמה השאיר פתק על דלת לשכתו שבו נכתב: "אחמד היקר, העם כבר בחר. עכשיו תורך לבחור מהלב. זה בידך!".

בפוסט שהעלה לרשת X, ערך טיבי את התמונה המקורית וכתב: "אחמד היקר. בני לא רוצה לשבת איתכם כי אתם ערבים. מעדיפה שנתניהו יהיה ראש ממשלה. זה בידכם".

בפוסט שהעלה לרשת X, ערך טיבי את התמונה המקורית וכתב: "אחמד היקר. בני לא רוצה לשבת איתכם כי אתם ערבים. מעדיפה שנתניהו יהיה ראש ממשלה. זה בידכם".

בפוסט שהעלה לרשת X, ערך טיבי את התמונה המקורית וכתב: "אחמד היקר. בני לא רוצה לשבת איתכם כי אתם ערבים. מעדיפה שנתניהו יהיה ראש ממשלה. זה בידכם".

פרץ אמרה את הדברים נגד כניסת מפלגות ערביות לממשלה היום בריאיון לרדיו קול ברמה, וסיפרה על הלחצים שבנה נתון להם מאז שהצטרף למפלגת ישר! של גדי איזנקוט. "הלחצים מופעלים מהיום הראשון", תיארה. "ודאי בימים האלה, לחצים מאוד מאוד גדולים. אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. אני רוצה לשמור את הדברים, יום אחד הדברים יתגלו".

פרץ אמרה את הדברים נגד כניסת מפלגות ערביות לממשלה היום בריאיון לרדיו קול ברמה, וסיפרה על הלחצים שבנה נתון להם מאז שהצטרף למפלגת ישר! של גדי איזנקוט. "הלחצים מופעלים מהיום הראשון", תיארה. "ודאי בימים האלה, לחצים מאוד מאוד גדולים. אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. אני רוצה לשמור את הדברים, יום אחד הדברים יתגלו".

פרץ אמרה את הדברים נגד כניסת מפלגות ערביות לממשלה היום בריאיון לרדיו קול ברמה, וסיפרה על הלחצים שבנה נתון להם מאז שהצטרף למפלגת ישר! של גדי איזנקוט. "הלחצים מופעלים מהיום הראשון", תיארה. "ודאי בימים האלה, לחצים מאוד מאוד גדולים. אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. אני רוצה לשמור את הדברים, יום אחד הדברים יתגלו".

לדברי פרץ, "אם יעמדו שאלות יסוד קשות שיתנגשו בערכים שלו, אני מאמינה שהבן שלי אליסף יודע טוב מהי הדרך של העם שלנו. הוא גדל על ערכי הדרך הזו, ואני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".

לדברי פרץ, "אם יעמדו שאלות יסוד קשות שיתנגשו בערכים שלו, אני מאמינה שהבן שלי אליסף יודע טוב מהי הדרך של העם שלנו. הוא גדל על ערכי הדרך הזו, ואני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".

לדברי פרץ, "אם יעמדו שאלות יסוד קשות שיתנגשו בערכים שלו, אני מאמינה שהבן שלי אליסף יודע טוב מהי הדרך של העם שלנו. הוא גדל על ערכי הדרך הזו, ואני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".