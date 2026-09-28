חוקרי ימ"ר תל אביב עדיין מנסים לאתר את האדם המוכר למשטרה והמקורב לראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, שהיה לפי עדויות ראייה באזור שבו התפוצץ היום (שני) מטען חבלה ברחוב סנהדרין בשכונת ג'סי כהן בחולון. בפיצוץ נפצע נער בן 15 באורח בינוני, שלא היה היעד, ואילו מי שלפי החשד היה היעד המקורי לא נפגע. על פי העדויות, לאחר הפיצוץ הגיע למקום רוכב קורקינט ואסף את אותו אדם חשוד שהמשטרה מנסה כעת לאתר. במקביל, ייבדק האם מדובר אולי ב"תאונת עבודה".
הפיצוץ אירע בחצר הבית של קרובת משפחתו של היעד, שכאמור לא נפגע. החוקרים מנסים להבין מה בדיוק התרחש במקום ומה הקשר, אם קיים, בין האדם שאותו הם מחפשים לבין הפיצוץ. מחקירה ראשונית של המשטרה עלה כי הפיצוץ נגרם ככל הנראה ממטען צינור. הנער שנפגע פונה באורח בינוני לבית החולים וולפסון בעיר.
קובי לחיאני, המתגורר בסמוך, סיפר ל-ynet מוקדם יותר כי שמע פיצוץ עז ומיהר לרדת לרחוב. "פתאום היה פיצוץ. אשתי אמרה לי 'תסתכל, תבדוק שלא נפגע מישהו'. שמתי נעליים וישר ירדתי למטה. היה עשן. נכנסתי לשביל וראיתי מישהו על הרצפה, כולו מלא דם", תיאר. לדבריו, הנער היה בהלם לאחר הפיצוץ: "הילד היה בשוק, הוא היה המום, הוא לא הוציא מילה. פתאום הוא קם, התחיל ללכת לכיוון הבית, התחיל לרוץ, עלה חצי קומה ונפל בין הקומות. ניקינו אותו קצת, אבל אי-אפשר היה לגעת בו. הוא היה מלא חורים, מלא, כמו מסננת. כל צד ימין שלו ממש היה קרוע".
לחיאני סיפר גם על האדם הנוסף שהיה במקום ועל עזיבתו לאחר הפיצוץ. "בא מישהו, לקח אותו וברח. נעלמו על קורקינט", אמר. לדבריו, עוצמת הפיצוץ הייתה חריגה: "חשבתי שהיה מטען. פצצה, פצצה. כאילו נפל לנו פה טיל, את לא מבינה איזה חזק זה היה".
שכנה המתגוררת כמה בתים מהזירה סיפרה כי הפיצוץ הבהיל אותה וכי בתחילה לא הבינה מה התרחש. "שמענו פתאום פיצוץ מאוד חזק ונבהלנו. בהתחלה בכלל לא הבנתי מה קרה. יצאתי לראות מה קורה וראיתי אנשים שמנסים לעזור למישהו. רק אז הבנתי שקרה משהו רציני. אחרי זמן קצר מד"א הגיעו למקום והתחילו לטפל בו", נזכרה.
לחיאני הוסיף כי זמן קצר לפני הפיצוץ עברה במקום אישה עם שלושה ילדים קטנים. "שתי דקות קודם היא עברה. אם זה היה דקה וחצי קודם זה היה הורג שלושה ילדים", אמר.
כוחות גדולים של משטרת מחוז תל אביב הגיעו לזירה, כולל חוקרי זיהוי פלילי וחבלנים, והחלו באיסוף ממצאים וראיות, בגביית עדויות ובסריקות. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, קיים הערכת מצב בזירה יחד עם סגן מפקד מרחב איילון, ניצב-משנה הוד לוי, ומפקדים נוספים.
המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע הוא פלילי והחקירה הוטלה על ימ"ר תל אביב. החוקרים מנסים כעת לאתר את האדם המוכר למשטרה ולברר את נסיבות הימצאותו במקום ואת שאירע בדקות שלפני הפיצוץ ואחריו.
רימון רודף רימון
הפיצוץ בחולון אירע אחרי שורה של אירועים פליליים שהתרחשו במהלך החודשיים האחרונים, שבמסגרתם נעשה שימוש ברימונים, במטענים ואף בטילי לאו באזורי מגורים ועסקים. בתחילת אוגוסט הושלך רימון רסס לעבר לובי של בניין מגורים ברחוב יצחק שדה בבת ים. נזק נגרם לכניסה ולא היו נפגעים. באותו יום הושלך רימון רסס לעבר בית עסק שהיה בהקמה בחדרה. בתחילת אותו חודש הושלך גם רימון סמוך לבניין מגורים בפארק צמרת בתל אביב, ובהמשך גם לעבר מגדל מגורים ברחוב ניסים אלוני. הפיצוץ גרם נזק ולא היו נפגעים.
בחודש שעבר התפוצץ בנוסף רימון רסס בבניין ברחוב צבי תדמור בחולון, ובהמשך הושלך רימון רסס לעבר בניין מגורים ברחוב אבשלום. גם בחדרה הושלך לקראת סוף אוגוסט רימון רסס לעבר בית פרטי בשכונת נווה חיים ונגרם נזק לרכוש.
בספטמבר נרשמה גם עליית מדרגה בסוג אמצעי הלחימה שהגיעו לזירות פליליות. בסאג'ור נורה טיל לאו לעבר בית ונגרם נזק. בהמשך נורה טיל לאו שנגנב מצה"ל לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה. המשטרה חקרה גם ירי של טיל לאו צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים בכפר קאסם.
גם הרימונים המשיכו להתפוצץ. בכפר שמריהו הושלך רימון רסס לעבר וילה ברחוב האילנות, וגרם נזק. בג'לג'וליה הוטל באמצעות רחפן רימון רסס צבאי שנגנב מצה"ל לעבר מתחם. הרימון התפוצץ על גג המבנה וגרם נזק. אתמול במעלות תרשיחא כבר היה גם מחיר בגוף: רימון הושלך לעבר בית ובפיצוץ נפצעה נערה בת 16 באורח בינוני מרסיסים.