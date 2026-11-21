המתקפה של הבכיר נגד חברי הכנסת מגוש איזנקוט - שמושפעים מהחלטותיו. "אם 'גוש הבגידה' יקים ממשלה יחד עם האויבים הפלסטינים בכנסת - 'גוש הבגידה', כן הם בוגדים, אז החלון הישראלי לתקיפה באיראן ייסגר". כך אמר אתמול (שישי) אל"מ (במיל') רונן כהן, ראש הוועדה המייעצת לאבטחת אישים באולפן i24NEWS, על רקע הפלונטר הפוליטי והאפשרות לחידוש האש עם הרפובליקה האיסלאמית.
"הלוואי והייתי אומר את זה בהתרסה, בעקיצה, בציניות, אבל אני אומר את זה בכאב לב, קרוע", אמר בפתח דבריו. "יכול להיות שאמריקנים יצאו למערכה, כי זה עניין של טראמפ, אבל אז ישראל לא תהיה בסיפור, כי צריך להבין, מבחינת הפלסטינים בכנסת, אין אפשרות להכות בראש התמנון, כי ראש התמנון מממן את אחיהם בחמאס ובחיזבאללה".
מנגנון אבטחת האישים בישראל בנוי בשכבות. שב"כ, המשטרה, המוסד והמל"ל מעריכים איומים ומציגים חלופות, הוועדה הציבורית מייעצת, אך ועדת השרים לענייני שב"כ היא זו שמחליטה. הוועדה הציבורית נוצרה אחרי רצח ראש הממשלה לשעבר יצחק רבין, כדי להוסיף לתהליך שכבה עצמאית ומקצועית.
ההרכב שלה נועד לבטא איזון, שאינו תלוי ברוב בכנסת: שלושה אנשי ציבור - בכיר מקצועי או ניהולי בשירות המדינה, גורם ביטחוני בכיר ושופט בדימוס או בעל כשירות מקבילה. הוועדה אמורה לשקול את חומרת האיום, רגישות התפקיד, החשיפה הציבורית, הנזק האפשרי ויכולתם של גופים אחרים לספק מענה.
היא אינה יחידת מודיעין, אינה יחידת אבטחה ואינה הממשלה. תפקידה לקחת את החומר המקצועי ולתרגם אותו להמלצה עצמאית. כלומר, דווקא משום שהיא אינה מחליטה לבדה, האמון בחוסר הפניות שלה הוא כמעט כל הנכס שהיא מחזיקה.
אך יו"ר הוועדה, אל"מ (במיל') כהן, כבר יצא כמה וכמה פעמים נגד אנשי האופוזיציה, שלאחרונה נאלץ לדון גם באבטחת ראשיה. בתחילת 2023, זמן קצר אחרי שממשלת נתניהו הוקמה, היא החליפה את הרכב הוועדה ושינתה את כללי הכהונה. במקום תקופה קבועה של שלוש שנים, כהונת חברי הוועדה מסתיימת בתוך 120 יום מכינון ממשלה חדשה. הוועדה שכיהנה אז הוחלפה מיד.
בהמשך התפטר היו"ר מוטי שפירא, לאחר שוועדת השרים התעלמה שוב ושוב מהמלצות הוועדה. במקומו ביקש ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את כהן, פרשן קבוע בערוץ 14, אף שלא היה בעל ניסיון באבטחת אישים.
כהן עצמו כבר התבטא לא אחת בצורה מעוררת מחלוקת, וכך למשל בריאיון ארוך לגדי טאוב הוא הציג את התנהלות הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי וראש השב"כ לשעבר רונן בר כחלק מ"ניסיון הפיכה" נגד נתניהו, ותיאר בכירים במערכת כשומרי סף שנוטלים לעצמם חופש אסור לפעול נגד הימין, זאת כדי הצדיק את חוסר האמון של נתניהו בהם.
ביולי האחרון, לפני הדיונים בוועדה המייעצת על אבטחת גדי איזנקוט ויאיר גולן לפני הבחירות, תקף כהן את יו"ר ישר!: "על המצח של איזנקוט כתוב 7 באוקטובר", אמר כהן למרות שאיזנקוט כלל לא היה בתפקיד כלשהו במהלך הטבח והשתחרר מתפקידו כרמטכ"ל חמש שנים לפני האסון. "אני מודאג שאנשים נתפסים כמנהיגים שאין בהם כלום והם מסוכנים מאוד למדינת ישראל", אמר עליו בהזדמנות אחרת.