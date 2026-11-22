פרסום ראשון: ל-ynet נודע שגיוס לוחמות לפיילוט בחי"ר ניוד צפוי לצאת לדרך במרץ הקרוב. המיון המקדים לפיילוט יחל כבר בחודש הבא, והליך ההכשרה בכללותו צפוי להתבצע תחת החטיבה המרחבית 810. בשבוע שעבר כבר התקיים כנס חשיפה ומיון בזום לעשרות מלש"ביות שלפי צה"ל הביעו רצון להשתבץ בפיילוט.
הלוחמות העתידיות יוכשרו כחיילות חי"ר מן המניין ויעברו הסמכה כנהגות מבצעיות במחלקת הניוד. בין היתר הן יהיו אחראיות על ניוד ציוד, לוחמים ולוחמות בפעילויות מבצעיות ובשטחי אויב. מדובר בצעד נוסף תוך זמן קצר שבמסגרתו מעמיק השילוב של נשים לוחמות בצה"ל: בשבוע שעבר התגייסו 50 חיילות לפיילוט המחודש של לוחמות בשריון מתמרן, אחרי הקפאה של כמעט עשור.
הפיילוט הראשון של לוחמות בחי"ר ניוד, בהשתתפות 30 חיילות, נעצר בשנת 2025 בתום כחצי שנה של מסלול. את ההחלטה קיבל הרמטכ"ל אייל זמיר על סמך המלצת מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, בשל אי-עמידתן ברף הכושר הגופני והקרבי הנדרש מלוחמים ולוחמות במסלול זה.
עם זאת, גורם המעורה בתחקיר הפיילוט סיפר שבמישור המקצועי והאישיותי השתוו הישגיהן ויכולותיהן של הנשים לאלה של הגברים במסלול ואף עלו עליהם. החיילות שהכשרתן נעצרה השתלבו מאז ביחידות לוחמות אחרות בהתאם להעדפותיהן.
בעקבות ההקפאה הובטח בצה"ל שפיילוט עתידי ייפתח "לאחר שיופקו לקחים מההתנסות הנוכחית". הוא תוכנן לצאת לדרך בימים אלה (נובמבר 2026), אלא שהוא נדחה מאז - וכעת כאמור מתברר שהפיילוט צפוי להתחיל רק בעוד כארבעה חודשים.
מדובר צה"ל נמסר כי "בהתאם להחלטת הרמטכ"ל מהשנה שעברה ביחס לגיוס נשים לתפקידי לחימה בחיל הרגלים, ולפסק הדין שניתן בבג"ץ באפריל האחרון, נערך בצה"ל תהליך הפקת לקחים מההתנסות הקודמת שנערכה, ובתוך כך לעניין הצורך במיון, הכנה מקדימה והתאמת היבטי הכושר הקרבי. בהתאם הוחלט כי ההתנסות הנוספת בחי"ר ניוד תחל בחודש דצמבר 2026, עם פתיחת הליכי המיון המקדים להתנסות".