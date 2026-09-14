מהמטה להחזרת היימנוט הביתה, נמסר כי הפגישה התקיימה "על רקע תסכול המשפחה על חוסר הבהירות, העבודה הלקויה מול המשפחה - ובעיקר הזנחת תיק החקירה". בהודעת המטה הוסיפו כי המשפחה אינה משוכנעת כי באמת נעשה כל מה שיכול להיעשות כדי למצוא את היימנוט. עוד חזרו על

הדרישה להעברת התיק לשב"כ