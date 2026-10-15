המתיחות באזור הגבול עם סוריה, בין כוחות צה"ל הפועלים בגזרה לתושבים המקומיים, עלתה לכותרות בישראל בעיקר כאשר מתרחשים אירועים חריגים, אך החיכוך נמצא שם כל הזמן. בעוד שבאוויר עדיין מרחפת השאלה לגבי אפשרות להסכם עתידי בין ישראל לממשל הסורי בהובלת הנשיא אחמד א-שרע, הכתבים המקומיים מהאזורים הגובלים עם ישראל בדרום סוריה, באזורי קוניטרה, באזור הכפרי של דמשק, ובמחוז דרעא, מהדהדים וחושפים שיח שהולך ונהיה יותר ויותר עוין כלפי ישראל, ככל שעובר הזמן.

צפו ב"יא אללה" ( צילום: ליאור שרון )





חלק מאותם כתבים מקומיים הציגו אחרי נפילתו של משטר אסד עמדות מתונות יחסית מול ישראל, אך כעת הם עוקבים אחר כל הפעולות הישראליות ותגובות התושבים, ומציגים חיכוך שוטף ותמונה של מאבק יומיומי עם כוחות צה"ל, ולא רק באירועים חריגים.

מות הצעיר - והמסר לישראל

אחד הכתבים המקומיים, נור אבו חסן, שמדווח באופן שוטף מהשטח, גם עבור העיתון המקוון הלבנוני אל-מודון, פרסם ביום רביעי שעבר, לצד הפוסטים השוטפים העוינים את ישראל, סרטון עם תיעוד מאזור קוניטרה, במסגרתו מסר: "אנחנו נמצאים כאן בכפר ג'באתא אל-חשב. לפני זמן קצר כוחות של צבא הכיבוש הישראלי (כך במקור) התקדמו מבסיס אל-חמידיה, אחד מתשעה בסיסים חדשים שהקים הצבא הישראלי. הכוח ירה בצעיר מהכפר ופצע אותו בנקודה הזו". הוא הוסיף: "במהלך 48 השעות האחרונות הצבא הישראלי פגע במספר צעירים, ביניהם הצעיר מהכפר אל-חמידיה מוחמד איימן א-דבור שנקבר בכפר ג'בא".

אבו חסן התכוון לאיימן א-דבור, צעיר שנהרג בלילה בין ראשון לשני בשבוע שעבר . לפי הודעת דובר צה"ל, זוהה חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה ולאחר זיהוי מהיר הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. מצה"ל נמסר כי "ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל". בתקשורת המקומית הסורית האירוע סוקר בצורה נרחבת כשישראל במוקד. יום אחרי האירוע פורסמו סרטונים של צוותי הסהר האדום וכוחות אונדו"ף שהגיעו לכפר אל-חמידיה שבקוניטרה כדי לקבל את גופתו של הצעיר ופורסמו סרטונים מההלוויה עצמה.

גלריה נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בעצרת האו"ם ( צילום: AP Photo/Stefan Jeremiah )

באחד הסרטונים ממסע ההלוויה תועד אחד המקומיים אומר: "כל מוות בשם האמונה הוא כבוד. כל מוות בשם האיסלאם הוא כבוד וגאווה. מוות על ידי הכיבוש הוא כבוד, גאווה, ניצחון. זה מסר לאותה ישות גוזלת כי אנחנו עומדים איתנים על אדמתנו, שנמות באדמה שלנו, תחת השמים שלנו. האדמה הזו היא האדמה שלנו. האוויר הזה הוא שלנו והשמים האלה הם השמים שלנו. אנחנו אומרים להם: 'הרגו אותנו כרצונכם, טבחו בנו, אנחנו נותרים נאמנים להבטחה'. מות קדושים (שהאדה) או ניצחון. הגיבור הזה, נהרג על ידי יד בוגדנית, היד היהודית, שכבר 70 שנה הורגת את ילדינו וטובחת בגברינו". כאמור, לא מדובר בסרטון מדרום לבנון, אלא בסרטון מסוריה, שמציג את הלך הרוח העוין באזור הגבול.

"הסופה הגדולה"

בימים האחרונים חזר גם לשיח בסוריה פרויקט המכונה במדינה "פרויקט סופה" ומוצג באור שלילי מאוד, כאשר הכוונה למכשול הנבנה בגבול סוריה. לפי הדיווחים הסוריים מדובר בפרויקט ביטחוני ישראלי שהחל בשנת 2022 וכולל "דרך מבוצרת, סוללות עפר ועמדות תצפית לאורך קו ההפרדה". נטען כי הוא מכונה במדינות ערב גם "הסופה הגדולה".

השיח המתנהל סביב הפרויקט בתקשורת הסורית מלבה את העוינות נגד ישראל. מבחינת הסורים מדובר בפרויקט שמבודד כפרים מאדמותיהם וממקורות פרנסתם, הורס תעלות מים ומעיינות ובכך מאיים על ביטחון המים והמזון, והורס אלפי דונמים של אדמות חקלאיות ושטחי מרעה.

השיח כלפי ישראל נהיה עוין. חיילי צה"ל בדרום סוריה ( צילום: דובר צה"ל )

העיסוק בפרויקט עלה אחרי שב-4 באוקטובר התקשורת הסורית פרסמה תיעודים ודיווחה כי ישראל חידשה את העבודות בכביש סופה 53, סמוך לכפר אל-עשא באזור הכפרי הדרומי של קוניטרה. הכתב הסורי נור אבו חסן כתב ברשת: "אנחנו מתעדים את הפרויקט הזה מראשיתו והתרענו על הסכנות הטמונות בו לפני שנים, לפני נפילת משטר אסד. ברשותנו תצלומים וסרטונים משנת 2022 והלאה המתעדים את שלביו הראשונים של הפרויקט ואת פעילות ותנועות ישראל באזור". יש לציין כי בישראל דווח בשנת 2024 על פרויקט בשם "מזרח חדש" שכולל תעלות ומכשולים נגד פלישה מסוריה ומדובר בפרויקט שהחל עוד לפני נפילת משטר אסד, והתרחב.

משרד החוץ הסורי גינה את המשך העבודות במסגרת הפרויקט ומסר כי "המשך התקיפות והפלישות הישראליות מהווה איום ישיר על הביטחון והיציבות באזור, ומערער את הוראות המשפט הבינלאומי". מדינות שונות, ביניהן ירדן, האמירויות, טורקיה, מצרים וקטאר, הצטרפו לגינויים והתקשורת הערבית האזורית התגייסה לסיקור.

אחד הערוצים הערביים אף ניצל את הסוגייה לסקר קצר לגבי "מטרותיה של ישראל מהפרויקט?" כאשר אפשרויות הבחירה היו הגנה על גבולותיה, בידוד חזית הדרום (הסורי), הכשלת המשא ומתן עם סוריה או סיבה אחרת. הדיווחים על הפרויקט עלו בסוריה לצד דיווחים שוטפים על "פלישות ישראליות יומיומיות לדרום סוריה, המלוות בירי, מעצרים, הקמת סוללות עפר ודרכים משניות, ומניעת גישה של חקלאים ורועי צאן לאדמותיהם".

טענות לחטיפות והברחת חקלאים. מעבר קוניטרה ( צילום: Jalaa MAREY / AFP )

גם ערוץ "סוריה" הסורי, שהושק בפברואר האחרון, מדווח על המצב המתוח באזור הגבול עם ישראל. אחד מכתבי הערוץ פרסם בימים האחרונים תיעוד של רחפן ישראלי בשמי מחוז קוניטרה וטען: "רחפן ישראלי רודף אחר עיתונאים כדי למנוע מהם לסקר הפרות הקשורות להמשך הפרויקט המכונה 'סופה 53' באזור הכפרי הדרומי של קוניטרה. תודה לאל, כולם בטוחים".

הכתב, ששמו מוחמד אל-חמדאן, הציג בדיווחיו ברשת בימים האחרונים הסלמה בהפרות הישראליות באזור הגבול, כולל, לטענתו, ירי אקראי לעבר בתים ולעבר חקלאים ורועי צאן, הרחקה של רועי צאן וחקלאים מאדמותיהם, פלישות של כוחות צה"ל לאזורים הסוריים, הקמת מחסומים, חיפוש על גופם של עוברי אורח, איומים, ואף "חטיפות" של מקומיים לשטח ישראל, לפני שהם משוחררים בחזרה.

כל זאת, לטענתו של אל-חמדאן, לצד חידוש פרויקט "סופה 53". בימים האחרונים הוא גם דיווח על ירי ארטילרי לעבר שטחים חקלאיים בגבול ופצצות תאורה שגרמו לשריפות, ולדבריו גם למותם של בעלי חיים באזורים הכפריים של קוניטרה ודרעא, ותיאר טיסות של מטוסי קרב, מסוקים וכטב"מים ישראלים במרחב האווירי של דרום סוריה.

"מסכלים איומים בהתאם לדין הבינלאומי"

מדובר צה״ל נמסר כי "צה"ל פועל במרחב האבטחה בדרום סוריה כדי להסיר איומים הנשקפים מפעילות של גורמים עוינים בגזרה על תושבי מדינת ישראל ותושבי רמת הגולן בפרט, בכפוף ובהתאם לדרג המדיני ולדין הבינלאומי". עוד נמסר: "לקחי 7 באוקטובר חידדו את ההבנה כי לצורך שמירת הביטחון של הישובים הסמוכים, יש לפעול באופן יזום, מעבר לקו היישובים. צה"ל פועל במרחב ומסכל שם איומים על הכוחות ותושבי מדינת ישראל. עם נפילת משטר אסד, צה"ל פעל במהירות והקים מוצבים ומרחב אבטחה בשטח סוריה ומאז ממשיך לחזק את ההגנה ולסכל פעילות של גורמי טרור. המציאות בסוריה מורכבת ובלתי צפויה, ומחייבת פעילות אל מול איומים מתפתחים".

עוד נמסר מטעם דובר צה"ל: "כחלק מפעולת צה"ל לשמירת הביטחון, במהלך השנה האחרונה בוצעו פעילויות שונות, לרבות מעצר של אנשים לגביהם קיים חשד למעורבות בפעילות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל או כוחות צה"ל. חשודים כאמור נלקחו להמשך תשאול, סינון והחזקה במתקן ייעודי בשטח ישראל. החזקת העצורים במתקן זה מוסדרת בהוראות הדין הישראלי ובפקודות צה"ל הכפופות להן, והכול בהתאם לדין הבינלאומי. כמו כן, לאורך המלחמה, שוחררו עצורים שעלה כי אינם מעורבים בפעילות טרור, תוך שמירה על ביטחונם".