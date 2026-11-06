לאחר המפלה הצורמת של הרפובליקנים בבחירות האמצע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (שישי) כי ראש הסגל בבית הלבן סוזי וויילס תסיים את תפקידה. במקומה ייכנס לתפקיד מקורבו היהודי סטיבן מילר. "היא עשתה עבודה יוצאת דופן. אני מודה לה", כתב טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו Truth Social.
"התפקיד שלי משתנה, אבל המחויבות שלי לנשיא - לעולם לא", אמרה ראש הסגל היוצאת בתגובה. וויילס, שנחשבת לאחת הדמויות הבכירות והחשובות ביותר בכוורת שלו, הודיעה כי החלימה מסרטן השד לפני כחודשיים. היא אסטרטגית ולוביסטית עם ותק של יותר מ-40 שנה בפוליטיקה האמריקנית, ואף שהייתה גורם משפיע בכוורת של טראמפ כבר בקמפיין הנשיאות הראשון שלו, ב-2016, שמה לא היה מוכר במיוחד בציבור האמריקני עד לממשל הנוכחי, שבו מונתה לאישה הראשונה אי-פעם המכהנת כראש סגל הבית הלבן.
בארה"ב יש לראש סגל הבית הלבן חשיבות אדירה בממשל, והוא נחשב ל"שומר הסף" של הנשיא ומי שלא רק אחראי על ניהול צוותו ולוח הזמנים שלו, אלא גם מחליט במידה רבה למי תהיה גישה אליו.
מילר (41), שמכהן כיום כסגן ראש הסגל לענייני מדיניות בבית הלבן, ייכנס לתפקיד כבר ביום שני הקרוב. הוא נתפס כאיש הימין הקיצוני ביותר בבית הלבן: לאומן שמקדם מדיניות פנים שהובילה לגירושים המוניים בלי הליכים משפטיים, הפרדת משפחות ודחיפה לשינוי הקריטריונים של מי יכול להיחשב אזרח אמריקני, כולל כאלה שנולדו בארה"ב.
הוא מלווה את הנשיא מאז הקמפיין הראשון שלו ב-2016, היה שותף לכתיבת נאומיו וכיהן כיועצו הבכיר בכהונתו הראשונה. עם שובו של טראמפ לבית הלבן מונה מילר לתפקיד סגן ראש הסגל וליועץ לביטחון המולדת. הוא נולד למשפחה יהודית ליברלית בסנטה מוניקה שבקליפורניה ואבותיו נמלטו מהפוגרומים באירופה והיגרו לארה"ב. עובדה זו עוררה ביקורת רבה על מדיניות ההגירה שהוא מקדם. מילר גם עורר סערה בקהילה היהודית בעקבות חשיפת התכתבויות שבהן קידם חומרים המזוהים עם הלאומנות הלבנה, וארגונים יהודיים דרשו את פיטוריו.
מבחינת ישראל, מילר נמנה עם האגף הפרו-ישראלי בסביבת טראמפ ותמך בתקיפות האמריקניות-ישראליות נגד איראן. הוא היה מעורב במהלכי הממשל נגד פעילים פרו-פלסטינים בקמפוסים ברחבי ארה"ב, לרבות ניסיונות לגרש סטודנטים זרים שהשתתפו במחאות נגד ישראל.
עזיבתה של ויילס, האישה הראשונה בהיסטוריה שכיהנה כראש סגל הבית הלבן, מצטרפת לשורה ארוכה של פרידות מנשים בכירות בממשלו השני של טראמפ. בחודשים האחרונים פוטרו או התפטרו התובעת הכללית פאם בונדי, שהסתבכה בפרשת מסמכי אפשטיין, השרה לביטחון המולדת קריסטי נואם, שהודחה בעקבות שורת שערוריות, שרת העבודה לורי צ'אבס-דרמר, שפרשה בצל חשדות להתנהלות פסולה, וראש המודיעין הלאומי טולסי גבארד, שהתפטרה על רקע מחלת בעלה ולאחר חילוקי דעות עם הנשיא.
בהמשך נאלצה לעזוב גם שגרירת ארה"ב ביוון קימברלי גילפויל, בת זוגו לשעבר של דונלד טראמפ ג'וניור. דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט פרשה באוגוסט מסיבות משפחתיות, ומחליפתה קייטי זכריה פוטרה כעבור חמישה ימים בלבד בתפקיד. אתמול הצטרפה לרשימה גם הארמיט דילון, ראש חטיבת זכויות האזרח במשרד המשפטים, שהודיעה על התפטרותה. ארבע הנשים הראשונות עזבו את תפקידי הקבינט שלהן בתוך שלושה חודשים והוחלפו כולן בגברים. כעת גם ויילס מפנה את מקומה לגבר, סטיבן מילר, מהמקורבים ביותר לטראמפ. התופעה כבר עוררה ביקורת מצד מחוקקות דמוקרטיות, שהאשימו את הנשיא בכך שהוא ממהר להיפטר מנשים בממשלו, בשעה שגברים שנקלעו לשערוריות נותרו בתפקידיהם.