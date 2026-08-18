יום אחרי שהלל מרדכי דדון (7) נרצח בדקירות במסיבת יום הולדת בבית שמש, שב היום (שלישי) להכרה בן דודו (4) שנפגע באורח קשה בהתפרצות הזעם האלימה של שכן (25) שמתגורר בסמוך. מיד לאחר שהתעורר בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, אמר בן הדוד הקטן לבני משפחתו: "הוא נתן לי בעיטה עם מלא דם". הלל יובא למנוחות בשעה 16:00 בבית העלמין בבית שמש. החשוד ברצח יובא בהמשך להארכת מעצר בבירה.
שני הילדים שנדקרו אתמול היו תחת השגחה של קרוב משפחתם, נער בן 15 שהיה גם הוא עד לתקיפה הקשה. הלל ובן הדוד אותרו פצועים ליד בריכה ביתית במהלך מסיבת יום ההולדת לאחיו של הנרצח. צוות של מד"א פינה את שני הילדים לבית החולים, אך מאמצי הרופאים להציל את הלל לא צלחו. במשטרה בודקים חשד שלפיו סכסוך בין שתי המשפחות הוביל למעשה.
"זה ילד שהיה אמור ללכת עם תיק חדש על הגב ולהתרגש מהחברים", אמר בכאב קרוב משפחתו של הלל. "הוא היה אמור לחלום חלומות של ילדים. מה הוא ראה ברגעים האחרונים שלו?".
קרוב המשפחה אמר עוד: "איזה רוע בעולם מעז לגעת בילד טהור שלא עשה רע לאיש? הלב מרוסק לרסיסים. הכאב והשכול עוטפים את המשפחה מכול כיוון ואין שום מילה שיכולה להסביר את גודל החלל והתסכול".
עמוס, אביו של הלל, אמר הבוקר: "הלל כמו שמו - הלל. כל מה שאני אוסיף אני אגרע. שמחת חיים מיוחדת, אהבה בלתי נגמרת. ילד חרוץ, מצטיין בבית הספר". האבא סיפר שהלל היה אמור לעלות בעוד שבועיים לכיתה ב': "הוא הצטיין בחוג הכדורגל והיה אומר לי: ‘אבא, אני אהיה שחקן טוב’. אמרתי לו שזו לא השאיפה, אבל אם אתה אוהב את זה, אתה תהיה הכי טוב. התפילות שלו זה היה משהו לא רגיל. עשיתי לו מבחן לקרוא בארמית והוא הצליח לקרוא, הוא ידע לקרוא את זה. היו חברים בלי סוף".
האב הוסיף: "הוא הלך לבן דודו ושעה לפני הם צולמו במים, שמחים ומאושרים. אני מקווה שאהיה חזק. כל הכוח שלי נשאב ממנו, כי הייתה לנו אהבה של אבא ובן, משהו לא רגיל. הוא הרעיף אהבה. רק חיוך שלא ירד. שבע שנים וחצי קיבלתי מתנה, אתמול נגמר התיקון".