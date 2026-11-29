רצח בניהו רזי: בית המשפט המחוזי בירושלים החליט היום (ראשון) לשחרר את אגם צרפי ושילת חוטה לביתן, עם אזיק אלקטרוני. הפרקליטות ביקשה לעכב את ביצוע ההחלטה על שחרורן לחלופת מעצר לצורך בחינת הגשת ערר.

גלריה תשוחרר למעצר בית? אגם צרפי ובניהו רזי ז"ל

הצעד מגיע לאחר שב-20 באוקטובר, קבע בית המשפט בצעד דרמטי , שאין ראיות המבססות אישום ברצח רזי נגד השתיים, אך ציין כי "קיימות ראיות לכאורה לעבירה של סיוע לרצח". בעקבות הקביעה, הפנה בית המשפט את שתי הנאשמות לתסקיר של שירות המבחן כדי לבחון את שחרורן.

בהחלטה מהיום נכתב כי "בית המשפט עמד על ההבחנה בין מבצע בצוותא, הנמנה עם 'המעגל הפנימי' של העבירה ושותף לתכנית משותפת לביצועה, לבין מסייע, התורם לביצוע מן 'המעגל החיצוני'. נקבע כי לפי הראיות לכאורה ההחלטה לתקוף התקבלה, תוכננה ובוצעה בידי הנאשמים הקטינים, וכי אין ראיה לכך שהמשיבות ביקשו מהם לתקוף או תכננו עמם את התקיפה".

עוד נקבע כי "נתונים שונים מלמדים לכאורה שהמשיבות לא רצו בתוצאה הקטלנית, ובהם הודעה ששלחה שילת לחברו של המנוח ולפיה כדאי לו ולמנוח לצאת מהדירה. בנוסף נקבע כי המשך נוכחותה של שילת בדירה לאחר שהחלה התקיפה, שהתפתחה ללא מעורבותה בתוך פרק זמן קצר ביותר, אינו מלמד לכאורה על הצטרפות לביצוע".

עם זאת, בית המשפט קבע כי "קיימות ראיות לכאורה לכך שבשלב מוקדם יותר המשיבות שמעו מפי הנאשמים הקטינים כי בכוונתם לפגוע במנוח ובחברו וידעו שהם הצטיידו בסכינים ודוקרן ולאחר מכן נסעו עמם לדירה. אחת מהן פתחה להם את הדלת. בית המשפט קבע כי בכך לכאורה מתקיימת עבירה של סיוע לרצח אך לכאורה אין די בכך כדי לייחס למשיבות עבירה של ביצוע רצח בצוותא".

"לא מסוכנת לציבור" שילת חוטה ( צילום: אלבום פרטי )

על פי נימוקים אלו, החליט בית המשפט כי "מעשיהן של המשיבות מקימים עילת מעצר של מסוכנות. עם זאת, בהתאם להוראות החוק, ככל שניתן להבטיח את שלום הציבור בדרך שפגיעתה בנאשם פחותה, יש לעשות זאת, שכן החלטה בנושא המעצר מתקבלת לפני ניהול משפטו של הנאשם. המשיבות נעדרות עבר פלילי, שירות המבחן העריך את מסוכנותן לציבור כנמוכה והמליץ לשחררן למעצר בית בפיקוח אלקטרוני ואנושי ובגיבוי ערבויות".

צפו ברגעי הרצח בשיחת וידאו

הפרקליטות ייחסה לצרפי, בת זוגו לשעבר של רזי, וחוטה עבירת רצח בכוונה, אף שלא נטען כי הן ביצעו בעצמן את הדקירות שהובילו למותו. לטענת הפרקליטות, לאחר שהשתיים סיפרו לארבעה קטינים כי רזי נהג כלפיהן באלימות, התקבלה החלטה משותפת לתקוף אותו ואת חברו, תוך שהמעורבים הצהירו כי בכוונתם "לגמור אותו".

זמן קצר לפני הרצח הגיעה חבורת הקטינים הנאשמים לסניף "נוטלה" בבית חנינא, שם אכלו דברי מתיקה. בהמשך, לפי חומרי החקירה, הם הוזעקו לביתה של הנאשמת המרכזית לינור ששון, שם החלה ההצטיידות בסכינים - ומשם יצאו לעבר הדירה שבה שהה רזי. במקביל נחשף תיעוד מתוך שיחת הווידאו בזמן התקיפה - שבה נאשמת מרכזית נוספת אגם צרפי נראית יושבת ברכב, מחויכת ומניחה את ידה על פניה, בזמן שהמתרחש בדירה מועבר בשידור חי.

על פי כתב האישום, הקטינים הצטיידו בסכינים ובכלי תקיפה נוספים, והשתיים הכווינו אותם למקום שבו שהו רזי וחברו. שילת אף התלוותה לקטינים אל הדירה שבה התרחש הרצח, בעוד אגם נותרה ברכב וצפתה במתרחש באמצעות שיחת וידאו שיזמה שילת.

בפרקליטות טענו כי אף שהשתיים לא השתתפו פיזית בדקירות, חלקן בהחלטה לתקוף את רזי, בהכוונת התוקפים ובאירועים שהובילו למותו, מבסס אחריות לרצח כמבצעות בצוותא. אך כאמור, בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי אין ראיות לכאורה המבססות את אישום הרצח נגד השתיים, וכי קיימות ראיות לכאורה לעבירה של סיוע לרצח בלבד.