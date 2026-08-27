לרוב, הגשם המשמעותי הראשון לעונה מגיע רק בסביבות חודש אוקטובר, ובחורפים מסוימים אף מאוחר מכך. הגעת הגשם מוקדם יותר השנה דורשת מהרשויות גם להקדים את היערכותן לכך. לדברי ד"ר גבעתי, "גשם ראשון בכל עונה דורש היערכות מיוחדת בשל האבק, העלים ושאר השפעות שהצטברו במהלך הקיץ - וזה יכול להשפיע על מערכות הניקוז בערים".

לרוב, הגשם המשמעותי הראשון לעונה מגיע רק בסביבות חודש אוקטובר, ובחורפים מסוימים אף מאוחר מכך. הגעת הגשם מוקדם יותר השנה דורשת מהרשויות גם להקדים את היערכותן לכך. לדברי ד"ר גבעתי, "גשם ראשון בכל עונה דורש היערכות מיוחדת בשל האבק, העלים ושאר השפעות שהצטברו במהלך הקיץ - וזה יכול להשפיע על מערכות הניקוז בערים".

לרוב, הגשם המשמעותי הראשון לעונה מגיע רק בסביבות חודש אוקטובר, ובחורפים מסוימים אף מאוחר מכך. הגעת הגשם מוקדם יותר השנה דורשת מהרשויות גם להקדים את היערכותן לכך. לדברי ד"ר גבעתי, "גשם ראשון בכל עונה דורש היערכות מיוחדת בשל האבק, העלים ושאר השפעות שהצטברו במהלך הקיץ - וזה יכול להשפיע על מערכות הניקוז בערים".

ברשות ניקוז ונחלים ירקון נערכים לגשמים הקיצוניים. המנכ"ל אריק ליבוביץ הסביר כי רשויות הניקוז בארץ מבצעות עבודות הנדסיות להסדרת הנחלים וטיפול בחסימות, אך מערכת ניקוז עירונית טובה יכולה להתמודד עם כ- 25 עד 30 מ"מ גשם בשעה. "כל כמות מעבר לכך עלולה לגרום להצפות", אמר, על אף שבפועל גם כמויות גשמים קטנות יותר גורמות לא פעם להצפות. לדבריו, "התחזית הנוכחית מדברת על כ- 30 מ"מ גשם באזור מישור החוף, כמות הקרובה מאוד לסף הקיבולת, מה שמעלה חשש להצפות אם הגשם ירד בפרק זמן קצר".

ברשות ניקוז ונחלים ירקון נערכים לגשמים הקיצוניים. המנכ"ל אריק ליבוביץ הסביר כי רשויות הניקוז בארץ מבצעות עבודות הנדסיות להסדרת הנחלים וטיפול בחסימות, אך מערכת ניקוז עירונית טובה יכולה להתמודד עם כ- 25 עד 30 מ"מ גשם בשעה. "כל כמות מעבר לכך עלולה לגרום להצפות", אמר, על אף שבפועל גם כמויות גשמים קטנות יותר גורמות לא פעם להצפות. לדבריו, "התחזית הנוכחית מדברת על כ- 30 מ"מ גשם באזור מישור החוף, כמות הקרובה מאוד לסף הקיבולת, מה שמעלה חשש להצפות אם הגשם ירד בפרק זמן קצר".

ברשות ניקוז ונחלים ירקון נערכים לגשמים הקיצוניים. המנכ"ל אריק ליבוביץ הסביר כי רשויות הניקוז בארץ מבצעות עבודות הנדסיות להסדרת הנחלים וטיפול בחסימות, אך מערכת ניקוז עירונית טובה יכולה להתמודד עם כ- 25 עד 30 מ"מ גשם בשעה. "כל כמות מעבר לכך עלולה לגרום להצפות", אמר, על אף שבפועל גם כמויות גשמים קטנות יותר גורמות לא פעם להצפות. לדבריו, "התחזית הנוכחית מדברת על כ- 30 מ"מ גשם באזור מישור החוף, כמות הקרובה מאוד לסף הקיבולת, מה שמעלה חשש להצפות אם הגשם ירד בפרק זמן קצר".

בסופו של דבר, אמר ליבוביץ, ההיערכות האמיתית צריכה להיות פעולות מערכתיות ואסטרטגיות ארוכות טווח - כדי לבצע פעולות ניקוז ראויות בנחלים. "פרויקט הניקוז הנדרש לפארק אריאל שרון הושלם רק בחלקו, כי אין את המימון הנדרש", אמר. "יש פרויקטים נוספים באזור צפון תל אביב והרצליה שאינם מתוקצבים. משרד החקלאות מקצה בשנה כ-75 מיליון שקלים לכל 11 רשויות הניקוז בארץ, בזמן שפרויקט אחד יכול לעלות כ-100 מיליון שקלים - מה שממחיש את חוסר ההלימה בין התקציב הכללי לצרכים".

בסופו של דבר, אמר ליבוביץ, ההיערכות האמיתית צריכה להיות פעולות מערכתיות ואסטרטגיות ארוכות טווח - כדי לבצע פעולות ניקוז ראויות בנחלים. "פרויקט הניקוז הנדרש לפארק אריאל שרון הושלם רק בחלקו, כי אין את המימון הנדרש", אמר. "יש פרויקטים נוספים באזור צפון תל אביב והרצליה שאינם מתוקצבים. משרד החקלאות מקצה בשנה כ-75 מיליון שקלים לכל 11 רשויות הניקוז בארץ, בזמן שפרויקט אחד יכול לעלות כ-100 מיליון שקלים - מה שממחיש את חוסר ההלימה בין התקציב הכללי לצרכים".

בסופו של דבר, אמר ליבוביץ, ההיערכות האמיתית צריכה להיות פעולות מערכתיות ואסטרטגיות ארוכות טווח - כדי לבצע פעולות ניקוז ראויות בנחלים. "פרויקט הניקוז הנדרש לפארק אריאל שרון הושלם רק בחלקו, כי אין את המימון הנדרש", אמר. "יש פרויקטים נוספים באזור צפון תל אביב והרצליה שאינם מתוקצבים. משרד החקלאות מקצה בשנה כ-75 מיליון שקלים לכל 11 רשויות הניקוז בארץ, בזמן שפרויקט אחד יכול לעלות כ-100 מיליון שקלים - מה שממחיש את חוסר ההלימה בין התקציב הכללי לצרכים".