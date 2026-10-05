יממה לאחר שפורסם כי ראש האגף אברי כהן שימש גם כ"קב"ט עתודאי" לאחר שקיבל אישור לכך ממנכ"ל משרד התחבורה ב-2018, התברר הערב (שני) כי נציבות שירות המדינה מעולם לא נתנה לו אישור שכזה.

יממה לאחר שפורסם כי ראש האגף אברי כהן שימש גם כ"קב"ט עתודאי" לאחר שקיבל אישור לכך ממנכ"ל משרד התחבורה ב-2018, התברר הערב (שני) כי נציבות שירות המדינה מעולם לא נתנה לו אישור שכזה.

אתמול פורסם בהארץ כי כהן, מבכירי משרד התחבורה ומאלו שנמצאים בלב סערת מחדל טיסת פליי דובאי, שימש גם כ"קב"ט עתודאי" - אחראי על הביטחון באחד משדות התעופה בחו"ל מטעמן של חברות התעופה הישראליות. מדובר בעבודה בתשלום, שביצע ללא קשר לתפקידו הרשמי ומקבל עליה תגמול כספי נפרד. אתמול, במענה לפניית ynet על הפרסום, נמסר ממשרד התחבורה כי "עם כניסתו לתפקיד של כהן בשנת 2018, הוא קיבל אישור לכך מהנהלת המשרד דאז".

אתמול פורסם בהארץ כי כהן, מבכירי משרד התחבורה ומאלו שנמצאים בלב סערת מחדל טיסת פליי דובאי, שימש גם כ"קב"ט עתודאי" - אחראי על הביטחון באחד משדות התעופה בחו"ל מטעמן של חברות התעופה הישראליות. מדובר בעבודה בתשלום, שביצע ללא קשר לתפקידו הרשמי ומקבל עליה תגמול כספי נפרד. אתמול, במענה לפניית ynet על הפרסום, נמסר ממשרד התחבורה כי "עם כניסתו לתפקיד של כהן בשנת 2018, הוא קיבל אישור לכך מהנהלת המשרד דאז".

אתמול פורסם בהארץ כי כהן, מבכירי משרד התחבורה ומאלו שנמצאים בלב סערת מחדל טיסת פליי דובאי, שימש גם כ"קב"ט עתודאי" - אחראי על הביטחון באחד משדות התעופה בחו"ל מטעמן של חברות התעופה הישראליות. מדובר בעבודה בתשלום, שביצע ללא קשר לתפקידו הרשמי ומקבל עליה תגמול כספי נפרד. אתמול, במענה לפניית ynet על הפרסום, נמסר ממשרד התחבורה כי "עם כניסתו לתפקיד של כהן בשנת 2018, הוא קיבל אישור לכך מהנהלת המשרד דאז".

אבל הערב התגובה הייתה שונה לחלוטין - וממנה עלה כי נציבות שירות המדינה לא אישרה זאת, וכשהנושא נודע למשרד התחבורה לפני כמה חודשים, הם הורו לו להפסיק לעבוד באותה עבודה נוספת במערך אופק לאבטחת תעופה - מערך ממלכתי שפועל מטעם שב"כ כדי לאבטח את נוסעי חברות התעופה הישראליות בחו"ל. במסגרת עבודה זו על הקב"טים לשהות בחו"ל כמה ימים. כהן שירת בעבר במערך, שבו מציעים למי שפעלו בו בעבר לצאת למילוי מקום במקרה של חוסרים בכוח אדם.

אבל הערב התגובה הייתה שונה לחלוטין - וממנה עלה כי נציבות שירות המדינה לא אישרה זאת, וכשהנושא נודע למשרד התחבורה לפני כמה חודשים, הם הורו לו להפסיק לעבוד באותה עבודה נוספת במערך אופק לאבטחת תעופה - מערך ממלכתי שפועל מטעם שב"כ כדי לאבטח את נוסעי חברות התעופה הישראליות בחו"ל. במסגרת עבודה זו על הקב"טים לשהות בחו"ל כמה ימים. כהן שירת בעבר במערך, שבו מציעים למי שפעלו בו בעבר לצאת למילוי מקום במקרה של חוסרים בכוח אדם.

אבל הערב התגובה הייתה שונה לחלוטין - וממנה עלה כי נציבות שירות המדינה לא אישרה זאת, וכשהנושא נודע למשרד התחבורה לפני כמה חודשים, הם הורו לו להפסיק לעבוד באותה עבודה נוספת במערך אופק לאבטחת תעופה - מערך ממלכתי שפועל מטעם שב"כ כדי לאבטח את נוסעי חברות התעופה הישראליות בחו"ל. במסגרת עבודה זו על הקב"טים לשהות בחו"ל כמה ימים. כהן שירת בעבר במערך, שבו מציעים למי שפעלו בו בעבר לצאת למילוי מקום במקרה של חוסרים בכוח אדם.