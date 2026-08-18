שני הילדים שנדקרו אתמול היו תחת השגחה של קרוב משפחתם, נער בן 15 שהיה גם הוא עד לתקיפה הקשה. הלל ובן הדוד אותרו פצועים ליד בריכה ביתית במהלך מסיבת יום ההולדת לאחיו של הנרצח. צוות של מד"א פינה את שני הילדים לבית החולים, אך מאמצי הרופאים להציל את הלל לא צלחו. במשטרה בודקים חשד שלפיו סכסוך בין שתי המשפחות הוביל למעשה.

שני הילדים שנדקרו אתמול היו תחת השגחה של קרוב משפחתם, נער בן 15 שהיה גם הוא עד לתקיפה הקשה. הלל ובן הדוד אותרו פצועים ליד בריכה ביתית במהלך מסיבת יום ההולדת לאחיו של הנרצח. צוות של מד"א פינה את שני הילדים לבית החולים, אך מאמצי הרופאים להציל את הלל לא צלחו. במשטרה בודקים חשד שלפיו סכסוך בין שתי המשפחות הוביל למעשה.

שני הילדים שנדקרו אתמול היו תחת השגחה של קרוב משפחתם, נער בן 15 שהיה גם הוא עד לתקיפה הקשה. הלל ובן הדוד אותרו פצועים ליד בריכה ביתית במהלך מסיבת יום ההולדת לאחיו של הנרצח. צוות של מד"א פינה את שני הילדים לבית החולים, אך מאמצי הרופאים להציל את הלל לא צלחו. במשטרה בודקים חשד שלפיו סכסוך בין שתי המשפחות הוביל למעשה.

"זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים", אמר בכאב קרוב משפחתו של הלל. "הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?".

"זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים", אמר בכאב קרוב משפחתו של הלל. "הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?".

"זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים", אמר בכאב קרוב משפחתו של הלל. "הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?".