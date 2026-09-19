רשת אל-ג'זירה וסוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא" דיווחו הבוקר (שבת) על אש שנורתה לעבר בתי פלסטינים בכפר אל-מורייר, מצפון-מזרח לרמאללה, כשלפי אחד הדיווחים התפתחו במקום עימותים בין מתנחלים לפלסטינים. בנוסף, מדובר צה"ל נמסר אתמול כי בוצע ירי לעבר רכב ישראלי במרחב שסמוך לכפר, ליד חוות מצודת דוד, וכי בתגובה לכך כוחות הביטחון ביצעו סריקות באזור והטילו חסמים על הכפר.

רשת אל-ג'זירה וסוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא" דיווחו הבוקר (שבת) על אש שנורתה לעבר בתי פלסטינים בכפר אל-מורייר, מצפון-מזרח לרמאללה, כשלפי אחד הדיווחים התפתחו במקום עימותים בין מתנחלים לפלסטינים. בנוסף, מדובר צה"ל נמסר אתמול כי בוצע ירי לעבר רכב ישראלי במרחב שסמוך לכפר, ליד חוות מצודת דוד, וכי בתגובה לכך כוחות הביטחון ביצעו סריקות באזור והטילו חסמים על הכפר.

רשת אל-ג'זירה וסוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא" דיווחו הבוקר (שבת) על אש שנורתה לעבר בתי פלסטינים בכפר אל-מורייר, מצפון-מזרח לרמאללה, כשלפי אחד הדיווחים התפתחו במקום עימותים בין מתנחלים לפלסטינים. בנוסף, מדובר צה"ל נמסר אתמול כי בוצע ירי לעבר רכב ישראלי במרחב שסמוך לכפר, ליד חוות מצודת דוד, וכי בתגובה לכך כוחות הביטחון ביצעו סריקות באזור והטילו חסמים על הכפר.