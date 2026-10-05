ברחבת גדולי האומה בהר הרצל נערך כעת (שני) טקס ממלכתי לציון שלוש שנים ל טבח 7 באוקטובר . במהלך נאומו נשיא המדינה יצחק הרצוג לא קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית - שלא קמה גם שלוש שנים אחרי הטבח, אך חזר בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו על הצורך לחקור את הנסיבות שהובילו למחדל. במהלך הטקס אדם התפרץ לעבר נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית וקרא לעברו: "לא מגיע לך להניח זר". שידור ישיר מהטקס

צילום: דוברות משרד הביטחון





"גיבורי מלחמת התקומה". ראש הממשלה נתניהו בטקס ( צילום:דוברות משרד הביטחון )





ההתפרצות לעבר נשיא העליון עמית ( צילום: דוברות משרד הביטחון )





בטקס משתתפים גם שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המוסד רומן גופמן, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שרי הממשלה ונציגי משפחות שכולות.

הנשיא הרצוג התייחס בנאומו לתצפיתניות שהתריעו בפני התעצמות והכנות חמאס ואמר: "הן הרגישו שמשהו מתחולל בגזרה. ראו. דיווחו. הציפו. אך איש לא הרכיב מכך תמונה מלאה. חודשים רבים לפני האסון, על קיר המיגונית שבמוצב, הן כתבו כתובות שונות, חלקן רציניות וחלקן גם מצחיקות. אחת מהן נכתבה במבט ציני, מפוכח. במבט לאחור, הכתובת מקבלת משמעות מצמררת. לוכדת את סיפורה של מדינה שלמה - סיפורה של ישראל ערב המלחמה. וכך כתבו בצבע ורוד בולט: "תראו איך היא הולכת בשלווה, כאילו עזה לא לידה".

גלריה ( צילום: גיל יוחנן )

( צילום: גיל יוחנן )

במהלך נאומו הנשיא לא הזכיר את הביטוי "ועדת חקירה ממלכתית", אך קרא לחקור את המחדל. לדברי הנשיא: "כל אלה, מחייבים אותנו לחקור בנחישות ובאומץ, וללא משוא פנים ולהבין – איך זה קרה לנו?! שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. ישנן מסקנות ברורות שאנחנו כבר יודעים שעלינו להפנים: אסור להתעלם מאזהרות, מסימנים מדאיגים. ועלינו להישיר מבט גם אל מה שקורה לנו בתוך הבית, בפנים.

"בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. ברור שמותר לנו לחלוק ואפילו חובה עלינו להתווכח - על דברים חשובים, על השאלות הגדולות. אבל עלינו לזכור – מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר. ילדיו יגדלו באותה מדינה כמו ילדיך. הם ידרשו לשמור עליה, יחדיו ולבנות את המחר שלה – יחדיו".

נאומו של הנשיא הרצוג בטקס ( צילום: דוברות משרד הביטחון )





ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר: "נשמור על הבית מפני חיות הטרף שרודפות אותנו, ונעשה זאת יחד - יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים ובני ובנות קבוצות אחרות. המתקפה הייתה יריית הפתיחה לתוכנית של הציר האיראני להשמיד את ישראל, לחנוק אותנו בטבעת אש. אלפי טילים קטלניים שמכוונים לערינו וליישובינו ופצצות גרעין שנועדו להשמיד את מדינתנו למחוק אותה מעל פני האדמה". לדברי נתניהו: "בזכות גבורת לוחמינו הפכנו את הקערה על פיה, הסרנו סכנה מידית של השמדת אזרחינו, השמדת המדינה. יש משימות לפנינו ואנו מתכוונים להשלים אותן - בעזה לא יהיה שלטון חמאס, מי שהחזיק את חטופינו יחיה על זמן שאול".

נתניהו התייחס לבידוד המדיני של ישראל ואמר: "מנהיגי העולם אומרים לי 'הכיתם את מחבלי האיסלאם שוק על ירך'. ואז רבים מוסיפים 'הלוואי גם אצלנו יגדל דור לוחמים כזה', אבל יש מנהיגים אחרים שרוצים להחרים אותנו. להם אני אומר, 'ישראל נתונה במלחמת קיום שאין צודקת ממנה, וזו האמת, ואתם צריכים להתבייש בשקרים שלכם". נתניהו איחל איחולי החלמה לפצועים תוך שהוא שב וכינה את המלחמה "מלחמת תקומה".

( צילום: גיל יוחנן )

יום הזיכרון לטבח נקבע לתאריך העברי, כ"ד בתשרי. דגל המדינה הורד הבוקר לחצי התורן. פורום מטכ"ל התכנס בבסיס זיקים, שם הורד הדגל גם כן לחצי התורן. בשעה 14:00 ייערך טקס ממלכתי נוסף לציון שלוש שנים לטבח שייערך באתר הזיכרון לחללי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים, במעמד ראשי המדינה, ויכלול גם הוא נאומים.