מחר (רביעי) יתגייסו כ-50 מלש"ביות לפיילוט המחודש של נשים לוחמות בשריון מתמרן - כך נודע ל-ynet. המהלך לשילוב נשים בחיל יצא לדרך ב-2017 אך הוקפא כעבור כחצי שנה, ומאז נדחה היישום שלו שלוש פעמים. רק באפריל האחרון קבע בג"ץ דד-ליין לקיום הפיילוט המחודש עד נובמבר 2026, ועל כן הוא מתחיל השבוע.

גלריה משתתפות בפיילוט מ-2017 עם עם קצין שריון ראשי דאז, גיא חסון

מתוך קבוצת הווטסאפ שנפתחה למתגייסות לפיילוט

כבר בספטמבר 2023 הנחה הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי על פתיחת ההתנסות, שהייתה אמורה לצאת לדרך בנובמבר 2024. אלא שבעקבות שיקולים מבצעיים נדחה המועד ל-2025, ואז כאמור לסוף 2026. ביוני השנה נמנע צה"ל מלענות לשאלת ynet מתי צפויים להיפתח המיונים לפיילוט המחודש.

עוד לא ברור היכן יתקיים שלב ההכנה בשבועיים לפני תחילת הטירונות. הטירונות עצמה כנראה תתקיים במחנה חיון, הנמצא לא הרחק מבסיס שיזפון. אחת המתגייסות סיפרה ל-ynet שבשבוע שעבר יצרו עימה קשר ועדכנו אותה על דחיית שירות (דח"ש) לסוף החודש, כך שהטירונות שלה ושל חברותיה תסתנכרן עם גיוס הגברים ב-29 בחודש. "לא אומרים לנו הרבה", הוסיפה. "אנחנו אפילו לא בטוחות איפה נעשה טירונות והכשרה. הבנו שלא נהיה בשיזפון ושיש לוחמים שלא רוצים שהבנות יעשו איתם את ההכשרה".

לדבריה המתגייסות עודכנו שיהיו משויכות לחטיבת ההכשרה של חיל השיריון (460) ולא לחי"ר גבולות, כפי שדווח בעבר. על התחושות שמלוות את השיבוץ לפיילוט, שלא צלח בעבר, אמרה: "העובדה הזו דווקא חיזקה אצלי את הרצון להתאמן יותר ולהגיע הכי מוכנה. אחרי שראינו מה לוחמות שריון עשו ב-7 באוקטובר (כלוחמות קרקל שסופחו, ג"ג), יש לנו יותר רצון. הנה, הן יכולות, עכשיו גם אנחנו".

המלש"ביות ששובצו לפיילוט טרם הכירו זו את זו באופן אישי, אבל קבוצת ווטסאפ שנפתחה על ידי סגל הפיקוד נתנה להן מושג על הבנות שיפגשו בבקו"ם. "כולן מתרגשות ממש", שיתפה. "חלקן לא כיוונו לשריון, אבל הן גילו ששובצו לפיילוט".

במקביל, גם הפיילוט לשילוב נשים בחי"ר ניוד תוכנן לצאת לדרך החודש, אבל עד עתה אין צפי לקיומו. בנובמבר 2024 יצא לדרך הפיילוט הראשון, וגם כאן, כחצי שנה לתוך הכשרתן של 30 לוחמות, הרמטכ"ל הלוי החליט על עצירתו.

יוזמת המאבק: "מקווה שלא תהיה אפליה"

ב-2017 הוסבו 14 לוחמות שעברו טירונות בקרקל לפיילוט הראשון של נשים בשריון. במשך כחצי שנה הן השלימו הכשרה תחת חטיבה 460 של החיל, אך זו נעצרה עם סיום המסלול. ארבע לוחמות שיצאו לקורס מפקדות טנקים אף הורדו מתפקידי לחימה, והועברו לתפקידי מטה.

אסנת לוי, שלקחה חלק בפיילוט הראשוני לפני כעשור, החלה אז את המאבק המשפטי שהוליד פנייה לבג"ץ בדרישה לשלב נשים ביחידות לוחמות בצה"ל. בפסק הדין מאפריל האחרון קבעו השופטים שעל הצבא מוטלת חובה חוקית לקיים ככל הניתן שוויון הזדמנויות בין המינים בשיבוץ לתפקידי לחימה. "במישור האופרטיבי, ניתן צו מוחלט המורה על פתיחת התנסות בשריון המתמרן בחודש נובמבר 2026", נמסר אז מהנהלת בתי המשפט.

טנקים של צה"ל במלחמת חרבות ברזל ( צילום: דובר צה"ל )

כעת אומרת לוי ל-ynet: "אני שמחה לשמוע שזה יוצא לפועל. אני מקווה שלא תהיה אפליה ושלא ישבצו את הלוחמות רק בקווים בירדן או במצרים, אלא יתנו להן לשרת גם בקווי אויב או להיכנס לעזה ולבנון, באופן שווה ללוחמים הגברים. אני מקווה שפשוט יתנו להן להיות לוחמות".

את המסלול שלה עברה לוי תחת תחושת חוסר-ודאות. "אחרי כל שלב שעברנו הוציאו אותנו לחופש כדי להחליט מה יהיה איתנו הלאה", היא משחזרת. "לא ידעו אם הפיילוט יימשך ואם נסיים אותו. היה אצלנו המון בלאגן. התגייסנו לחי"ר גבולות ואחרי שהשלמנו ארבעה חודשי טירונות ועלינו לפלוגת מסלול - נשלחנו הביתה לשבוע רגילה בלי לדעת לאן לחזור ומתי. פחדתי שיענישו אותי כי אולי אני איחשב נפקדת. אחרי שחזרנו התחלנו את שלב המקצועות, ושוב שלחו אותנו הביתה, כנראה כי לא ידעו אם נצלח אותו. ככה זה היה בכל שלב".