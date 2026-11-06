הדיווח על הירי התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירדן בשעה 06:41. צוותי מד"א שהגיעו לזירה דיווחו כי הפצוע מחוסר הכרה וסובל מפציעה חודרת. חובש מד"א פאדי עותמאן סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע שוכב על המדרכה בסמוך לתחנת האוטובוס כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות בגופו. אזרח שהיה במקום התחיל לבצע פעולות החייאה בהדרכת מוקד 101 של מד"א ואנחנו המשכנו אותן אבל הפציעה שלו הייתה אנושה ובסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
המשטרה מסרה כי "השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".
אמש נרשם ערב אלים במיוחד ברחבי ישראל, שכלל שני נרצחים, שישה פצועים קשה ולפחות שלושה במצב בינוני, בשורה של אירועי ירי ודקירות. בבאקה אל־גרבייה נרצח צעיר כבן 35, תושב קלנסווה, וארבעה נוספים נפצעו, בהם שלושה באורח קשה; בטמרה נרצח יוסף חמאד, בן 22, וגבר נוסף נפצע בינוני.
בנוסף, גבר בן 38 נפצע קשה מירי בקלנסווה, צעיר בן 24 נפצע קשה מדקירות בחדרה, גבר נפצע באורח בינוני עד קשה מירי בכפר קאסם, גבר נפצע בינוני מירי בחולון וגבר כבן 45 נפצע קשה מירי בנצרת. לפי המשטרה, הרקע לאירועים היה פלילי, ובבאקה אל גרבייה נערכו סריקות אחר חשודים, שבמהלכן נתפסו כלי נשק ותרמילים.
מתחילת השנה נרצחו 197 בני אדם בחברה הערבית.