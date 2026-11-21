"אם 'גוש הבגידה' יקים ממשלה יחד עם האויבים הפלסטינים בכנסת - 'גוש הבגידה', כן הם בוגדים, אז החלון הישראלי לתקיפה באיראן ייסגר". כך אמר אתמול (שישי) אל"מ (במיל')

"אם 'גוש הבגידה' יקים ממשלה יחד עם האויבים הפלסטינים בכנסת - 'גוש הבגידה', כן הם בוגדים, אז החלון הישראלי לתקיפה באיראן ייסגר". כך אמר אתמול (שישי) אל"מ (במיל')