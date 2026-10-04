מאחורי הקריסה באגף הביטחון במשרד התחבורה: "זה לא מעניין את המנכ"ל או את השרה"

הגוף שאמור לפקח על המרחב האווירי, הימי והיבשתי סובל מחוסרים בתקציב ובכוח אדם, משום שתקנים קוצצו או לא אוישו, ובראשו עומד אדם שעובד במשרה נוספת. בכיר לשעבר מזהיר: "דיונים מקצועיים לא מתקיימים. עוד רגע היינו משלמים באלף הרוגים". המשרד בתגובה: "את המשרה הנוספת אישרה ההנהלה שהייתה ב-2018. פעולת האגף מבוססת על תרחישים והערכות"