שצפוי בסוף השבוע, כבר היום (רביעי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף ויהיה מעונן חלקית. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-80 ס"מ.

שצפוי בסוף השבוע, כבר היום (רביעי) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי לאורך מישור החוף ויהיה מעונן חלקית. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, גובה הגלים ינוע בין 30 ל-80 ס"מ.

. בעמקי המזרח תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בשבת יהיה בהיר בדרך כלל וצפויה ירידה בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. עם זאת, עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים.

. בעמקי המזרח תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בשבת יהיה בהיר בדרך כלל וצפויה ירידה בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. עם זאת, עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים.

בשישי תחול עלייה נוספת בטמפרטורות וייעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ . בעמקי המזרח תורגש הכבדה בעומס החום. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון ובהרי המרכז. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. בשבת יהיה בהיר בדרך כלל וצפויה ירידה בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובצפון הנגב. עם זאת, עדיין יהיה חם מהרגיל ברוב האזורים.