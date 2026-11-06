הדיווח על הירי התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן בשעה 06:41. צוותי מד"א שהגיעו לזירה דיווחו כי הפצוע מחוסר הכרה וסובל מפציעה חודרת. חובש מד"א פאדי עותמאן סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע שוכב על המדרכה בסמוך לתחנת האוטובוס כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות בגופו. אזרח שהיה במקום התחיל לבצע פעולות החייאה בהדרכת מוקד 101 של מד"א ואנחנו המשכנו אותן אבל הפציעה שלו הייתה אנושה ובסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".