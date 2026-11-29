בית המשפט המחוזי בירושלים הורה אתמול (יום א') להעביר את אגם צרפי (19) ושילת חוטה (21) מ מעצר מאחורי סורג ובריח למעצר בית מלא בפיקוח אלקטרוני , עד תום ההליכים נגדן. השתיים מואשמות ב רצח בכוונה של בניהו רזי ז"ל, בן 19, שנדקר למוות ביולי בדירה שכורה בשכונת נחלאות, ובחבלה בכוונה מחמירה בחברו מתניה.

בהחלטה המלאה של השופט אלעד פרסקי, שהגיעה לידי ynet במלואה, הוא כתב כי "אין ראיה לכך שהמשיבות (אגם ושילת - ג"כ) ביקשו מהמשיבים (הנערים שדקרו את רזי - ג"כ) לתקוף, ואין ראיה לכך שהחליטו יחד עימם על התקיפה או תכננו עימם את התקיפה". פרסקי עיכב את ביצוע ההחלטה ב-48 שעות, לבקשת הפרקליטות, כדי לאפשר לה לשקול הגשת ערר לבית המשפט העליון. עד אז יישארו השתיים במעצר.

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גלריה צרפי ורזי. "העדים טרם נשמעו ונחקרו"

תיעוד מתוך הדירה, רגע לפני הרצח של בניהו רזי

בהחלטה המלאה בת ה-16 עמודים, שהגיעה לידי ynet, מפרט השופט שורה של ראיות שלדבריו מלמדות לכאורה שהשתיים לא היו שותפות לתוכנית להמית את רזי ולא רצו במותו. עם זאת, הוא קבע שיש נגדן ראיות לכאורה לסיוע לרצח, משום שידעו שהנערים הצטיידו בסכינים ובדוקרן ואמרו שהם מתכוונים "לגמור" את רזי ואת חברו.

כך או כך, השופט הקדים והבהיר מה משמעות הקביעות בשלב הזה: "זו אינה הכרעה בשאלת אשמתו של הנאשם, שכן העדים טרם נשמעו ונחקרו. זוהי הערכה המתבצעת על בסיס הודעות שנגבו במשטרה וראיות אחרות שנאספו, אך טרם עמדו לביקורתה של ההגנה ושל בית המשפט", כתב.

לפי כתב האישום, חוטה וצרפי, שהייתה בת זוגו של רזי, שכרו דירה בירושלים לשלושה ימים והזמינו את רזי ואת חברו מתניה לבלות עימן בסוף השבוע. ביום שישי, 10 ביולי, פרצה ביניהם מריבה, ולמחרת, בשבת, עזבו השתיים את הדירה. לאחר שיצאו שוחחו עם אחותה של חוטה וטענו שרזי הפעיל כלפיהן אלימות.

בן זוגה של האחות, שהיה שותף לשיחה, הפנה אותן למזל לינור ששון, כדי שיתארחו בביתה עד צאת השבת. שם, לפי האישום, שמעו ארבעה קטינים את טענותיהן, החליטו "ביחד עם הנאשמות" לתקוף את רזי ואת מתניה, והצטיידו בכלי תקיפה.

לפי האישום, ששון הסיעה את כולם ברכבה לדירה. בדרך הבחינו הנערים ברזי ובמתניה יושבים ברכב סמוך וביקשו מהם לעלות לדבר בדירה. חוטה עלתה עם הקטינים ופתחה את הדלת, וצרפי נשארה ברכב עם ששון.

בדירה, כך לפי האישום, הטיחו הנערים ברזי שהיכה את צרפי, כשהוא עומד עם הגב לקיר. לפי כתב האישום, לאחר כמה שניות של "דין ודברים" סימן אחד הנערים לחברו בעיניו, וזה שלף אלה והכה את רזי בפניו ובכתפו. "מיד לאחר מכן שלפו בני החבורה את כלי התקיפה עימם הצטיידו והחלו לתקוף את המנוח במטרה לגרום למותו", נכתב. אחרי התקיפה נמלטו הנערים וחוטה מהדירה, כשהנערים מסתירים את פניהם בחולצותיהם.

שילת חוטה. "ההחלטה איך ומתי לתקוף - החלטה של הנערים בלבד" ( צילום: אלבום פרטי )

באוגוסט הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד שבעה נאשמים. לנערים, לצרפי ולחוטה מיוחס רצח בכוונה, ולששון מיוחסים סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט, בגלל הסעת הקטינים מהמקום והסיוע להימלטותם.

כבר באוקטובר, בדיון על הראיות לכאורה, קבע השופט שיש ספק אם יש ראיות לכך שהשתיים ביצעו רצח בצוותא, אך יש ראיות לסיוע לרצח. בהחלטה מאתמול הוא מפרט מדוע: "בענייננו השאלה המרכזית אינה אם המשיבות מעורבות באירוע, שהרי מעורבותן עולה לכאורה מהראיות", כתב. השאלה, לדבריו, היא אם מעורבותן מגיעה כדי ביצוע בצוותא, "או שמא מדובר בסיוע לו".

"מילות המפתח" של העליון

השופט סקר את הפסיקה: מבצע בצוותא שייך ל"מעגל הפנימי" של העבירה, ומסייע ל"מעגל החיצוני". הוא הזכיר את ארבע "מילות המפתח" שקבע בית המשפט העליון בעניין - תוכנית משותפת, מעגל פנימי, שליטה פונקציונלית ו"גוף אחד" - וציטט: "בהיעדר תוכנית משותפת אין ביצוע בצוותא". כאן, קבע, "בחומר הראיות לא נמצאה תמיכה לטענה כי ההחלטה לתקוף התקבלה אצל המשיבים ביחד עם המשיבות. אין ראיה לכך שהמשיבות ביקשו מהמשיבים לתקוף, ואין ראיה לכך שהחליטו יחד עימם על התקיפה או תכננו עימם את התקיפה".

לפי ההחלטה, צרפי נשארה ברכב וכלל לא עלתה לדירה. לחוטה מיוחסים רק פתיחת הדלת של הדירה והשתתפות בשיחת הווידאו, ולא שום מעשה בתקיפה עצמה. "מכתב האישום עצמו עולה אפוא כי ההחלטה איך ומתי לתקוף והוצאתה לפועל היו בידי המשיבים בלבד", כתב השופט כשהוא מתכוון לקטינים הנאשמים ברצח. "אין כל ראיה לכך שהמשיבים שיתפו בכך את המשיבות".

הוא דחה גם את האפשרות של "שותפות ספונטנית" במהלך האירוע, שכן התקיפה פרצה תוך שניות, לפי סימן שנתן אחד הקטינים: "ההחלטה על עיתוי התקיפה ואופן ביצועה הייתה בידי המשיבים, והאירוע התפתח בתוך פרק זמן קצר ביותר", כתב השופט.

צרפי מחייכת בעת הצפייה ברצח. "אראה לך איך צריך להתנהג לילדים כמוכם"

חלק מרכזי בהחלטה עוסק בשאלה אם השתיים רצו במותו של רזי. לפי השופט, "מספר נתונים מתוך הראיות מלמדים לכאורה כי המשיבות לא רצו בתוצאה הקטלנית, וממילא, גם מטעם זה, נלמד כי לא היו שותפות לתוכנית להמית". אלה הנתונים שהוא מפרט.

לפי האישום, חוטה שלחה למתניה הודעה: "כדאי לכם לצאת מהדירה, שלא תגיד שלא אמרתי". השופט כתב: "מי שיודע כי עומד להתבצע רצח ומשלים עם כך (וודאי מי ששותף לתוכנית כזו), אינו מתריע בפני הקורבן ואף אינו משאיר עקבות מיותרים". השופט סייג שתיתכן פרשנות אחרת, אך קבע שבשלב זה הפרשנות שהציג מסתברת יותר.

"בוא תראה מה זונות יכולות לעשות"

מכתב האישום עולה כי בדרך לדירה צרפי שלחה לרזי הודעה: "אני אראה לך איך צריך להתנהג לילדים כמוכם... אמרת אגם ושילת זונות, בוא תראה מה זונות יכולות לעשות". לפי השופט, "הודעה זו נראית כאיום ומשתלבת עם מודעות לכוונת המשיבים לפגוע במנוח ובמתניה". עם זאת, כתב, "על פניו היא משתלבת יותר עם ציפייה כי המנוח יישאר בחיים מאשר עם מודעות (ודאי שלא שותפות) לתוכנית לרציחתו". עוד הוא כתב: "מי שהיה בדרכו למימוש תוכנית לרציחת אדם לא נזקק לאיום, והדבר אף יוצר סיכון מיותר".

השופט הפנה בהקשר הזה לטענת המדינה עצמה, שלפיה צרפי שלחה לרזי הודעות אחרי מותו כדי לטשטש את מעורבותה. לכן, כתב, "לכאורה קשה לייחס לה חוסר תחכום מופלג באשר למשמעות שליחת ההודעה לפני האירוע", והוסיף: "אדם מן היישוב, וודאי אדם מתוחכם, אינו שולח הודעה כתובה לאדם בעת שהוא מודע לכך שתוכנית לרציחת אותו אדם, שאליה הוא שותף, אמורה להתממש בתוך זמן קצר". גם כאן סייג שייתכן ניתוח אחר, למשל אכזריות או רגשות נקם.

חבורת הנערים בכניסה לדירה. מצוידים בסכינים

עוד נקודה שֶׁמָּנָה השופט היא העובדה כי הקטינים נכנסו לדירה בפנים גלויות וכיסו אותן רק ביציאה, ככל הנראה מחשש ממצלמות הרחוב. לדברי השופט, אותו חשש היה רלוונטי גם בכניסה, והשוני בהתנהלות עשוי לכרסם בטענה שקדמה לאירוע תוכנית להמית. "ממילא, אם לא הייתה תכנית כזו, הרי שהמשיבות לא יכלו להצטרף אליה מראש", כתב.

עם זאת, השופט הדגיש שהספק ברצח בצוותא אינו מנקה את השתיים. לעניין סיוע לרצח, כתב, די במודעות לכך שהמבצעים עומדים לבצע את העבירה ובמעשה שמקל על הביצוע, ואין צורך שהמסייע ירצה בתוצאה. לדבריו, יש ראיות לכאורה שהשתיים שמעו את הקטינים מצהירים שבכוונתם "לגמור" את רזי ואת מתניה, וידעו שהם הצטיידו בסכינים ובדוקרן.

השופט קבע שמעשי השתיים מקימים עילת מעצר של מסוכנות, אבל שהחוק מחייב לבחון חלופה שפוגעת בהן פחות, כל עוד אפשר להבטיח את שלום הציבור. לשתיים אין עבר פלילי ולא תיקים פתוחים נוספים. שירות המבחן העריך את מסוכנותן כנמוכה והמליץ לשחררן למעצר בית, עם צו פיקוח מעצרים לשישה חודשים.