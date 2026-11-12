בעוד שהואנג הודה כי בגד באשתו לורי, שלה הוא נשוי מאז 1985, עם אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת הענן הסינגפורית Megaspeed, כעת מתברר כי לא היה זה הרומן היחיד שניהל. אליס, נזכיר, סומנה על ידי המודיעין האמריקני כסוכנת סינית החשודה במעורבות בהברחת שבבים מתקדמים לסין ובעקיפת הסנקציות האמריקניות על מכירת טכנולוגיות AI למדינה.

בעוד שהואנג הודה כי בגד באשתו לורי, שלה הוא נשוי מאז 1985, עם אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת הענן הסינגפורית Megaspeed, כעת מתברר כי לא היה זה הרומן היחיד שניהל. אליס, נזכיר, סומנה על ידי המודיעין האמריקני כסוכנת סינית החשודה במעורבות בהברחת שבבים מתקדמים לסין ובעקיפת הסנקציות האמריקניות על מכירת טכנולוגיות AI למדינה.

בעוד שהואנג הודה כי בגד באשתו לורי, שלה הוא נשוי מאז 1985, עם אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת הענן הסינגפורית Megaspeed, כעת מתברר כי לא היה זה הרומן היחיד שניהל. אליס, נזכיר, סומנה על ידי המודיעין האמריקני כסוכנת סינית החשודה במעורבות בהברחת שבבים מתקדמים לסין ובעקיפת הסנקציות האמריקניות על מכירת טכנולוגיות AI למדינה.