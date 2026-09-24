, מגיש הפודקאסט הפוליטי המזוהה עם הימין "על המשמעות", מעורר היום (חמישי) סערה לאחר שאמר בפרק בפודקאסט כי גם אם חיילים ימותו בקרב אלים עם מתנחלים יהודים ביהודה ושומרון - זה "טוב", כלשונו.

, מגיש הפודקאסט הפוליטי המזוהה עם הימין "על המשמעות", מעורר היום (חמישי) סערה לאחר שאמר בפרק בפודקאסט כי גם אם חיילים ימותו בקרב אלים עם מתנחלים יהודים ביהודה ושומרון - זה "טוב", כלשונו.