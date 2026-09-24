עו"ד תמיר דורטל, מגיש הפודקאסט הפוליטי המזוהה עם הימין "על המשמעות", מעורר היום (חמישי) סערה לאחר שאמר בפרק בפודקאסט כי גם אם חיילים ימותו בקרב אלים עם מתנחלים יהודים ביהודה ושומרון - זה "טוב", כלשונו. צפו בקטע:
מקטע שפורסם ברשתות החברתיות, אומר לו הרב בני לאו כי "אנרכיה היא רעה" - ואז עו"ד דורטל שואל אותו "אם העם היהודי הריבוני יחליט לבצע טיהור אתני של יהודים ביהודה ושומרון זה טוב או רע שזה ימנע בכוח ובדם?" - והוא משיב בנחרצות: "זה רע".
בשלב הזה חולק עליו מגיש הפודקאסט, ואומר: "אני חושב שזה טוב. גם אם חיילי צה"ל ימותו באירוע הזה - וימותו פי 20 או פי 100 מתנחלים - אבל בסופו של דבר האירוע הזה יימנע וארץ ישראל תישאר בידינו זה טוב". הרב לאו התנער מדבריו ואמר: "זו נקודת ויכוח בינינו".
עו"ד דורטל הוא מגיש פודקאסט המזוהה עם הימין הפוליטי. הוא אירח בפודקאסט שלו בעבר גם אישים בכירים במערכת הפוליטית כמו השר בצלאל סמוטריץ', יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן והשגריר והשר לשעבר גלעד ארדן.