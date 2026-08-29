עשרות חרדים חסמו אוטובוסים בכניסה לירושלים: מחאת החרדים נגד הגעת אוטובוסים של אגד מהצפון לירושלים לפני כניסת השבת החלה בשבת הקודמת, ונמשכת גם היום - כשלא פחות מ-13 אוטובוסים נתקעו ולא יכלו להיכנס לבירה עקב המחאה. ניידת אחת, שהגיעה אחרי זמן רב, הסתובבה - ועזבה את המקום.

גלריה האוטובוסים בכניסה לירושלים ( צילום: לירן תמרי )

דקות ארוכות חלפו מתחילת החסימה עד שניידת אחת הגיעה. כ-50-30 מפגינים הגיעו לשדרות וייצמן וחסמו לחלוטין את הכניסה לעיר מכביש 1. הניידת הסתובבה על עקביה ועזבה את המקום. המפגינים, שקראו "המשטרה ברחה", פתחו ב"יוזמתם" את החסימה עם צאת השבת.

אותם קווי אוטובוס מגיעים מדי שבת מהצפון, כחלק מהסטטוס קוו ארוך השנים, ומורידים נוסעים מחוץ לתחנה המרכזית. החרדים חסמו את הגעתם לירושלים הערב על ידי הצבת מחסומים. מכוניות פרטיות הצליחו לעקוף את החסימה בכביש הרחב, כשהמיקוד של החרדים הוא אותם אוטובוסים שנוסעים בשבת.

המשטרה מסרה כי "כוחות מתוגברים בדרכם למקום על מנת לפזר את מפרי הסדר ולהשיב את התנועה לסדרה. המשטרה פועלת להפנות את התנועה בכניסה לעיר לצירים חלופיים".

( צילום: לירן תמרי )

החסימה אמש בבני ברק





המחאה בירושלים מתקיימת במקביל לאחת דומה בצפת - שם הכיכר המרכזית של העיר, כיכר אגד, הפכה ל זירת קרבות שבת כבר יותר מחודשיים. חרדים מגיעים מדי שבת מחוץ לעיר ומפגינים נגד תחבורה ציבורית בשבת, כשחברת "נתיב אקספרס" המפעילה את הקווים בעיר פועלת להסעת חיילים ואזרחים בעיר - כחלק מסטטוס קוו שנמשך שנים ארוכות.

וגם לבני ברק הגיעו מחאות השבת. אתמול גורמים בעיריית בני ברק הניחו לפני כניסת השבת מכולות על הכביש שמוביל לשכונת מתחם הסופרים בעיר - שכונה שבה מתגוררים גם תושבים חילונים - וחסמו את הגישה אליה.