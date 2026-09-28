היום (שני) מטען חבלה ברחוב סנהדרין בשכונת ג'סי כהן בחולון. בפיצוץ נפצע נער בן 15 באורח בינוני, שלא היה היעד, ואילו מי שלפי החשד היה היעד המקורי לא נפגע. על פי העדויות, לאחר הפיצוץ הגיע למקום רוכב קורקינט ואסף את אותו אדם חשוד שהמשטרה מנסה כעת לאתר. במקביל, ייבדק האם מדובר אולי ב"תאונת עבודה".

היום (שני) מטען חבלה ברחוב סנהדרין בשכונת ג'סי כהן בחולון. בפיצוץ נפצע נער בן 15 באורח בינוני, שלא היה היעד, ואילו מי שלפי החשד היה היעד המקורי לא נפגע. על פי העדויות, לאחר הפיצוץ הגיע למקום רוכב קורקינט ואסף את אותו אדם חשוד שהמשטרה מנסה כעת לאתר. במקביל, ייבדק האם מדובר אולי ב"תאונת עבודה".

הפיצוץ אירע בחצר הבית של קרובת משפחתו של היעד, שכאמור לא נפגע. החוקרים מנסים להבין מה בדיוק התרחש במקום ומה הקשר, אם קיים, בין האדם שאותו הם מחפשים לבין הפיצוץ. מחקירה ראשונית של המשטרה עלה כי הפיצוץ נגרם ככל הנראה ממטען צינור. הנער שנפגע פונה באורח בינוני לבית החולים וולפסון בעיר.

הפיצוץ אירע בחצר הבית של קרובת משפחתו של היעד, שכאמור לא נפגע. החוקרים מנסים להבין מה בדיוק התרחש במקום ומה הקשר, אם קיים, בין האדם שאותו הם מחפשים לבין הפיצוץ. מחקירה ראשונית של המשטרה עלה כי הפיצוץ נגרם ככל הנראה ממטען צינור. הנער שנפגע פונה באורח בינוני לבית החולים וולפסון בעיר.

הפיצוץ אירע בחצר הבית של קרובת משפחתו של היעד, שכאמור לא נפגע. החוקרים מנסים להבין מה בדיוק התרחש במקום ומה הקשר, אם קיים, בין האדם שאותו הם מחפשים לבין הפיצוץ. מחקירה ראשונית של המשטרה עלה כי הפיצוץ נגרם ככל הנראה ממטען צינור. הנער שנפגע פונה באורח בינוני לבית החולים וולפסון בעיר.