נורה, רודינה, מסרק, תמארה, יאנה, אנאניה, אסמאא, ינינה, אולגה, ליה, נהאיה, רנין, סוזי, סאברין, מירב, מארלין, אנואר, בסמה ואינה. מתחילת 2026 נרצחו בישראל 19 נשים על רקע מגדרי. שמונה נשים נרצחו בשל נסיבות אחרות. לפי נתוני שדולת הנשים בישראל, רק שבעה ממקרי הרצח פוענחו, ב-11 מהמקרים החשוד ברצח הוא בן הזוג של הנרצחת, ב-4 בן הזוג לשעבר. בשאר המקרים החשוד הוא קרוב משפחה אחר.
מנתוני שדולת הנשים בישראל עולה כי הגיל הממוצע של הנרצחות הוא 39, כאשר הצעירה ביותר שנרצחה השנה הייתה אסמאא אבו ע'אנם בת ה-19 מרמלה, והמבוגרת ביותר הייתה סוזי ינר מרמלה. מרבית הנרצחות היו בין גיל 30 ל-44. כמו כן, הנתונים מצביעים על פער בשיעורי פענוח מקרי הרצח, כאשר ב-67% ממקרי הרצח של נשים יהודיות התיק פוענח, בעוד שבמקרי רצח של נשים מהחברה הערבית רק 20% מהמקרים פוענחו.
שנת 2025 הייתה שנת שיא ברצח נשים בישראל: 45 נרצחו, מתוכן 36 על רקע מגדרי. ב-2024 נרצחו 38 נשים, 30 מהן על רקע מגדרי, וב-2023 - ללא נפגעות ונרצחות טבח 7 באוקטובר - נרצחו בישראל 30 נשים, מתוכן 28 על רקע מגדרי. ב-2022 נרצחו 23 נשים, 19 מהן על רקע מגדרי, וב-2021 נרצחו 21 נשים, כולן על רקע מגדרי. אלה השמות, הפנים והסיפורים של הנשים שנרצחו מתחילת שנת 2026.
נורה מנסור
נורה, בת 41 מטירה, נרצחה בשבת האחרונה. לפי החשד, בעלה זה 21 שנים התנפל עליה עם סכין אחרי ששתו יחד תה, רדף אחריה עד לחדר השינה, ושם דקר אותה כעשר פעמים. לאחר מכן, התקשר הבעל לאחיו ושלח לבנו הודעה, שבה כתב: "תסלחו לי". הוא שתה חומר רעיל - ופונה לבית החולים במצב בינוני.
רודינה אבו רביעה
רודינה, צעירה בדואית מהפזורה, נרצחה בשבוע שעבר בביתה בנגב. עוד באוגוסט האחרון היא התריעה כי מאיימים עליה בבית - ולא בפעם הראשונה. המשטרה עצרה את אביה, אימה ואחד מאחיה בחשד למעורבות ברצח, אח נוסף שלה נהרג בהתנגשות עם אוטובוס זמן קצר אחרי מותה.
מסרק אבי
מסרק, בת 43 מפתח תקווה, נרצחה בתחילת החודש בביתה בפתח תקווה, לאחר שעל פי החשד היא הוכתה למוות באמצעות גרזן על ידי בעלה - לעיני ילדיהם. מותה נקבע במקום. כוחות משטרה שהגיעו לזירה פתחו בסריקות לאיתור הבעל, ומצאו אותו ללא רוח חיים ברחוב סמוך לאחר ששם קץ לחייו.
תמארה עמראן
תמארה, בת 21 משכם, התגוררה בעכו עם הארוס שלה, סיף סקף אלחיט, גם הוא משכם במקור. תמרה חשדה שבן זוגה גונב ממנה חפצים ותכשיטים, ובין השניים התפתח סכסוך.
בסוף אוקטובר, לפי החשד, הוא הזמין אותה לשתות קפה בעיר - ואז רצח אותה באמצעות מסור וביתר את גופתה. הוא נמלט לשטחי הרשות הפלסטינית, שם נתפס בידי המשטרה הפלסטינית והודה ברצח המחריד.
יאנה זיקובה
יאנה, בת 43 מקריית חיים שעלתה מאוקראינה, נרצחה ב-23 באוקטובר בדירתה בידי בן זוגה לשעבר פאבל פלקוש - לעיני בנם בן ה-6, בעל צרכים מיוחדים. לפי החשד, היא נדקרה למוות בידי הפרוד, שאביו נכח גם הוא בדירה בעת הרצח. שניהם נעצרו. הילד הועבר לטיפול גורמי הרווחה.
אנאניה קלב
אנאניה בת ה-38 נרצחה באמצע אוקטובר בביתה בבאר שבע, כשבנה בן החמש נמצא במקום. הגרוש שלה, אפריים מלדה, נאשם שדקר אותה דקירות מרובות עם סכין מטבח - אותה שטף לאחר מכן - הזעיק את המשטרה לבית ונעצר. בכתב האישום נכתב כי בני הזוג היו נשואים במשך כ-25 שנה ולהם שלושה ילדים. הם התגרשו כמה חודשים לפני הרצח, אך ימים ספורים לפני האירוע שב מלדה להתגורר בדירה עם קלב ועם בנם הצעיר. שמו של מלדה הותר לפרסום בחודש שעבר, לבקשת ynet ולאחר שהמשטרה התנגדה לפרסום.
ינינה (יונית) רוסינובה
ינינה נרצחה בספטמבר בדירתה בחיפה בידי בעלה עלי מסוודא, בעת שבנם התינוק נמצא שם. לפי כתב האישום שהוגש נגד מסוודא, בתקופה שקדמה לרצח היו יחסיהם של בני הזוג מעורערים, בין היתר על-רקע מערכת היחסים העכורה בין הנרצחת למשפחה של בעלה. לאחר לידת בנם, החל הנאשם לחשוד באשתו כי היא בוגדת בו ומתכננת לעזוב אותו. הוא נאשם שדקר אותה בצווארה, שטף את הדם מגופה במקלחת בניסיון לטשטש את הראיות, והתקשר למשטרה.
אסמאא אבו גאנם
אסמאא בת ה-19 נורתה למוות ביוני ברכב בשכונת ג'ואריש ברמלה. בתקופה שלפני כן התחתנה - ונפרדה מבן זוגה. כמה חודשים לפני הרצח התקבל מידע במשטרה כי יש איומים על חייה. לפי גורם במשטרה, היא זומנה לשיחה שבמהלכה עודכנה כי היא מאוימת "על רקע כבוד המשפחה", והציעו לה להיכנס למקלט לנשים, אולם היא סירבה. אביה נרצח ב-2024, אימה נרצחה ב-2010 בחודש התשיעי להריונה, דודתה נרצחה ב-2014.
אולגה אולפוביץ'
מיכאל אולפוביץ', בעלה של אולגה בת ה-64, נאשם שרצח אותה ביוני השנה בביתם באשדוד אחרי 42 שנות נישואין. לפי האישום, לאחר שאולגה חזרה מעבודתה לביתה באשדוד פרץ ויכוח בין השניים, שבמהלכו הוא הכה אותה בראשה בחוזקה עם בקבוק יין, בעודה שוכבת במיטה. היא דיממה למותה, מבלי שהבעל מיכאל הזעיק עזרה. במקום, הוא דקר את עצמו עם סכיני מטבח, ורק בחלוף יומיים התקשר לבתו וחתנו והודה באוזניהם שרצח את אולגה.
ליה כהן מלכה
ליה בת ה-35 מראשון לציון נרצחה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון בחודש יוני האחרון, כאשר מטען חבלה רב עוצמה שהוטמן מתחת לכיסאה התפוצץ והרג אותה. חן כהן, הפרוד שלה ואבי בתה, נחשד בהזמנת הרצח ומואשם גם באיומים כלפי ליה ואביה יעקב. ביולי, החקירה נגד כהן נקלעה למבוי סתום, והוא שוחרר למעצר בית אחרי יותר מחודש במעצר. לבני הזוג היה סכסוך סביב הסדרי ראייה של בתם בת השנתיים, שגדלה אצל הוריה של ליה.
נהאיה ג'ואברה
נהאיה בת ה-45 מכפר קאסם נרצחה ביריות בחודש מאי כששהתה ברכבה, מחוץ לביתה. ג'ואברה הגישה בעבר למשטרה תלונה בגין איומים נגדה. כשעתיים לאחר הרצח, עדכנה המשטרה כי עצרה שני בני משפחה של ג'ואברה - בנה ובן זוגה - בחשד למעורבות ברצח.
רנין אל-עביד
רנין בת ה-30 נרצחה במאי בביתה ברמלה בידי בן זוגה, ככל הנראה מעורער בנפשו, שבאותו מקרה ירה גם באחותו ופצע אותה קשה. אחרי הרצח הוא יצא לרחוב, ירה בשתי עוברות אורח יהודיות - שאחת מהן נפצעה באורח בינוני. בהמשך הוא תועד כשהוא מתהלך ברחוב, יורה ברכבים שנסעו בסמוך, ואף חוסם נהגת ופותח לעברה באש דרך השמשה. בתיעוד נראים גם ניסיון הנטרול של החשוד ע"י רכב מסחרי שהאיץ לעברו - וחילופי אש עם נהג משאית שהבריח אותו.
סוזי ינר
סוזי בת ה-66, שהייתה עובדת מצטיינת בבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב, נדרסה למוות בידי הגרוש שלה, יונוס ינר בן ה-71, שלאחר מכן חזר לביתו, עלה אל גג הבניין וקפץ אל מותו. לפי המשטרה, לא היו תלונות קודמות על אלימות בין בני הזוג הגרושים.
סאברין אל-עתאיקה
סאברין בת ה-27 מרהט, אם לפעוט בן שנה ו-8 חודשים, נרצחה ביריות בעיר בחודש אפריל. אחיה, צעיר בשנות ה-20 לחייו, נעצר בחשד לרצח. חברתה סיפרה אז בכאב: "סברין הייתה אישה נפלאה ואהובה, שעשתה כל שביכולתה כדי לשמח את בנה. בנגב, נשים נרצחות מהסיבות הקלות והטריוויאליות ביותר".
מירב אדרי
מירב בת ה-40 נדקרה למוות בידי בעלה ליאור ואנונו בדירתם המשותפת בבאר שבע בחודש אפריל. ואנונו נאשם שדקר גם את בנה בן ה-9 של מירב מנישואיה הקודמים, ופצע אותו באורח קשה. בכתב האישום שהוגש נגדו תואר כי אחרי שרצח את אשתו בחדר השינה, הוא גרר את בנה לחדר האמבטיה, אמר לו "היום אתם מתים" ואז ניסה לרצוח גם אותו. שני ילדיהם המשותפים של בני הזוג - בת 3 ובן 7 - לא נפצעו.
מארלין אל-טורי
מארלין בת ה-30 מכפר קאסם, אם לשתי בנות, נרצחה באופן מחריד ואותרה ללא רוח חיים ברכב שרוף. בן זוגה, שעימו הייתה בתהליכי גירושין, נעצר כמה שעות לאחר הרצח בתום מצוד - ימים ספורים לפני דיון שהיה אמור להתקיים בעניינם בבית המשפט. מארלין התלוננה במשטרה נגד בן הזוג כמה פעמים בשנים האחרונות, אך הוא נחקר ושוחרר.
אנואר אלבאז
אנואר בת ה-39, אמא לילד בן 8, נורתה למוות בחצר ביתה בלוד במרץ, לפי החשד בידי קרובי משפחתה. היא נפצעה אנושות מהירי, ומותה נקבע במקום. אחד מכיווני החקירה של המשטרה היה שהרצח בוצע על רקע אורח חייה של האישה, אמא לילד בן 8. "אנואר הייתה אישה צעירה עם הרבה שאיפות וחלומות", אמרה בכאב חברתה.
בסמה אבו פריחה
בסמה בת ה-40 מפזורת אלעטראש בנגב נורתה למוות בביתה בינואר, לפי החשד בידי בן זוגה שנעצר בחשד לרצח. ילדיהם של השניים שהו בבית בזמן הרצח, ואחד מהם היה זה שהזעיק את המשטרה לזירה.
אינה דנילוב
אינה בת ה-49, שנרצחה בפרדס חנה בידי בעלה ולדימיר, הייתה הנרצחת הראשונה של שנת 2026. הם היו נשואים משנת 1995, עם חמישה ילדים, ובכתב האישום שהוגש נגד הבעל תואר כיצד במהלך שנות הנישואין נהג לצעוק על אשתו, לקלל אותה, לתקוף אותה, למשוך בשיערה ולאיים עליה.
לפי האישום, הוא רצח אותה בדקירות בחדר המקלחת באמצעות סכין מתקפלת, בעת שהיה תחת השפעת קוקאין, ולאחר שהתעמת איתה בשל חשדו כי יש לה קשר עם גבר אחר. ילדיהם התעוררו בעקבות זעקותיה של אימם שנדקרה, ניסו לפתוח את דלת חדר המקלחת שהאב נעל, ובתגובה הוא אמר להם: "אין אמא יותר".