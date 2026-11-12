בישראל לא חושבים, לעת עתה, כי המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן התפוצץ, חרף דבריו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מוקדם יותר. לפי מה שידוע בירושלים, האיראנים עומדים על שלהם ולא זזו אפילו במעט מהתנאים שהציבו - והאמריקנים מבינים שבסיטואציה הזו אין באמת סיכוי להגיע להסכם.

בוושינגטון היו חייבים לעשות מהלך נוסף כדי שאם יהיה מהלך צבאי, יוכלו לומר שעשו את המקסימום במטרה להגיע להסכם. כעת נשאלת השאלה מה יעשה טראמפ בעניין: האם יילך על ההמלצה של שר האוצר של ארה"ב סקוט בסנט, ממובילי קמפיין הלחץ הכלכלי על איראן, להמשיך במצור - או ללכת על פעולה צבאית כפי שממליצים שר ההגנה של ארה"ב פיט הגסת' ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), האדמירל בראד קופר.

מה הלאה? נתניהו, חמינאי וטראמפ ( צילום: מרים אלסטר, Evan Vucci/AP, shutterstock )

גורם ישראלי שמעריך בפרטים העריך הערב כי לא יהיה מנוס בסופו של דבר ממהלך צבאי נגד איראן. "האמריקנים נערכים במלוא המרץ לחידוש המלחמה, וממשיכים להזרים לאזור מטוסים וחימושים", אמר.

מוקדם יותר שיתף טראמפ כי הורה לסגנו ג'יי די ואנס להתרחק מהמו"מ עם איראן ולהתעסק במה שמתרחש בערים ובמדינות בארה"ב שמנוהלות על ידי הדמוקרטים. "אנחנו לא צריכים עסקה עם איראן. הימים האלה חלפו מזמן. יש לנו את הכסף שלהם, מאות מיליארדי דולרים, ויש לנו את המצר שלהם! תודה על תשומת הלב לעניין זה", כתב הנשיא האמריקני.

עם זאת, טראמפ לא אמר כי הוא עוצר את השיחות שמנהלות המתווכות בעקיפין בין האמריקנים לאיראנים, אך למעשה מראה את הדרך לסגנו, שהתבטא דווקא בעד אפשרות של מפגש עם האיראנים פנים אל פנים בימים האחרונים.

"ביקשתי מסגן הנשיא ואנס למקד את תשומת ליבו המלאה והמוחלטת בשחיתות ובפשיעה העצומות המתרחשות בערים ובמדינות המנוהלות על ידי הדמוקרטים ברחבי ארה"ב. המדינות הכחולות, כמו מינסוטה, קליפורניה, אילינוי ורבות אחרות הן כולן אסונות מושחתים המנוהלים בצורה גרועה. מיליארדי דולרים נגנבים בכל חודש מחדש. התקציב שלנו יכול להיות מאוזן במהירות עם תיקון הפעילות הפלילית רחבת ההיקף הזו. השחיתות נמצאת בדם של ההנהגה הדמוקרטית!", הוסיף טראמפ.

טראמפ: פעולה צבאית באיראן לא נראית מאוד הכרחית כרגע ( מתוך חשבון ה-X של הבית הלבן )





אתמול דווח ב"וול סטריט ג'ורנל" כי ואנס, ששלח בחודש שעבר מכתב לראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן מוחסן רזאי ובו הציע לחדש את השיחות לסיום המלחמה, שוקל לקיים איתו שיחות פנים אל פנים.

סגן הנשיא, לפי הדיווח, הפך בתקופה האחרונה לפעיל יותר מול איראן מאשר שליחיו של טראמפ סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שנמצאים עכשיו בשיא המו"מ בין רוסיה לאוקראינה. בימים האחרונים אמר טראמפ לבכירים בממשלו כי הוא דווקא פתוח לאפשרות שסגנו ואנס יחדש את השיחות עם איראן.

רזאי עצמו דחה את האפשרות למו"מ ישיר עם האמריקנים וכינה אותה "שיחות דמיוניות". הוא גם הציג תנאים נוקשים מאוד למול אלה שדורשת ארה"ב: "לא נוציא אפילו חלקיק אחד של חומר גרעיני מועשר מהמדינה", הוא אמר אתמול.