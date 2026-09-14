932 ימים להיעלמותה של היימנוט: אביה של הילדה מצפת, טספיה קסאו, נפגש היום (שני) עם נציגי המשטרה ולהב 433. את קסאו ליווה אל"מ במילואים דורון הדר, שהיה חבר בצוות המשא ומתן לשחרור החטופים ברצועת עזה. הדר אמר ל-ynet כי הפגישה הייתה מאוד קשה ולא נעימה: "ליוויתי משפחות של חטופים ונעדרים וראיתי מה זה חיבוק ואמפתיה למשפחה ולאבא שהבת שלו חטופה כבר שנתיים וחצי, ואת זה לא היה בפגישה הזו".
"הגענו לפגישה יחד עם עו"ד מטעם המשפחה, האבא ומתורגמן", סיפר הדר. "ניסינו מזה זמן לקבל מידע חדש. הפגישה הייתה פגישת נימוסין לבקשתנו ומאוד קשה. לא פירטו לנו על שום דבר בתיק". לדבריו, כמענה לשאלות בנוגע לחשודים, הברחת היימנוט מחוץ לגבולות המדינה או הכנסת גורמים נוספים לחקירה, "כל מה ששמענו זה 'אנחנו יודעים מה אנחנו עושים ולא מתכוונים לפרט, תסמכו עלינו'. לא הרגשנו שיש כיווני חקירה חזקים".
הדר טען כי הרגיש עוינות ואפילו כעס על השאלות, וציין כי אולי יש קשר לכך שהמשפחה רוצה שתיק החקירה יעבור לשב"כ. "המשטרה היא גוף שאוסף ראיות, כל עוד האירוע יישאר אצל המשטרה, אנחנו נישאר עם היימנוט חטופה. שאלנו אם יש התנגדות להעביר את התיק לשב"כ, נענינו שזו לא החלטה שלהם אלא של פיקוד המשטרה.
"ליוויתי משפחות לאורך השנים", חזר הדר. "המערכת עטפה אותם, חיבקה אותם, שיתפה אותם בלי חשיפת מקורות או מתן מידע רגיש ואסור - אבל היה חיבוק שהראה שהמדינה תעשה הכל. איך יכול להיות שמישהו שנחטף על ידי גורם עוין שהוא לא ארגון טרור אלא אדם עוין לא זוכה לאותו יחס מהמדינה? זה צריך להיפסק", סיכם.
מהמטה להחזרת היימנוט הביתה, נמסר כי הפגישה התקיימה "על רקע תסכול המשפחה על חוסר הבהירות, העבודה הלקויה מול המשפחה - ובעיקר הזנחת תיק החקירה". בהודעת המטה הוסיפו כי המשפחה אינה משוכנעת כי באמת נעשה כל מה שיכול להיעשות כדי למצוא את היימנוט. עוד חזרו על הדרישה להעברת התיק לשב"כ, "שיביא שיטות פעולה וחקירה אחרות, כלים אחרים ויכניס רוח חדשה שתוביל להשבת היימנוט קסאו" - וביקשו פגישה דחופה עם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
"רק שב"כ יספק תשובות"
עו"ד הדר הוסיף כי קסאו לא נשאל על פרטים שיכולים להוביל לחשודים, "לא שאלו אותו כלום, לא היום ולא בעבר". עוד הביע חשש כי אין למשטרה כיוון פעולה. "כל עוד האירוע יישאר אצל המשטרה אנחנו נישאר עם היימנוט חטופה. שאלנו אם יש התנגדות להעביר את התיק, נענינו שזו לא החלטה שלהם וההחלטה היא של פיקוד המשטרה.
קסאו מסר על תחושת התסכול שליוותה אותו במהלך הפגישה: "במשך יותר משנתיים וחצי לא הגיעו אליי עם תמונה של חשוד או שאלה לגבי אדם כזה או אחר. לכן התחושה שלי שהחקירה לא מתנהלת כשורה. לא תחנת המשטרה בצפת, צוות החקירה מהכינרת, לא ימ"ר צפון וגם לא להב 433 פנו אליי עבור אינפורמציה או ביקשו את עזרתי.
"הכעס והעצב על הטיפול הלקוי בחקירה של חטיפתה של הילדה שלי הם עצומים", המשיך קסאו. "קשה לי להביע במילים עד כמה אני עצוב ומאוכזב מהאופן בו מתייחסים אל התיק של היימנוט ואלינו בפרט כבני אדם מודאגים ופגועים. אני מבקש שוב ומדגיש כי רק גוף חקירה ראוי, שב"כ, יכול כרגע לספק את התשובות".
מהמשטרה נמסר: "היום נפגש אביה של היימנוט ונציגיו עם חברי צוות החקירה בלהב 433. במפגש הדגיש צוות החקירה כי חקירת היעלמות הילדה היימנוט נמצאת בחשיבות עליונה בלהב 433 וכי נעשות כל הפעולות הנדרשות במטרה למצוא את הילדה. צוות החקירה הדגיש כי אין אפשרות לשתף ביחס לפעולות חקירה חסויות וגלויות שמתבצעות, למען הגעה לחקר האמת".
הדרישה להתערבות שב"כ בחקירה
בציון 900 יום להיעלמותה של היימנוט, הפגינה משפחתה סמוך למטה השב"כ בתל אביב ודרשה מראש השירות דוד זיני את התערבות הארגון בחיפושים אחריה ובניסיון לאתרה. אביה של היימנוט, אף פנה במכתב לזיני: "ילדה בת 9 אינה נעלמת כך, ביום ה-900 על שב"כ כבר להיות מעורב".
הנשיא יצחק הרצוג אמר שבועיים לאחר מכן כי "שוחחתי עם ראש שב"כ דוד זיני והוא אישר בפניי ששב"כ נכנס לתמונה בעקבות פנייה של משטרת ישראל לאחרונה. שב"כ מעורב בתיק ונכנס בכל הכוח כדי לתרום בכל דרך לאיתורה של היימנוט. אני מודה למשטרת ישראל שעושה מאמץ עצום יחד עם שב"כ ומקווה שנקבל בשורות טובות".
שב"כ עצמו אישר את הדברים ומסר: "בהמשך לפניית גורמי המשטרה, ולאחר התייעצות ואישור כלל הגורמים הרלוונטיים, שירות הביטחון הכללי מסייע בביצוע פעולות אשר תומכות את חקירת היעדרותה של היימנוט קסאו. מטבע הדברים, ומאחר שמדובר בחקירה פעילה, אשר מובלת ע"י גורמי המשטרה, לא ניתן לפרט דבר ביחס לטיב הפעולות או ביחס להיקף הסיוע".
היימנוט נעלמה ממרכז הקליטה בצפת בפברואר 2024 כשהייתה בת תשע. בפברואר האחרון היועמ"שית גלי בהרב-מיארה העבירה את אישורה לממשלה לשלב את שב"כ בחיפושים ולסייע למשטרה בביצוע בדיקות מסוימות. האב טספיה אמר לפני כחודשיים, כי "עצם העובדה שהיימנוט נלקחה מתוך מוסד ציבורי של הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה - היא עילה מספקת כדי ששב"כ ייכנס לתמונה. זאת פגיעה ביישות של המדינה".