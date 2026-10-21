לקראת השרב הסתווי שצפוי בסוף השבוע, כבר היום (רביעי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף ויהיה מעונן חלקית. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-80 ס"מ.
מחר הטמפרטורות יוסיפו לעלות והלחות תרד בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וייעשה חם מהרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף ויהיה בהיר עד מעונן חלקית.
בשישי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ. בעמקי המזרח תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בשבת יהיה בהיר בדרך כלל וצפויה ירידה בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. עם זאת, עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים.
בשירות המטאורולוגי ציינו כי בשישי הטמפרטורות יטפסו ל-38 מעלות בבקעת הירדן, ל-35 עד 37 בשפלה וליותר מ-30 בהרים ובחוף. לפי התחזית השרב ילווה בתנאי יובש עקב לחות יחסית נמוכה, וברוחות מזרחיות חזקות עם משבים של 40 עד 50 קמ"ש, בעיקר בשעות הבוקר של יום שישי. עוד קודם, ביום חמישי צפוי אובך והגבלות ראות עקב התחזקות הרוחות. גשם משמעותי לא צפוי בשבוע הקרוב ושינוי צפוי רק בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-23, תל אביב 18-27, חיפה 20-26, צפת 16-24, קצרין 17-28, טבריה 19-30, נצרת 19-27, עפולה 19-28, בית שאן 20-31, לוד 18-27, אשדוד 19-26, עין גדי 22-27, באר שבע 16-26, מצפה רמון 16-23, אילת 22-30.