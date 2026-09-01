מתי המעבר לשעון חורף 2026?

שעון החורף ייכנס לתוקפו בלילה שבין 24 ל-25 באוקטובר 2026 (בין שבת לראשון) . בשעה 02:00 יחזרו מחוגי השעון שעה אחת אחורה, כך שנוכל לישון שעה נוספת. שעון החורף יימשך עד המעבר לשעון קיץ ב-26 במרץ 2027.

איך אדע שהשעון המעורר שלי יעבוד בזמן הנכון?

ברוב המוחלט של הסמארטפונים השעה מתעדכנת באופן אוטומטי, כך שאין צורך לבצע שום שינוי. אם אתם לא בטוחים שהטלפון שלכם מעדכן אוטומטית את השעה, יש להיכנס להגדרות הטלפון ולשנות בהגדרות את הגדרת תאריך ושעה מ"כיוון אוטומטי" לידני ותחת "שעון מקומי" לבחור ב"ירושלים".

גלריה מעבר משעון קיץ לחורף ( צילום: shutterstock )

בלילה של החלפת השעון נישן שעה יותר או פחות?

השעון זז שעה אחורה, לכן למעשה נרוויח שעת שינה נוספת.

למה עוברים לשעון חורף?

העברת הזמן לשעון חורף ולשעון קיץ מתבצעת בישראל לפי הגרסה האחרונה של חוק קביעת הזמן משנת 2013. לפי חוק קביעת הזמן, כמדי שנה, ביום ראשון האחרון של חודש אוקטובר מזיזים את השעון בישראל שעה אחת אחורה. הזזת השעון מסמנת גם את חילופי העונות ומזג האוויר שמתקרר, ומשמעותה המיידית היא זריחה של השמש מוקדם יותר - ושקיעתה מוקדם יותר בהתאם.

איך שעון החורף משפיע עלינו?

בחורף, כשאור השמש מוגבל ויש יותר שעות חושך ביממה, רמות הורמון המלטונין בגוף עולות ואנו עשויים להיות מנומנמים ועייפים יותר. תפקיד המלטונין (מכונה גם "הורמון חושך") הוא לווסת את מחזוריות השינה, מתוך מטרה להתאים את השינה לשעון הביולוגי. גם הסרוטונין, הורמון נוסף האחראי בין היתר על מצב הרוח והרגשות, קשור על-פי מחקרים באופן ישיר למידת החשיפה שלנו לאור. הירידה בכמות הסרוטונין בגוף בחורף עלולה לגרום למצב רוח ירוד ומדוכדך.

קשת באשדוד ( צילום: גדי קבלו )

מה הקשר בין שעון החורף לפעילות היומיומית שלנו?

שינוי השעות בין הקיץ לחורף מאפשר להתאים את פעילות בני האדם לשעות האור והחושך. בקיץ למשל אנו מרוויחים שעת אור מאוחרת, ובחורף אנו מתעוררים בדרך כלל בשעות שבהן השמש מתחילה לזרוח, וכך לא מתפספסות שעות חיוניות לניצול על-ידי האדם או המשק.

מדוע לא להשאיר את שעון הקיץ כל השנה?

בשל היתרונות הגלומים בשעון קיץ, רבים תומכים בהנהגתו למשך כל השנה. המתנגדים לשעון החורף טוענים כי הוא מקצר את זמן האיכות של הורים עם ילדיהם, מגביר את הסיכון לתאונות דרכים עקב נהיגה ממושכת יותר בשעות החשיכה, מעוות את השעון המקומי לעומת השעונים באירופה וביתר העולם ומייקר את הוצאות המשק במאות מיליוני שקלים.

מה קורה במדינות אחרות בעולם?

כמה מדינות הפסיקו להזיז את השעון בקיץ ובחורף, בהן רוב מדינות אסיה, אפריקה ודרום אמריקה. גם בארה"ב יש גורמים הלוחצים להפסיק את שינוי השעון בחורף. בנוסף, הפרלמנט האירופי הצביע ב-2019 בעד ביטול המעבר העונתי לשעון קיץ – כך שכל מדינה יכולה להחליט אם להישאר כל השנה באזור הזמן הרגיל שלה או לעבור באופן קבוע לשעון קיץ. הסוגיה עלתה גם בישראל פעמים רבות, אך לבסוף החליטה הכנסת להשאיר את המצב כפי שהוא כיום.

מתי יסתיים שעון החורף?