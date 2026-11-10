יום אחרי שנחשף כי מקורבו נתן אשל פנה ליו"ר רע"מ מנסור עבאס לפני הבחירות ואחריהן, הקדיש ראש הממשלה בנימין נתניהו את נאומו באירוע צילום מסורתי של ראשי הסיעות בכנסת - ביום השבעתה (שלישי) - למתקפה נגד המפלגות הערביות. נתניהו, שקרא להקים "ממשלת אחדות לאומית", תקף את המשא ומתן של גוש השינוי עם רע"מ, שפרטיו נחשפו ב-ynet.
"אתם שרוצים להקים עם תומכי הטרור ממשלה לא מבינים מה הם באמת רוצים להשיג", פנה נתניהו לגוש השינוי. "מה היא שאיפתם הלאומית: ווליד אלהוואשלה מרע"מ, שותף לממשלה שרוצים להקים אומר: 'היהודים הם מתנחלים בתל אביב'". אמר ראש הממשלה באולם שאגאל במשכן הכנסת, על מי שבעבר לפי דיווחים ניסה להקים איתם ממשלה.
אחרי שראש הממשלה דיבר באריכות נגד המפלגות הערביות ותקף אותן, התפרץ נפתלי בנט לדבריו: "מה עם היועצים הקטארים שלך? מה עם חקירת 7 באוקטובר?".
בפתח דבריו חזר נתניהו על טענותיו כי "איראן פועלת לחדש את איום הגרעין", ואמר ש"הדרך היחידה להסיר איום קיומי זה לצמיתות, היא בהפלת משטר האייתולות". לדבריו, "כבר בזמן הקרוב נעמוד בפני לחצים בינלאומיים להשלים עם איראן גרעינית ועם קיום משטר האימים שחותר להשמידנו. וגם נספוג לחצים לסגת מההישגים הכבירים שלנו ומההישג הגדול שלנו ברצועות הביטחון".
מיד לאחר מכן, נתניהו השמיע את המסר על "ממשלת אחדות לאומית": "מול האיומים האלו אנו חייבים לעשות דבר אחד בבית הזה: לשים בצד כל שיקול אחר ולהקים ממשלת אחדות לאומית. רק היא תוכל להתמודד עם אתגרים כבירים כאלה".
במהלך הנאום ה"מאחד" של נתניהו, התעוררה באולם סערה. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן יצא במחאה על דבריו של ראש הממשלה וחברו למפלגה גלעד קריב הורחק. בהמשך, יו"ר ביחד בנט התפרץ לדברי נתניהו אחרי שזה טען כי "חייבים לחקור עד תום את השפעת הגורמים הזרים על תוצאות הבחירות". בנט קרא לעברו: "מה עם חקירת 7/10, מה עם היועצים הקטאריים, למה אתה לא מכריז על קטאר כמדינת אויב?". בתגובה, יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר צעק לעבר בנט: "אתה רוצה לשבת עם המשותפת ואתה מדבר?". גם רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו התערבה בוויכוח וקראה לעבר בנט.
במהלך דבריו, נתניהו התבטא נגד הקמת ממשלה "שכוללת בתוכה תומכי טרור שונאי ישראל, או שתלויה בהם. אנשים שהאידיאולוגיה שלהם היא שנאת ישראל וחיסול המדינה היהודית, שאומרים שחמאס הוא ארגון צדקה ו'לא שחט תינוקות ולא אנס נשים ב-7 באוקטובר', שדורשים הצפה של ישראל במיליוני צאצאי פליטים פלסטינים שיביאו סוף למדינה היהודית".
הוא ניצל את האירוע הממלכתי בכנסת, והוסיף: "אסור שתקום פה ממשלה שתלויה ברע"מ או ברשימה המשותפת. שתיהן מסכימות שצריך לחסל את מדינת ישראל, רק חלוקים בשאלה איזו מדינה פלסטינית תקום על חורבותיה של המדינה היהודית ושלמדינה היהודית אין זכות קיום". לדברי נתניהו, מנסור עבאס מעוניין בהקמת "חליפות דמוקרטית במקום ישראל ולא לצד ישראל".
ראש הממשלה פנה גם למפלגות החרדיות, שמנהלות מגעים מול גוש השינוי: "ואני אומר גם לאחינו החרדים, גם ממשלה צרה אסור שתקום. לא רק האתגר הביטחוני עצום, גם האתגר הפנימי של השמירה על הזהות היהודית של מדינת ישראל. אנחנו הגוש האמוני, שמרנו ונמשך לשמור על קודשי ישראל. יש לנו מטרה משותפת להשלים את החוק להסדרת מעמדם של לומדי התורה. חלילה דקה אחרי שתוקם ממשלה בראשות השמאל כל ההבטחות יתפוגגו, תהיה להם רשת ביטחון מהמפלגות הערביות והם יעשו כל העולה על רוחם. מול האתגר הגדול מחוץ ומבית, הפתרון שלנגד עינינו הוא ממשלת אחדות לאומית".
בתום הנאום, ובעקבות דבריו המפלגים של ראש הממשלה, יו"ר ישר! גדי איזנקוט הגיב: "ישבתי והקשבתי לנאום ההזוי, המפלג, מלא השנאה והמביש של ראש הממשלה היוצא, שניצל לרעה אירוע ממלכתי בהשבעת הכנסת ה-26. השתכנעתי עוד יותר שהוא אינו כשיר להמשיך ולו דקה נוספת בתפקיד. עלינו לפעול בדחיפות להקמת ממשלת חירום לאומית. המשך שלטונו מפלג את ישראל ומסכן את ביטחונה". בנט נשאל בתום הנאום על העימות עם נתניהו, ואמר: "ככה לא בונים אחדות".
יו"ר הדמוקרטים גולן הגיב גם הוא על נאום רה"מ: "נתניהו מתקשה להפנים שהציבור הישראלי פיטר אותו. עכשיו הוא משקר ומסית נגד הציבור הערבי בניסיון להיאחז בשלטון בכוח. בקרוב הוא יחליף את כיסא ראש הממשלה בספסל האופוזיציה. ותקום בישראל ממשלת תיקון והצלה".