אחרי נאום "האחדות" של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו תקף בחריפות את המפלגות הערביות, אמר הערב (שלישי) יו"ר רע"מ מנסור עבאס כי בפגישה בין השניים ב-2021 בבלפור סיפר לו נתניהו על הקשר שיש לו עם מנהיג חמאס דאז - יחיא סינוואר.
״בזמן הנאום של נתניהו עלו לי לראש דברים ששמעתי אותו אומר בעבר", אמר עבאס בשיחה עם ynet. "הוא מציג אותנו כסכנה לביטחון המדינה וממשיך להסית נגדנו ונגד אזרחי ישראל הערבים. אבל אני חשבתי על זה איך כשישבנו בבלפור הוא סיפר לי שהוא ויחיא סינוואר מבינים אחד את השני".
עבאס הוסיף כי נתניהו אף סיפר לו על "תחושה של סיפוק" לגבי הקשר הזה. "היום הוא מציג את עצמו כמי ששומר על ביטחון מדינת ישראל, איך זה מתיישב עם מי שנתן אמון מוחלט בסינוואר בעבר, והשמיע את זה באוזניי?", תהה. לדבריו, "7 באוקטובר קרה בזכות הזחיחות של ראש הממשלה ולא בגלל שום דבר אחר. כל פעם כשדיברתי על ועדת חקירה ממלכתית חשבתי לעצמי שאגיד את הדברים האלה גם בפניה. זה לא מחדל מודיעיני - זו קונספציה של ראש ממשלה ומתן אמון שלו באיש הלא נכון".
הוא הוסיף: "אנחנו, ששילמנו מחיר על 7 באוקטובר, אותנו הוא מאשים? אם הייתי ראש ממשלה ב-7 באוקטובר במקומו הייתי כבר מזמן מתפטר. אבל לנתניהו חשוב הכיסא, לא מעניין אותו חיי האזרחים. הוא מנצל את המעמד שלו כדי להסית נגד אזרחי ישראל הערבים. הוא שוכח שרע"מ היא המפלגה הגדולה ביותר בחברה הערבית, וציבור גדול מאוד נתן בנו אמון. במקום להפנים את זה הוא מנסה להפריד ולהסית״.
על המגעים עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר עבאס: ״איזנקוט הוא האיש שמוביל את המגעים להקמת הממשלה. הוא האיש שעומד בראש התהליך הזה, ואנחנו הבענו נכונות לתמוך בו ולעזור ככל שניתן בהקמת הממשלה. כל מה שיקרה הלאה נמצא במשא ומתן. אנחנו נכונים לתמוך ולעזור בהקמת הממשלה הבאה, אנחנו רוצים להיות חלק ממנה".
הליכוד מסר בתגובה: "שקר מוחלט. לא היה ולא נברא".
הפגישות בבלפור והמגעים החשאיים
הקשר בין נתניהו לעבאס החל עוד במהלך הפלונטר הפוליטי של 2021, לאחר הבחירות לכנסת ה-24, כשנתניהו ניסה להקים ממשלה וניהל מגעים עם יו"ר רע"מ. השניים נפגשו במעון ראש הממשלה בבלפור, וביוני אותה שנה נתניהו ביקש מעבאס שלא להצטרף לממשלה בראשות נפתלי בנט. זאת, בניגוד לקו הפומבי שהציגו אז בכירים בליכוד, שהכחישו כי התקיימו מגעים לשיתוף פעולה עם רע"מ.
בריאיון ל-ynet בספטמבר 2022 חשף עבאס פרטים נוספים על המגעים, וטען כי נפגש עם נתניהו שלוש פעמים בבלפור במהלך מבצע "שומר החומות" במאי 2021. לדבריו, במגעים השתתפו גם מקורבו של נתניהו נתן אשל, יריב לוין ויואב קיש. עבאס אף הציג תכתובות שהעידו על חילופי טיוטות ומסמכי הבנות עם הליכוד, וטען כי הוצע לו הסכם קואליציוני. בליכוד דחו את הטענה והבהירו כי המגעים נועדו לקדם הצעת חוק לבחירה ישירה של ראש הממשלה, ולא להקמת קואליציה משותפת.
העימות הנוכחי מגיע גם על רקע המגעים להקמת ממשלה חדשה לאחר הבחירות האחרונות. מוקדם יותר היום פורסם ב-ynet כי גורמים בגוש השינוי מנהלים שיחות אינטנסיביות עם עבאס בניסיון להביא אותו להכרה מפורשת בחמאס כארגון טרור, בהתאם לאחד התנאים שהציב גדי איזנקוט לשותפות קואליציונית. לפי הגורמים, עבאס הביע הסכמה עקרונית למהלך, אך דורש בתמורה התחייבות לשותפות אמיתית בממשלה הבאה.
עבאס עצמו לא הכחיש את הפרסום, אך הבהיר כי הסוגיה תוכרע במסגרת המשא ומתן הקואליציוני. מנגד, נתניהו ממשיך לתקוף בפומבי את האפשרות להקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות.