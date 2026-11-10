"אתם שרוצים להקים עם תומכי הטרור ממשלה לא מבינים מה הם באמת רוצים להשיג", פנה נתניהו לגוש השינוי. "מה היא שאיפתם הלאומית: ווליד אלהוואשלה מרע"מ, שותף לממשלה שרוצים להקים אומר: 'היהודים הם מתנחלים בתל אביב'". אמר ראש הממשלה באולם שאגאל במשכן הכנסת, על מי שבעבר לפי דיווחים ניסה להקים איתם ממשלה.

"אתם שרוצים להקים עם תומכי הטרור ממשלה לא מבינים מה הם באמת רוצים להשיג", פנה נתניהו לגוש השינוי. "מה היא שאיפתם הלאומית: ווליד אלהוואשלה מרע"מ, שותף לממשלה שרוצים להקים אומר: 'היהודים הם מתנחלים בתל אביב'". אמר ראש הממשלה באולם שאגאל במשכן הכנסת, על מי שבעבר לפי דיווחים ניסה להקים איתם ממשלה.

"אתם שרוצים להקים עם תומכי הטרור ממשלה לא מבינים מה הם באמת רוצים להשיג", פנה נתניהו לגוש השינוי. "מה היא שאיפתם הלאומית: ווליד אלהוואשלה מרע"מ, שותף לממשלה שרוצים להקים אומר: 'היהודים הם מתנחלים בתל אביב'". אמר ראש הממשלה באולם שאגאל במשכן הכנסת, על מי שבעבר לפי דיווחים ניסה להקים איתם ממשלה.

אחרי שראש הממשלה דיבר באריכות נגד המפלגות הערביות ותקף אותן, התפרץ נפתלי בנט לדבריו: "מה עם היועצים הקטארים שלך? מה עם חקירת 7 באוקטובר?".

אחרי שראש הממשלה דיבר באריכות נגד המפלגות הערביות ותקף אותן, התפרץ נפתלי בנט לדבריו: "מה עם היועצים הקטארים שלך? מה עם חקירת 7 באוקטובר?".

אחרי שראש הממשלה דיבר באריכות נגד המפלגות הערביות ותקף אותן, התפרץ נפתלי בנט לדבריו: "מה עם היועצים הקטארים שלך? מה עם חקירת 7 באוקטובר?".

בפתח דבריו חזר נתניהו על טענותיו כי "איראן פועלת לחדש את איום הגרעין", ואמר ש"הדרך היחידה להסיר איום קיומי זה לצמיתות, היא בהפלת משטר האייתולות". לדבריו, "כבר בזמן הקרוב נעמוד בפני לחצים בינלאומיים להשלים עם איראן גרעינית ועם קיום משטר האימים שחותר להשמידנו. וגם נספוג לחצים לסגת מההישגים הכבירים שלנו ומההישג הגדול שלנו ברצועות הביטחון".

בפתח דבריו חזר נתניהו על טענותיו כי "איראן פועלת לחדש את איום הגרעין", ואמר ש"הדרך היחידה להסיר איום קיומי זה לצמיתות, היא בהפלת משטר האייתולות". לדבריו, "כבר בזמן הקרוב נעמוד בפני לחצים בינלאומיים להשלים עם איראן גרעינית ועם קיום משטר האימים שחותר להשמידנו. וגם נספוג לחצים לסגת מההישגים הכבירים שלנו ומההישג הגדול שלנו ברצועות הביטחון".

בפתח דבריו חזר נתניהו על טענותיו כי "איראן פועלת לחדש את איום הגרעין", ואמר ש"הדרך היחידה להסיר איום קיומי זה לצמיתות, היא בהפלת משטר האייתולות". לדבריו, "כבר בזמן הקרוב נעמוד בפני לחצים בינלאומיים להשלים עם איראן גרעינית ועם קיום משטר האימים שחותר להשמידנו. וגם נספוג לחצים לסגת מההישגים הכבירים שלנו ומההישג הגדול שלנו ברצועות הביטחון".

מיד לאחר מכן, נתניהו השמיע את המסר על "ממשלת אחדות לאומית": "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית. רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".

מיד לאחר מכן, נתניהו השמיע את המסר על "ממשלת אחדות לאומית": "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית. רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".

מיד לאחר מכן, נתניהו השמיע את המסר על "ממשלת אחדות לאומית": "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית. רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".

במהלך הנאום ה"מאחד" של נתניהו, התעוררה באולם סערה. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן יצא במחאה על דבריו של ראש הממשלה וחברו למפלגה גלעד קריב הורחק. בהמשך, יו"ר ביחד בנט התפרץ לדברי נתניהו אחרי שזה טען כי "חייבים לחקור עד תום את השפעת הגורמים הזרים על תוצאות הבחירות". בנט קרא לעברו: "מה עם חקירת 7/10, מה עם היועצים הקטאריים, למה אתה לא מכריז על קטאר כמדינת אויב?". בתגובה, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר צעק לעבר בנט: "אתה רוצה לשבת עם המשותפת ואתה מדבר?". גם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו התערבה בוויכוח וקראה לעבר בנט.

במהלך הנאום ה"מאחד" של נתניהו, התעוררה באולם סערה. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן יצא במחאה על דבריו של ראש הממשלה וחברו למפלגה גלעד קריב הורחק. בהמשך, יו"ר ביחד בנט התפרץ לדברי נתניהו אחרי שזה טען כי "חייבים לחקור עד תום את השפעת הגורמים הזרים על תוצאות הבחירות". בנט קרא לעברו: "מה עם חקירת 7/10, מה עם היועצים הקטאריים, למה אתה לא מכריז על קטאר כמדינת אויב?". בתגובה, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר צעק לעבר בנט: "אתה רוצה לשבת עם המשותפת ואתה מדבר?". גם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו התערבה בוויכוח וקראה לעבר בנט.

במהלך הנאום ה"מאחד" של נתניהו, התעוררה באולם סערה. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן יצא במחאה על דבריו של ראש הממשלה וחברו למפלגה גלעד קריב הורחק. בהמשך, יו"ר ביחד בנט התפרץ לדברי נתניהו אחרי שזה טען כי "חייבים לחקור עד תום את השפעת הגורמים הזרים על תוצאות הבחירות". בנט קרא לעברו: "מה עם חקירת 7/10, מה עם היועצים הקטאריים, למה אתה לא מכריז על קטאר כמדינת אויב?". בתגובה, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר צעק לעבר בנט: "אתה רוצה לשבת עם המשותפת ואתה מדבר?". גם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו התערבה בוויכוח וקראה לעבר בנט.

הוא ניצל את האירוע הממלכתי בכנסת, והוסיף: "אסור שתקום פה ממשלה שתלויה ברע"מ או ברשימה המשותפת. שתיהן מסכימות שצריך לחסל את מדינת ישראל, רק חלוקים בשאלה איזו מדינה פלסטינית תקום על חורבותיה של המדינה היהודית ושלמדינה היהודית אין זכות קיום". לדברי נתניהו, מנסור עבאס מעוניין בהקמת "חליפות דמוקרטית במקום ישראל ולא לצד ישראל".

הוא ניצל את האירוע הממלכתי בכנסת, והוסיף: "אסור שתקום פה ממשלה שתלויה ברע"מ או ברשימה המשותפת. שתיהן מסכימות שצריך לחסל את מדינת ישראל, רק חלוקים בשאלה איזו מדינה פלסטינית תקום על חורבותיה של המדינה היהודית ושלמדינה היהודית אין זכות קיום". לדברי נתניהו, מנסור עבאס מעוניין בהקמת "חליפות דמוקרטית במקום ישראל ולא לצד ישראל".

הוא ניצל את האירוע הממלכתי בכנסת, והוסיף: "אסור שתקום פה ממשלה שתלויה ברע"מ או ברשימה המשותפת. שתיהן מסכימות שצריך לחסל את מדינת ישראל, רק חלוקים בשאלה איזו מדינה פלסטינית תקום על חורבותיה של המדינה היהודית ושלמדינה היהודית אין זכות קיום". לדברי נתניהו, מנסור עבאס מעוניין בהקמת "חליפות דמוקרטית במקום ישראל ולא לצד ישראל".