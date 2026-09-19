רשת אל-ג'זירה וסוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא" דיווחו הבוקר (שבת) על אש שנורתה לעבר בתי פלסטינים בכפר אל-מורייר, מצפון-מזרח לרמאללה, כשלפי אחד הדיווחים התפתחו במקום עימותים בין מתנחלים לפלסטינים. בנוסף, מדובר צה"ל נמסר אתמול כי בוצע ירי לעבר רכב ישראלי במרחב שסמוך לכפר, ליד חוות מצודת דוד, וכי בתגובה לכך כוחות הביטחון ביצעו סריקות באזור והטילו חסמים על הכפר.
המשטרה עדכנה כי אתמול בצהריים פתחה בחקירת מקרה אלימות של תקיפת אישה פלסטינית באמצעות מקל באזור חירבת מרכז שבדרום הר חברון. במשטרה אמרו כי מדובר בחשוד צעיר שנמלט, וכי כוחות צה"ל שהגיעו בתחילה למקום לא איתרו אותו. שוטרים שהוזעקו למקום בעקבות המקרה החלו בסריקות בניסיון לאתר את החשוד, אך הוא טרם נתפס.
ההיערכות בצה"ל לחגי תשרי נמשכת גם אחרי ראש השנה, וכוחות חטיבת הנח"ל ממשיכים במבצע ממוקד ורחב היקף לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. בחודשים האחרונים הכוחות סרקו יותר מ-1,200 מבנים ואתרים באזור וחשפו בין היתר מעבדה לייצור מטעני חבלה, ולאחרונה נצפו נגמ"שים רבים גם בגזרת שכם.
בצה"ל מצביעים על דריכות שיא והגברת כוננות לדרגה מרבית, כאשר המערכת מתוחה עד הקצה ונערכת בכוחות מתוגברים לקראת יום כיפור - עם דגש על סוכות ושמחת תורה. במהלך ימי החג צפויים לפקוד את אזור יהודה ושומרון אלפי מטיילים ומבקרים.