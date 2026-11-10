״בזמן הנאום של נתניהו עלו לי לראש דברים ששמעתי אותו אומר בעבר", אמר עבאס בשיחה עם ynet. "הוא מציג אותנו כסכנה לביטחון המדינה וממשיך להסית נגדנו ונגד אזרחי ישראל הערבים. אבל אני חשבתי על זה איך כשישבנו בבלפור הוא סיפר לי שהוא ויחיא סינוואר מבינים אחד את השני".

״בזמן הנאום של נתניהו עלו לי לראש דברים ששמעתי אותו אומר בעבר", אמר עבאס בשיחה עם ynet. "הוא מציג אותנו כסכנה לביטחון המדינה וממשיך להסית נגדנו ונגד אזרחי ישראל הערבים. אבל אני חשבתי על זה איך כשישבנו בבלפור הוא סיפר לי שהוא ויחיא סינוואר מבינים אחד את השני".

״בזמן הנאום של נתניהו עלו לי לראש דברים ששמעתי אותו אומר בעבר", אמר עבאס בשיחה עם ynet. "הוא מציג אותנו כסכנה לביטחון המדינה וממשיך להסית נגדנו ונגד אזרחי ישראל הערבים. אבל אני חשבתי על זה איך כשישבנו בבלפור הוא סיפר לי שהוא ויחיא סינוואר מבינים אחד את השני".