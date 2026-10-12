: המשרד להגנת הסביבה מסר הערב (שני) כי לאחר התייעצות שנערכה עם משרד הבריאות - אין מניעה לחזרת תלמידי התיכון החברתי ובית הספר ארזים בקריית אתא למתכונת רגילה החל ממחר. כמו כן, על פי המשרד להגנת הסביבה התושבים באזור יכולים לחזור לשגרה מלאה. עוד נמסר כי המשרד ימשיך לעקוב אחר נתוני הניטור, וכמשנה זהירות יציב מחר תחנת ניטור ניידת נוספת בבית הספר ארזים.

: המשרד להגנת הסביבה מסר הערב (שני) כי לאחר התייעצות שנערכה עם משרד הבריאות - אין מניעה לחזרת תלמידי התיכון החברתי ובית הספר ארזים בקריית אתא למתכונת רגילה החל ממחר. כמו כן, על פי המשרד להגנת הסביבה התושבים באזור יכולים לחזור לשגרה מלאה. עוד נמסר כי המשרד ימשיך לעקוב אחר נתוני הניטור, וכמשנה זהירות יציב מחר תחנת ניטור ניידת נוספת בבית הספר ארזים.

הערב נמסר מהמשרד להגנת הסביבה כי: "בבדיקות שנערכו במהלך היום ובשעות האחרונות בתחנות הניטור הסביבתיות לא נמדדו ריכוזים החורגים מערכי הסביבה הקבועים. נוסף על כך, נצפית ירידה משמעותית בריכוזי הבנזן בתחנות הניטור התפעוליות שעל גדר מפעל גדיב".

הערב נמסר מהמשרד להגנת הסביבה כי: "בבדיקות שנערכו במהלך היום ובשעות האחרונות בתחנות הניטור הסביבתיות לא נמדדו ריכוזים החורגים מערכי הסביבה הקבועים. נוסף על כך, נצפית ירידה משמעותית בריכוזי הבנזן בתחנות הניטור התפעוליות שעל גדר מפעל גדיב".

הערב נמסר מהמשרד להגנת הסביבה כי: "בבדיקות שנערכו במהלך היום ובשעות האחרונות בתחנות הניטור הסביבתיות לא נמדדו ריכוזים החורגים מערכי הסביבה הקבועים. נוסף על כך, נצפית ירידה משמעותית בריכוזי הבנזן בתחנות הניטור התפעוליות שעל גדר מפעל גדיב".

בעקבות הזיהום החריג שנמדד המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא דורש מבז״ן תוכנית למניעת פליטות חריגות כתנאי לחידוש עבודות התחזוקה במתקני החברה. על פי ההודעה "המשרד הבהיר לנציגי המפעל כי לא תאושר חזרה לעבודות התחזוקה עד לאישור התוכנית".

בעקבות הזיהום החריג שנמדד המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא דורש מבז״ן תוכנית למניעת פליטות חריגות כתנאי לחידוש עבודות התחזוקה במתקני החברה. על פי ההודעה "המשרד הבהיר לנציגי המפעל כי לא תאושר חזרה לעבודות התחזוקה עד לאישור התוכנית".

בעקבות הזיהום החריג שנמדד המשרד להגנת הסביבה הודיע כי הוא דורש מבז״ן תוכנית למניעת פליטות חריגות כתנאי לחידוש עבודות התחזוקה במתקני החברה. על פי ההודעה "המשרד הבהיר לנציגי המפעל כי לא תאושר חזרה לעבודות התחזוקה עד לאישור התוכנית".