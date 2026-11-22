, אחרי הקפאה של כמעט עשור.

, אחרי הקפאה של כמעט עשור.

הלוחמות העתידיות יוכשרו כחיילות חי"ר מן המניין ויעברו הסמכה כנהגות מבצעיות במחלקת הניוד. בין היתר הן יהיו אחראיות על ניוד ציוד, לוחמים ולוחמות בפעילויות מבצעיות ובשטחי אויב. מדובר בצעד נוסף תוך זמן קצר שבמסגרתו מעמיק השילוב של נשים לוחמות בצה"ל: בשבוע שעבר התגייסו 50 חיילות

הלוחמות העתידיות יוכשרו כחיילות חי"ר מן המניין ויעברו הסמכה כנהגות מבצעיות במחלקת הניוד. בין היתר הן יהיו אחראיות על ניוד ציוד, לוחמים ולוחמות בפעילויות מבצעיות ובשטחי אויב. מדובר בצעד נוסף תוך זמן קצר שבמסגרתו מעמיק השילוב של נשים לוחמות בצה"ל: בשבוע שעבר התגייסו 50 חיילות

"מגיל 16 אני מתאמנת": העיכוב בחידוש הפיילוט של חי"ר ניוד

"מגיל 16 אני מתאמנת": העיכוב בחידוש הפיילוט של חי"ר ניוד

הפיילוט הראשון של לוחמות בחי"ר ניוד, בהשתתפות 30 חיילות, נעצר בשנת 2025 בתום כחצי שנה של מסלול. את ההחלטה קיבל הרמטכ"ל אייל זמיר על סמך המלצת מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, בשל אי-עמידתן ברף הכושר הגופני והקרבי הנדרש מלוחמים ולוחמות במסלול זה.

הפיילוט הראשון של לוחמות בחי"ר ניוד, בהשתתפות 30 חיילות, נעצר בשנת 2025 בתום כחצי שנה של מסלול. את ההחלטה קיבל הרמטכ"ל אייל זמיר על סמך המלצת מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, בשל אי-עמידתן ברף הכושר הגופני והקרבי הנדרש מלוחמים ולוחמות במסלול זה.

הפיילוט הראשון של לוחמות בחי"ר ניוד, בהשתתפות 30 חיילות, נעצר בשנת 2025 בתום כחצי שנה של מסלול. את ההחלטה קיבל הרמטכ"ל אייל זמיר על סמך המלצת מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, בשל אי-עמידתן ברף הכושר הגופני והקרבי הנדרש מלוחמים ולוחמות במסלול זה.