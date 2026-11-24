מינואר 2022 ועד היום, נרצחו 166 נשים, מתוכן 134 על רקע מגדרי - כ-83% ממקרי הרצח המגדרי היו על רקע אלימות במשפחה ובזוגיות. כך עולה מהדוח המסכם של

מינואר 2022 ועד היום, נרצחו 166 נשים, מתוכן 134 על רקע מגדרי - כ-83% ממקרי הרצח המגדרי היו על רקע אלימות במשפחה ובזוגיות. כך עולה מהדוח המסכם של

אחד הממצאים הבולטים בדוח שפורסם היום, הוא הפער בשיעורי פענוח מקרי הרצח. 91% ממקרי הרצח המגדרי של נשים יהודיות פוענחו, לעומת 26% בלבד בקרב נשים ערביות. הפער נותר משמעותי גם כשבוחנים רק מקרי רצח בתוך המשפחה ובזוגיות: 80% מהמקרים שבהם נרצחו נשים יהודיות פוענחו, לעומת 45% מהמקרים שבהם נרצחו נשים ערביות.

אחד הממצאים הבולטים בדוח שפורסם היום, הוא הפער בשיעורי פענוח מקרי הרצח. 91% ממקרי הרצח המגדרי של נשים יהודיות פוענחו, לעומת 26% בלבד בקרב נשים ערביות. הפער נותר משמעותי גם כשבוחנים רק מקרי רצח בתוך המשפחה ובזוגיות: 80% מהמקרים שבהם נרצחו נשים יהודיות פוענחו, לעומת 45% מהמקרים שבהם נרצחו נשים ערביות.

אחד הממצאים הבולטים בדוח שפורסם היום, הוא הפער בשיעורי פענוח מקרי הרצח. 91% ממקרי הרצח המגדרי של נשים יהודיות פוענחו, לעומת 26% בלבד בקרב נשים ערביות. הפער נותר משמעותי גם כשבוחנים רק מקרי רצח בתוך המשפחה ובזוגיות: 80% מהמקרים שבהם נרצחו נשים יהודיות פוענחו, לעומת 45% מהמקרים שבהם נרצחו נשים ערביות.

הדוח מזהה גם 12 מקרים שבהם נשים נרצחו במסגרת סכסוכים בין עבריינים או ארגוני פשיעה שלא היו מעורבות בהם, ועל פי החשד שימשו יעד מכוון לנקמה או לאיום על אדם הקרוב אליהן.

הדוח מזהה גם 12 מקרים שבהם נשים נרצחו במסגרת סכסוכים בין עבריינים או ארגוני פשיעה שלא היו מעורבות בהם, ועל פי החשד שימשו יעד מכוון לנקמה או לאיום על אדם הקרוב אליהן.

הדוח מזהה גם 12 מקרים שבהם נשים נרצחו במסגרת סכסוכים בין עבריינים או ארגוני פשיעה שלא היו מעורבות בהם, ועל פי החשד שימשו יעד מכוון לנקמה או לאיום על אדם הקרוב אליהן.

שדולת הנשים קראה לאמץ הגדרה אחידה לרצח מגדרי, הכוללת מקרים אלו ונוספים, שתאפשר לזהות את מלוא היקף התופעה, להקצות משאבים ולגבש מדיניות למניעתה. ההגדרה, המבוססת על הצהרת וינה הבינלאומית בנושא רצח נשים משנת 2012 ועל מסגרת המדידה של האו"ם, היא הצעד הראשון בדרך לטיפול מקיף ויסודי בתופעה.

שדולת הנשים קראה לאמץ הגדרה אחידה לרצח מגדרי, הכוללת מקרים אלו ונוספים, שתאפשר לזהות את מלוא היקף התופעה, להקצות משאבים ולגבש מדיניות למניעתה. ההגדרה, המבוססת על הצהרת וינה הבינלאומית בנושא רצח נשים משנת 2012 ועל מסגרת המדידה של האו"ם, היא הצעד הראשון בדרך לטיפול מקיף ויסודי בתופעה.

שדולת הנשים קראה לאמץ הגדרה אחידה לרצח מגדרי, הכוללת מקרים אלו ונוספים, שתאפשר לזהות את מלוא היקף התופעה, להקצות משאבים ולגבש מדיניות למניעתה. ההגדרה, המבוססת על הצהרת וינה הבינלאומית בנושא רצח נשים משנת 2012 ועל מסגרת המדידה של האו"ם, היא הצעד הראשון בדרך לטיפול מקיף ויסודי בתופעה.

: נורה מנסור, רודינה אבו רביעה, מסרק אבי, תמארה עמראן, יאנה זיקובה, אנאניה קלב, אסמאא אבו גאנם, ינינה (יונית) רוסינובה, אולגה אולפביץ', ליה כהן מלכה, נהאיה ג'ואברה, רנין אל-עבד, סוזי ינר, סאברין אל-עתאיקה, מירב אדרי, מארלין אל-טורי, אנואר אלבאז, בסמה אבו פריחה ואינה דנילוב. שמונה מהן נרצחו בשל נסיבות אחרות. לפי נתוני שדולת הנשים בישראל, רק שבעה ממקרי הרצח פוענחו, ב-11 מהמקרים החשוד ברצח הוא בן הזוג של הנרצחת, ב-4 בן הזוג לשעבר. בשאר המקרים החשוד הוא קרוב משפחה אחר.

: נורה מנסור, רודינה אבו רביעה, מסרק אבי, תמארה עמראן, יאנה זיקובה, אנאניה קלב, אסמאא אבו גאנם, ינינה (יונית) רוסינובה, אולגה אולפביץ', ליה כהן מלכה, נהאיה ג'ואברה, רנין אל-עבד, סוזי ינר, סאברין אל-עתאיקה, מירב אדרי, מארלין אל-טורי, אנואר אלבאז, בסמה אבו פריחה ואינה דנילוב. שמונה מהן נרצחו בשל נסיבות אחרות. לפי נתוני שדולת הנשים בישראל, רק שבעה ממקרי הרצח פוענחו, ב-11 מהמקרים החשוד ברצח הוא בן הזוג של הנרצחת, ב-4 בן הזוג לשעבר. בשאר המקרים החשוד הוא קרוב משפחה אחר.