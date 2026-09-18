ריצה המונית ועימותים, במהלך הניסיון של ספרד להעביר מהגרים במובלעת למחנה אוהלים חדש: בתיעוד נראו אלפי מהגרים רצים היום (שישי) ברחובות המובלעת הצפון באפריקה סאוטה , בזמן שהרשויות ניסו להעביר אותם למחנה האוהלים. צפו בסרטון, שבו נראים המהגרים רצים, מריעים וצועקים:

המוני מהגרים רצים ברחובות סאוטה





לפני יותר מחודש וחצי הסתננו יותר מ-70 אלף מהגרים לסאוטה , הגובלת במרוקו, בתמונות שהדהימו את העולם. רוב המהגרים אמנם סולקו , אבל כ-13 אלף נותרו במובלעת. עד כה הם ישנו ברחובות ובחופים, והיום החלה המשטרה הספרדית להעביר את חלקם לאזור הנמל בעיר.

במהלך העברת המהגרים התקשו השוטרים להשתלט על ההמונים שנאבקו לתפוס מקום באתר האוהלים. הרשויות מסרו כי יש במקום מספיק אוהלים עבור 1,700 בני אדם. ב"דיילי מייל" נכתב כי על פי דיווחים מקומיים, המשטרה הלאומית והיחידה לפיזור הפרות סדר נאלצו להתערב, והשתמשו בגז מדמיע כדי לעצור את המהומה. המשטרה החלה לאסוף את המהגרים בשעה 6:30 בבוקר על מנת להעבירם למחנה האוהלים, שם יש מקלחות ומיטות. ממשלת ספרד ביצעה את ההעברה למרות התנגדותה של הרשות המקומית השמרנית.

הריצה ההמונית בסאוטה

ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, ספג ביקורת חריפה על אופן הטיפול במשבר. החודש רבבות הפגינו בסאוטה ובשלל ערים בספרד, והמחאות הללו הפכו למפגן כוח של הימין נגד ממשלת השמאל של סנצ'ס – שמואשמת כי זנחה את ביטחונה של סאוטה וכי עודדה את המשבר במדיניות ההגירה המקלה שלה.

עם זאת, סנצ'ס התעקש שממשלתו לא ניהלה את המשבר בצורה לקויה, אלא שהרשויות פשוט לא הצליחו להתמודד עם היקף זרם המהגרים. בריאיון טלוויזיוני השבוע הודה סנצ'ס כי הרשויות היו המומות מהמספר העצום של המהגרים שהגיעו. לדבריו, הממשלה מקווה להשתלט על המצב עד סוף השנה. הוא ביקש מתושבי סאוטה, שם מתגוררים כ-84 אלף איש, להתאזר בסבלנות.

הפריצה ההמונית לסאוטה, בסוף יולי ( צילום: רויטרס )





הפגנת ענק במדריד נגד סנצ'ס





בתחילה טענו גורמים רשמיים כי לא התקבלה כל התרעה לפני החציה ההמונית, אולם בהמשך פרסמה הממשלה 40 מסרים שהיו מסווגים בעבר, ומהם עלה כי המרכז הלאומי למודיעין של ספרד (CNI) הזהיר יממה לפני החציה מפני ניסיונות מאורגנים להיכנס לסאוטה דרך היבשה והים.

ב"דיילי מייל" צוין שבאחד המסרים נכללה התייחסות לקריאה ברשתות החברתיות לניסיון חציה המוני בערב שלאחר מכן. ה-CNI אף התריע בפני המודיעין של מרוקו. סנצ'ס דחה את הטענות שלפיהן המסרים היוו התרעה רשמית: "הודעות הוואטסאפ אינן הוכחה לכך שהייתה התרעה, להפך".