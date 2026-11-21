לאישה הסינית שבמרכז פרשת אנבידיה, אליס הואנג, יש קשרים ענפים עם התעשייה הביטחונית הסינית דרך בני משפחתה ומקורביה, כך עולה מתחקיר ה"ניו יורק טיימס". הממצאים בתחקיר חושפים רשת קשרים, עקיפים וישירים, המחברת בין משפחתה של הואנג וחברות שרכשו שבבים של אנבידיה לבין קבלניות ביטחוניות בבעלות ממשלת סין, המספקות ציוד לצבא.

טיב קשריה של הואנג עם התעשייה הביטחונית הסינית טרם התברר והשאלה המכרעת, האם שבבי אנבידיה שימשו בסופו של דבר בפרויקטים צבאיים בסין נותרה פתוחה. כזכור, מנכ"ל אנבידיה היוצא ג'נסן הואנג ניהל רומן עם אליס הואנג , החשודה כמרגלת סינית.

גלריה רשת קשרים בין משפחתה של הואנג וחברות שרכשו שבבים של אנבידיה לבין ממשלת סין. אליס הואנג ( רשתות חברתיות )

בכירים במערכת הביטחון האמריקנית חוששים שסין תשיג גישה לשבבי חברת אנבידיה. הטכנולוגיה עשויה לסייע לה לפתח יכולות צבאיות מתקדמות ולשלב בהן בינה מלאכותית עוצמתית.

3.6 מיליארד דולר - דרך חברות הקשורות למרגלת

בתחקיר ה"ניו יורק טיימס" מצוין דוח חסוי שערכה חברת "סטריידר טכנולוג'יס", ובו עולה כי כ-3.6 מיליארד דולר מכספי ממשלת סין עברו דרך חברות הקשורות לבני משפחתה של הואנג או למקורביה. הכסף שימש למימון פרויקטים טכנולוגיים, ובהם מרכזי נתונים שקיבלו שבבים של אנבידיה. סטריידר היא חברת מודיעין עצמאית המתמחה במודיעין עסקי ומעסיקה אנשי מודיעין לשעבר ומומחים לסין.

בחודש שעבר דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי גורמים אמריקניים מעריכים שהואנג, אזרחית סין המוכרת גם בשם הואנג לה, שימשה מקור מודיעיני סיני ומסרה מידע למשרד לביטחון המדינה של סין. מהניתוח של סטריידר ומבדיקת מסמכי החברות עולה כי הואנג, אחותה הואנג יו ומשקיע בשם קאנג ויי קשורים לרשת חברות המחברת בין שותפות רשמיות של אנבידיה, שיכולות לרכוש ממנה שבבי בינה מלאכותית מתקדמים, לבין פרויקטים בעלי זיקה לממשלת סין ולצבאה. קאנג היה שותפה העסקי של אליס הואנג והוצג לא פעם כבעלה.

הטכנולוגיה עשויה לסייע לסין לפתח יכולות צבאיות מתקדמות ולשלב בהן בינה מלאכותית עוצמתית. צבא סין, ארכיון ( צילום: שינחואה )

על פי ה"ניו יורק טיימס", חברות ברשת של משפחת הואנג מחזיקות במשותף עם זרוע של תאגיד האלקטרוניקה הצבאית המרכזי בסין במיזם לאבטחת סייבר. חברות ברשת גם חוכרות שרתים המבוססים על שבבי אנבידיה, במימון חברה המסונפת ליצרנית המטוסים הצבאיים הגדולה בסין. במקרה אחד, חברה ברשת ויצרנית רכיבים למכ"מים ולטילים נמצאות בבעלות אותה חברת אם. בנוסף, שתיים משותפותיה של אנבידיה קשורות להואנג. משרד המשפטים האמריקני חוקר את אחת החברות הללו בחשד להברחת שבבים מתקדמים לסין.

"כשעוקבים אחרי הכסף - מוצאים בקצה את צבא סין"

גורמים אמריקניים מנסים לברר פרטים נוספים על הואנג ועל מאמציה לסייע באספקת שבבים לסין. לדברי אנשים שעודכנו בבדיקה האמריקנית, אחת השאלות המרכזיות שנבחנות היא מה טיב קשריה עם צבא סין ועם החברות שבשליטתו.

"בייג׳ינג השקיעה שנים בבניית הרשתות האלה, שמגיעות עמוק לתוך כלכלות המערב", אמר ל"ניו יורק טיימס" גרג לבק, מנכ"ל סטריידר טכנולוג'יס. "כשעוקבים אחרי הכסף, מוצאים בקצה הדרך, לעיתים קרובות מדי, את צבא סין". לדברי לבק, סין נעזרת כיום בטכנולוגיה, בהון ובאנשי מקצוע מהמערב יותר מאי פעם כדי לבנות את התשתית התעשייתית של מערכת הביטחון שלה.