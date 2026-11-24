מינואר 2022 ועד היום, נרצחו 166 נשים, מתוכן 134 על רקע מגדרי - כ-83% ממקרי הרצח המגדרי היו על רקע אלימות במשפחה ובזוגיות. כך עולה מהדוח המסכם של שדולת הנשים בישראל, לקראת יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים.
אחד הממצאים הבולטים בדוח שפורסם היום, הוא הפער בשיעורי פענוח מקרי הרצח. 91% ממקרי הרצח המגדרי של נשים יהודיות פוענחו, לעומת 26% בלבד בקרב נשים ערביות. הפער נותר משמעותי גם כשבוחנים רק מקרי רצח בתוך המשפחה ובזוגיות: 80% מהמקרים שבהם נרצחו נשים יהודיות פוענחו, לעומת 45% מהמקרים שבהם נרצחו נשים ערביות.
ממצא נוסף בדוח הצביע על עלייה משמעותית בשימוש בנשק חם ברצח נשים על רקע מגדרי. בעוד שבשנים 2023-2022 יחד נרשמו שבעה מקרי רצח באמצעות נשק חם, בשנת 2025 לבדה נרשמו 18 מקרים.
הדוח מזהה גם 12 מקרים שבהם נשים נרצחו במסגרת סכסוכים בין עבריינים או ארגוני פשיעה שלא היו מעורבות בהם, ועל פי החשד שימשו יעד מכוון לנקמה או לאיום על אדם הקרוב אליהן.
שדולת הנשים קראה לאמץ הגדרה אחידה לרצח מגדרי, הכוללת מקרים אלו ונוספים, שתאפשר לזהות את מלוא היקף התופעה, להקצות משאבים ולגבש מדיניות למניעתה. ההגדרה, המבוססת על הצהרת וינה הבינלאומית בנושא רצח נשים משנת 2012 ועל מסגרת המדידה של האו"ם, היא הצעד הראשון בדרך לטיפול מקיף ויסודי בתופעה.
19 מקרי רצח השנה, רק 7 פוענחו
נכון ל-14 בנובמבר, מתחילת 2026 נרצחו בישראל 19 נשים על רקע מגדרי: נורה מנסור, רודינה אבו רביעה, מסרק אבי, תמארה עמראן, יאנה זיקובה, אנאניה קלב, אסמאא אבו גאנם, ינינה (יונית) רוסינובה, אולגה אולפביץ', ליה כהן מלכה, נהאיה ג'ואברה, רנין אל-עבד, סוזי ינר, סאברין אל-עתאיקה, מירב אדרי, מארלין אל-טורי, אנואר אלבאז, בסמה אבו פריחה ואינה דנילוב. שמונה מהן נרצחו בשל נסיבות אחרות. לפי נתוני שדולת הנשים בישראל, רק שבעה ממקרי הרצח פוענחו, ב-11 מהמקרים החשוד ברצח הוא בן הזוג של הנרצחת, ב-4 בן הזוג לשעבר. בשאר המקרים החשוד הוא קרוב משפחה אחר.
מנתוני שדולת הנשים בישראל עלה כי הגיל הממוצע של הנרצחות ב-2026 הוא 39, כאשר הצעירה ביותר שנרצחה השנה הייתה אסמאא אבו ע'אנם בת ה-19 מרמלה, והמבוגרת ביותר הייתה סוזי ינר בת ה-66 מרמלה. מרבית הנרצחות היו בין גיל 30 ל-44. כמו כן, הנתונים מצביעים על פער בשיעורי פענוח מקרי הרצח, כאשר ב-67% ממקרי הרצח של נשים יהודיות התיק פוענח, בעוד שבמקרי רצח של נשים מהחברה הערבית רק 20% מהמקרים פוענחו.
שנת 2025 הייתה שנת שיא ברצח נשים בישראל: 45 נרצחו, מתוכן 36 על רקע מגדרי. ב-2024 נרצחו 38 נשים, 30 מהן על רקע מגדרי, וב-2023 - ללא נפגעות ונרצחות טבח 7 באוקטובר - נרצחו בישראל 30 נשים, מתוכן 28 על רקע מגדרי. ב-2022 נרצחו 23 נשים, 19 מהן על רקע מגדרי, וב-2021 נרצחו 21 נשים, כולן על רקע מגדרי.