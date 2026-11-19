אחמד אבו שהאב נורה למוות הערב (חמישי) ברחוב אחילוף ביפו. צוות מד"א שהגיע לזירה ביצע בו פעולות החייאה ופינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון, אך בהמשך נקבע מותו. הקורבן מוכר למשטרה, שפתחה בחקירה. הרקע פלילי. מתחילת השנה נרצחו 204 בני אדם בחברה הערבית.
הדיווח התקבל בשעה 19:14 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. רופא ביחידת האופנועים של מד"א פאדי כורדי, חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א יוסף כורדי וחובש ביחידת האופנועים של מד"א אייביק חמודה סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הגבר ששכב לאחר שנפצע באירוע אלימות. הוא היה מחוסר הכרה, ללא נשימה וללא דופק וסבל מפציעות חודרות. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו אנוש".
כוחות משטרה וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו לאחר מכן לזירה, ובמקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. השוטרים ביצעו סריקות נרחבות אחר חשודים. סגן מפקד מחוז תל אביב במשטרה תנ"צ ג'האד חסן קיים הערכת מצב יחד עם מפקד מרחב איילון ניצב משנה אלעד קליין וכלל המפקדים בזירה. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית במחוז תל אביב.
מוקדם יותר היום, פארס אבו גזאלה (74) מאום אל פחם נורה למוות בערערה. הוא נפצע אנושות, אך צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע מותו. חובש רפואת חירום במד"א אוסאמה עודה סיפר: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע מירי. הענקנו לו טיפול רפואי כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו".