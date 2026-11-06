"התפקיד שלי משתנה, אבל המחויבות שלי לנשיא - לעולם לא", אמרה ראש הסגל היוצאת בתגובה. וויילס, שנחשבת לאחת הדמויות הבכירות והחשובות ביותר בכוורת שלו, הודיעה כי

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