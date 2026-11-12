טלטלה חסרת תקדים באנבידיה: ג'נסן הואנג (63), הודיע על התפטרותו לאלתר. הואנג כיהן כמנכ"ל החברה מרגע היווסדה באפריל 1993 - לפני 33 שנים. קולט קרס, סמנכ"לית הכספים של אנבידיה, מונתה למנכ"לית הזמנית של החברה.
ההחלטה מגיעה בעקבות חשיפת שתי מערכות יחסים שניהל הואנג - אחת עם אליס הואנג, אשת עסקים סינית החשודה בריגול עבור בייג'נג, וקימברלי פאוול, סגנית נשיא באנבידיה האחראית על תחום הבריאות והביו-רפואה, העובדת בחברה מאז 2008 וכפופה ישירות להואנג.
המנכ"ל והרומנים שעלו לו בכיסא
בעוד שהואנג הודה כי בגד באשתו לורי, שלה הוא נשוי מאז 1985, עם אליס הואנג, בכירה לשעבר בחברת הענן הסינגפורית Megaspeed, כעת מתברר כי לא היה זה הרומן היחיד שניהל. אליס, נזכיר, סומנה על ידי המודיעין האמריקני כסוכנת סינית החשודה במעורבות בהברחת שבבים מתקדמים לסין ובעקיפת הסנקציות האמריקניות על מכירת טכנולוגיות AI למדינה.
לפי הדיווח, הואנג ניהל כאמור רומן ממושך גם עם קימברלי פאוול (48). חמישה עובדים בחברה, בעבר ובהווה, סיפרו כי השניים נצפו מפגינים חיבה בפומבי במלון בסן חוזה, במהלך כנס המפתחים של אנבידיה במרץ האחרון. עוד נטען כי מאבטחו של הואנג עצר אדם שתיעד את השניים והחתים אותו על הסכם סודיות. כשנשאל על ידי עיתונאים על הקשר עם פאוול, הסתפק הואנג בתשובה קצרה: "אני לא חושב שאתם צריכים לדבר איתי ישירות", וניתק את השיחה.
בעוד שבדיקת הדירקטוריון בנוגע לקשר עם אליס הואנג התמקדה בחשש לפגיעה בביטחון הלאומי של ארה"ב ובדליפת סודות מסחריים, חשיפת הרומן עם פאוול מציבה בפני החברה בעיה מסוג אחר - העובדה שפאוול כפופה ישירות להואנג מעלה שאלות קשות בנוגע לניגודי עניינים ולהפרת כללי האתיקה והממשל התאגידי.
מקרים דומים כבר הובילו בעבר להדחתם של בכירים בתאגידי ענק, בהם מנכ"ל אינטל לשעבר בריאן קרזניץ' ומנכ"ל מקדונלד'ס לשעבר סטיב איסטרברוק.
מנגד, זוכה הואנג לחגורת הגנה יוצאת דופן מצד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ומצד אילי הון כדוגמת אילון מאסק וביל אקמן. טראמפ, שהעניק להואנג רק בחודש שעבר את המדליה הלאומית למדע, שוחח עמו לאחר שהפרשה התפוצצה והצהיר כי הוא מאמין לגרסתו שלא ידע כי אליס הואנג היא מרגלת.
"הוא בחור מדהים שעשה עבודה יוצאת מן הכלל עם שבב ה-Blackwell שאי אפשר אפילו להעתיק", אמר טראמפ בתדרוך בבית הלבן, והוסיף כי על הואנג להישאר בתפקידו. בבייג'ינג, מנגד, דחו את טענות הריגול וכינו אותן בתקשורת הממלכתית "קמפיין השחרה חסר בסיס".
משבר בתעשיית השבבים
המשבר בצמרת אנבידיה מעורר שאלות גם לגבי עתידה של תעשיית הבינה המלאכותית, שתלויה במידה רבה בשבבים ובטכנולוגיות של החברה. האם ענקיות הטכנולוגיה ימשיכו להסתמך על אנבידיה, או שהטלטלה הניהולית תדחוף אותן לחפש חלופות? בעוד ששבבי ה-Blackwell של החברה נהנים מדומיננטיות בשוק אימון מודלי ה-AI המתקדמים, מתחרותיה עשויות לנצל את המשבר כדי לנסות ולצמצם את הפער.
בין החלופות הבולטות לשבבי אנבידיה נמצאים מאיצי הבינה המלאכותית מסדרות Instinct MI300 ו-MI350 של AMD, שבבים ייעודיים שמפתחת ברודקום , ומעבדי ה-TPU של גוגל. פתרונות אלה מאפשרים לחברות הענן הגדולות לצמצם את תלותן באנבידיה ולפזר סיכונים תפעוליים וגיאופוליטיים.
במקביל, פאוול עצמה מילאה תפקיד מרכזי בפעילות הבינה המלאכותית של אנבידיה בתחום הבריאות, בין היתר בהובלת פלטפורמת BioNeMo, שנועדה להאיץ מחקר ביולוגי ופיתוח תרופות באמצעות AI. מוצר זה מתחרה ישירות במערכת AlphaFold של גוגל DeepMind ובשירותי הענן הרפואיים של אמזון (AWS HealthOmics) ומיקרוסופט.
עדיין מוקדם להעריך כיצד תשפיע הדחתו של הואנג על מניית אנבידיה ועל מעמדה בשוק הבינה המלאכותית לטווח הרחוק, אף כי זו איבדה קרוב ל-600 מיליארד דולר משווייה מאז שהפרשה נחשפה. אף שאיבד את תפקידו כמנכ"ל, הואנג עדיין מחזיק במניות החברה, המאפשרות לו לשמור על מידה מסוימת של השפעה, גם ללא שליטה בדירקטוריון.
הניסיון שצבר, הקשרים שטיפח לאורך עשרות שנים ויכולתו להוביל עסקאות ענק הופכים אותו לדמות מבוקשת בתעשיית הטכנולוגיה, גם מחוץ לאנבידיה. עם זאת, החברה שהקים אינה תלויה רק באדם אחד - אנבידיה עדיין שולטת בחלק ניכר משוק מאיצי הבינה המלאכותית, במיוחד בתחום אימון מודלי השפה הגדולים, והיתרון הטכנולוגי שצברה בחומרה ובתוכנה לא צפוי להיעלם בן לילה, גם לאחר עזיבתו של האיש שהוביל אותה מאז הקמתה.