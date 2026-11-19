הדיווח התקבל בשעה 19:14 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. רופא ביחידת האופנועים של מד"א פאדי כורדי, חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א יוסף כורדי וחובש ביחידת האופנועים של מד"א אייביק חמודה סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הגבר ששכב לאחר שנפצע באירוע אלימות. הוא היה מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק וסבל מפציעות חודרות. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".