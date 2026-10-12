לאחר הזיהום החריג: המשרד להגנת הסביבה מסר הערב (שני) כי לאחר התייעצות שנערכה עם משרד הבריאות - אין מניעה לחזרת תלמידי התיכון החברתי ובית הספר ארזים בקריית אתא למתכונת רגילה החל ממחר. כמו כן, על פי המשרד להגנת הסביבה התושבים באזור יכולים לחזור לשגרה מלאה. עוד נמסר כי המשרד ימשיך לעקוב אחר נתוני הניטור, וכמשנה זהירות יציב מחר תחנת ניטור ניידת נוספת בבית הספר ארזים.
אמש, הורה משרד הבריאות על אי-קיום לימודים בשני בתי הספר בקריית אתא, וקרא לעובדים באזור התעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. ההודעה פורסמה בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שנמדדו בסמוך למתחם בזן, ולאחר הפרסום בחדשות רשת לפיו למרות זיהום הגבוה פי 3 מהמותר באחד מבתי הספר, הלימודים התקיימו כרגיל. הזיהום החריג נמדד במהלך עבודות תחזוקה ושיקום נזקים מהמלחמה עם איראן השנה במתקני בזן.
הערב נמסר מהמשרד להגנת הסביבה כי: "בבדיקות שנערכו במהלך היום ובשעות האחרונות בתחנות הניטור הסביבתיות לא נמדדו ריכוזים החורגים מערכי הסביבה הקבועים. נוסף על כך, נצפית ירידה משמעותית בריכוזי הבנזן בתחנות הניטור התפעוליות שעל גדר מפעל גדיב".
בעקבות הזיהום החריג שנמדד המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא דורש מבז״ן תוכנית למניעת פליטות חריגות כתנאי לחידוש עבודות התחזוקה במתקני החברה. על פי ההודעה "המשרד הבהיר לנציגי המפעל כי לא תאושר חזרה לעבודות התחזוקה עד לאישור התוכנית".
ראש עיריית חיפה יונה יהב קרא היום לטפל באופן ראוי במפגע המסוכן. "כשסוגרים בתי ספר בגלל חומרים מסרטנים באוויר, זו כבר לא נורת אזהרה", אמר, "זו אזעקת אמת. ההפקרות הזו חייבת להיפסק". לדברי יהב, "מדובר באירוע חמור ובלתי נסבל. במדינה מתוקנת, ילדים לא צריכים להישאר בבית בגלל זיהום אוויר ממפעלים פטרוכימיים, ותושבים לא צריכים לקבל הנחיות להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות כדי להגן על בריאותם. שוב אנחנו נחשפים למציאות הבלתי נסבלת במפרץ חיפה: מפעלים מזהמים ממשיכים לפעול בלב מטרופולין מאוכלס, והציבור הוא זה שמשלם את המחיר. הפעם מדובר בריכוזים חריגים של בנזן, חומר מסרטן, ובסגירת שני בתי ספר. מה עוד צריך לקרות כדי שממשלת ישראל תתעורר?".