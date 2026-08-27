מזג אוויר חריג לעונת הקיץ צפוי לפקוד אותנו בלילה שבין שבת לראשון ובראשון בבוקר. הוא יתאפיין בגשמים, לעיתים בעוצמות חזקות, בברקים, סופות רעמים - ובחוף הצפוני, באזור חיפה ובשרון צפוי אפילו ברד.
מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, אמר כי "הגשמים צפויים להתמקד באזורי החוף הצפוני והמרכזי, ועלולים לגרום להצפות עקב העוצמות החזקות".
לרוב, הגשם המשמעותי הראשון לעונה מגיע רק בסביבות חודש אוקטובר, ובחורפים מסוימים אף מאוחר מכך. הגעת הגשם מוקדם יותר השנה דורשת מהרשויות גם להקדים את היערכותן לכך. לדברי ד"ר גבעתי, "גשם ראשון בכל עונה דורש היערכות מיוחדת בשל האבק, העלים ושאר השפעות שהצטברו במהלך הקיץ - וזה יכול להשפיע על מערכות הניקוז בערים".
התחזית המלאה
הלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, ובצפון מערב הנגב ייתכנו הגבלות ראות כתוצאה מערפל כבד. מחר מזג האוויר יהיה בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שיהיו רגילות לעונה. תחול הקלה בעומסי החום.
ביום שבת עצמו לא יהיה שינוי ניכר בטמפרטורות, על אף שבבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ. במהלך הלילה, כאמור, צפויים גשמים בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, לצד סופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון. קיים חשש מהצפות לאורך מישור החוף.
הגשמים עשויים להימשך גם בשעות הבוקר מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. עד הצהריים ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, שיהיו נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.
למחרת, ביום שני, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך החוף. תחול עלייה בטמפרטורות, שעדיין יהיו מעט מתחת לממוצע העונתי.
ההיערכות - גם להמשך
ברשות ניקוז ונחלים ירקון נערכים לגשמים הקיצוניים. המנכ"ל אריק ליבוביץ הסביר כי רשויות הניקוז בארץ מבצעות עבודות הנדסיות להסדרת הנחלים וטיפול בחסימות, אך מערכת ניקוז עירונית טובה יכולה להתמודד עם כ- 25 עד 30 מ"מ גשם בשעה. "כל כמות מעבר לכך עלולה לגרום להצפות", אמר, על אף שבפועל גם כמויות גשמים קטנות יותר גורמות לא פעם להצפות. לדבריו, "התחזית הנוכחית מדברת על כ- 30 מ"מ גשם באזור מישור החוף, כמות הקרובה מאוד לסף הקיבולת, מה שמעלה חשש להצפות אם הגשם ירד בפרק זמן קצר".
בסופו של דבר, אמר ליבוביץ, ההיערכות האמיתית צריכה להיות פעולות מערכתיות ואסטרטגיות ארוכות טווח - כדי לבצע פעולות ניקוז ראויות בנחלים. "פרויקט הניקוז הנדרש לפארק אריאל שרון הושלם רק בחלקו, כי אין את המימון הנדרש", אמר. "יש פרויקטים נוספים באזור צפון תל אביב והרצליה שאינם מתוקצבים. משרד החקלאות מקצה בשנה כ-75 מיליון שקלים לכל 11 רשויות הניקוז בארץ, בזמן שפרויקט אחד יכול לעלות כ-100 מיליון שקלים - מה שממחיש את חוסר ההלימה בין התקציב הכללי לצרכים".
לדבריו, "יש הכרח להכיר בנושא שינויי האקלים וההגנה מפני שיטפונות והצפות כמשבר לאומי שדורש התייחסות ממשלתית כוללת. הכרזה כזו תבטיח תקציב מתאים".
"מזג האוויר משתגע בכל העולם, וזה לא משעשע"
האירוע הנוכחי, אם כן, הוא תמרור אזהרה לחומרת המצב. בריאיון באולפן ynet הבוקר, הסביר ד"ר עמיר גבעתי כי "השנה מזג האוויר משתגע בכל העולם. זה ממש לא משהו משעשע, אלא מאוד רציני. מצד אחד יש אזורים באמת שסובלים מגלי חום קיצוניים כמו באירופה, שגם בימים אלה עדיין יש שם 40°. הם מקבלים אוויר שמגיע מהמדבריות של סהרה, ובתנועה סיבובית אוויר ממזרח אירופה יורד אלינו - קר יותר. התשובה היא 'סופר אל ניניו' - זה מים מאוד מאוד חמים באוקיינוסים שמשפיעים על האטמוספירה. זה כמו חדר כשאנחנו פתאום מכניסים אוויר חם - וזה משנה את תנועת האוויר בכל החדר.
"בשורה התחתונה, 2026 היא שנה משוגעת, כנראה שגם 2027 תהיה כזאת, כי פשוט דפוסי מזג האוויר משתנים. אזורים שלא אמורים לקבל גשם בקיץ, כמו המזרח התיכון, מקבלים כבר פעמיים גשמי קיץ - מה שלא קרה מעולם. אזורים שאמורים לקבל גשם בקיץ ולהיות קרירים יותר כמו אירופה, מתייבשים עם נהרות מיובשים - וגשם שלא יורד".
נהלת המחלקה הכלכלית וחוסן אקלימי באדם טבע ודין, אורלי בביצקי, אמרה כי "כבר ביולי התריע השירות המטאורולוגי על אירועי מזג אוויר קיצוניים הצפויים בשל תופעת הסופר אל ניניו, אך הממשלה לא נערכה ושוב הציבור נותר לבד אל מול הסכנות. ישראל חייבת תוכנית לאומית, מתוקצבת ומחייבת, להתמודדות עם הצפות ואירועי קיצון כחלק מהיערכות רחבה למשבר האקלים.
"ב-2026 ישראל מתייבשת וישראל מוצפת – ואלה שני צדדים של אותו משבר. דווקא בימים שבהם שוב עולה לכותרות המחסור במים, חשוב לזכור שניהול נכון של מי נגר, באמצעות פתרונות כמו החדרת מי נגר, יכול גם לצמצם הצפות וגם לשקם את האקוויפרים – מאגר החירום הלאומי של ישראל. לקראת הבחירות, אדם טבע ודין דורש מהמועמדים להציב את ההיערכות למשבר האקלים בראש סדר העדיפויות".